Nghi vấn kẻ lạ mặt vào tận ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM trói tay sinh viên cướp iPhone Promax: Nam sinh khai báo vòng vo, chưa đúng sự thật

Liên quan đến vụ nam sinh viên khai bị kẻ lạ mặt trói tay trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, sáng 22/2, nguồn tin từ Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ cướp hy hữu, đơn vị này đã phối hợp với Công an phường Đông Hòa (TP.Dĩ An) tới KTX để lấy lời khai nạn nhân và kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, do nam sinh viên khai báo chưa đúng sự thật nên lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Nam sinh kể lại lúc bị trói tay cướp điện thoại trong ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội trước đó, nam sinh được phát hiện là bị trói tay, đứng sau cánh cửa ở lối thoát hiểm của tòa nhà trên và liên tục kêu cứu.

Trong clip, nam sinh kể không nhớ mặt người đã trói tay mình, chỉ nhớ có hình dáng cao cao. Điều lạ dù mang rất nhiều đồ trong balo như máy tính xách tay, ví tiền nhưng kẻ trói tay nam sinh chỉ lấy chiếc điện thoại.

"Con vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng lại, thảy ra chỗ này (thang bộ - PV). Nó giật ba lô của con thì con la lên nên hình như nó chỉ lấy đi một điện thoại Iphone 11, laptop thì còn", nam sinh viên nói.

Sau khi được bảo vệ dây cắt trói tay, nam sinh viên kiểm tra tài sản thì xác nhận bị mất 1 điện thoại, ví tiền và laptop còn nguyên.

Đại diện ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đơn vị này đang xác minh thông tin về một vụ cướp xảy ra tại tòa nhà B4 ký túc xá khu B đang lan truyền trên mạng xã hội.

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM lớn nhất cả nước với sức chứa hơn 60.000 sinh viên. Sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19, ký túc xá này vừa được trả lại cho sinh viên khi học trực tiếp.

