Gần đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người ăn vận giống người tu hành, cầm búa đánh vào đầu một người đàn ông. Trong clip, dù được can ngăn nhưng người nghi là nhà sư vẫn dùng búa đập vào đầu người đối diện, hai bên giằng co nhau. Sự việc được một người quay clip lại.

Thông tin trên đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, thắc mắc, đặt dấu hỏi về cách hành xử của người nghi nhà nhà sư. Sự việc xảy ra tại chùa Bửu Thạnh, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Hình ảnh người nghi là nhà sư dùng búa tấn công người khác.

Liên quan đến đoạn clip trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nắm được thông tin vụ việc và đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh.

"Trước mắt xác định, vụ việc do mâu thuẫn nội bộ. Việc này liên quan đến tôn giáo nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao các phòng nghiệp vụ liên quan quản lý lĩnh vực tôn giáo thẩm tra, xác minh để có kết luận chính thức", lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin trên báo Dân Việt.