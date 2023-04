Nghi vấn bắt cóc học sinh ở Cần Thơ: “Không chủ quan nhưng đừng hoang mang"

Thông tin cùng báo chí những ngày qua, cô Nguyễn Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Khế 2 cho biết, nhà trường ghi nhận trường hợp học sinh lớp 3.8 và 5.9 có tiếp xúc người lạ trên đoạn đường từ trường về nhà. Trong đó, chỉ em H.N.K.A là bị người lạ khoác vai, hỏi đường trên đoạn đường về nhà.

Theo lời kể của em A. bên cạnh người phụ nữ theo bám bắt chuyện còn có một người đàn ông mặt bịt kín, đậu xe chờ sẵn và người đàn ông này chở người phụ nữ rời đi ngay sau khi em A. được một phụ huynh bạn cùng lớp chở về.



Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Chính trị - tư tưởng, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cho biết, ngay khi nắm được sự việc, Sở đã liên hệ với trường xác định thông tin. Hiện phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều và công an địa phương đã xác minh vụ việc và hỗ trợ cần thiết cho trường; đồng thời, Sở cũng đã lưu ý các cơ sở giáo dục quận/huyện yêu cầu các trường đề cao cảnh giác, đảm bảo an toàn cho các em học sinh, phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh, giữa nhà trường và công an khu vực, công an phường:

"Tuy nhiên, chúng ta cũng không chủ quan, ngành giáo dục cũng tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa việc quản lý học sinh trong quá trình đến trường, trong trường, giờ ra chơi và khi về đến nhà. Chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt. Đối với phụ huynh cũng vậy, cần quan tâm theo dõi chặt chẽ con em của mình trong quá trình đi học.

Trong trường hợp gia đình đưa đón không được thì phải tìm cách báo cho nhà trường xác minh, lúc đó nhà trường mới giao trả các em".

Phụ huynh vào trong trường và đón con theo đúng thỏa thuận ban đầu giữa phụ huynh - giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu.

Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, ghi nhận thực tế tại cổng trường tiểu học Cái Khế 2, thầy cô và bảo vệ nhà trường đã tăng cường cảnh giác hơn. Tại các trường tiểu học khác xung quanh quận Ninh Kiều, việc đưa – đón cũng diễn ra đúng giờ.

Cụ thể, tại trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều – một trong những trường đông học sinh ngay nội ô Cần Thơ - vào giờ đón học sinh sau buổi học sáng (10h45), cả 3 cổng đón đều có bảo vệ trường và cô bảo mẫu đứng trông các em. Khi ra về, các em học sinh lẫn phụ huynh đều chào cô bảo mẫu, hoạt động đưa – đón diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Thầy Lê Kinh Đô, Hiệu trưởng trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi thông tin, trường có 36 lớp, với 1.389 em học sinh. Ngay từ đầu năm học, việc đưa – đón – trả học sinh đã thành giao ước giữa phụ huynh – giáo viên chủ nhiệm và cô bảo mẫu:

"Trong quá trình đi học của các em, khi gia đình có việc đột xuất, thay đổi người đón, thì gia đình, cha mẹ học sinh phải trực tiếp báo cho giáo viên chủ nhiệm và bảo mẫu, để nhà trường và thầy cô trả học sinh đúng người phụ trách đưa đón các em. Và khâu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, khi học đến những bài cần thiết thì giáo viên hướng dẫn có liên hệ và giáo dục các em kỹ năng khi đến những nơi công cộng, khi tiếp xúc với những người không quen biết. Chính các em khi đã có kỹ năng rồi thì sẽ phối hợp tốt với nhà trường, với giáo viên, với cha mẹ học sinh để đảm bảo chính cái an toàn cho các em".

Các trường tiểu học tăng cường đảm bảo an toàn cho học sinh giờ tan trường, luôn có cô bảo mẫu theo sát các em.

Qua vụ việc này, Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ đã chỉ đạo các trường tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong học sinh, đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục và tiếp xúc với người lạ, tránh trường hợp các em bị dụ dỗ, lôi kéo và mang đi khỏi gia đình.

Hiện sự việc cũng đã được phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều và công an địa phương giải quyết, ngành giáo dục đề nghị các trường không chủ quan ở khâu quản lý học sinh trong giờ học cũng như đưa đón; phụ huynh không nên hoang mang mà hãy tăng cường kết nối thông tin với nhà trường để đảm bảo an toàn cho các em từ nhà đến trường và ngược lại./.