Nghỉ Tết 9 ngày, người Việt đã đổ xô đặt vé du lịch bằng du thuyền 5 sao

Trong nhịp sống hối hả của Tết Nguyên Đán, thay vì tất bật chuẩn bị và lo lắng về việc chen lấn, tăng giá, bạn và gia đình có thể tận hưởng kỳ nghỉ Tết một cách thanh bình, hiện đại và đẳng cấp trên du thuyền.

Có gì trên siêu du thuyền 5 sao sức chứa 5.000 khách?

Theo Startravel, tháng 11 du thuyền Anthem of the Seas có sức chứa lên đến 5.000 du khách khởi hành từ Singapore thu hút sự quan tâm của du khách Việt. Anthem of the Seas (tạm dịch là Bài ca của biển cả) là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới. Du thuyền có thiết kế và nhiều tiện ích vượt trội, trọng tải khoảng 168.000 tấn, dài 348 m và rộng 41.4 m. Tàu có sức chứa lên đến hơn 4.000 khách cùng 1.500 thủy thủ đoàn.

Khi so sánh với du thuyền khác cùng phân khúc, Anthem of the Seas nổi bật với kích thước khổng lồ và tiện nghi hiện đại. Với các du thuyền có trọng tải tương đương, Anthem of the Seas nổi bật nhờ công nghệ tiên tiến và thiết kế độc đáo. Điều này giúp siêu du thuyền giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp du thuyền.

Tàu Anthem of the Seas thuộc sở hữu của Royal Caribbean International, một trong những hãng du lịch hàng đầu thế giới. Tàu do nhóm kiến trúc sư và kỹ sư hàng đầu thiết kế, mục tiêu mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng.

Theo AP, quá trình thiết kế và đóng tàu kéo dài gần ba năm và bao gồm việc tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất vào du thuyền. Kỹ sư Meyer Werft - người đứng đầu dự án - được đánh giá cao bởi công trình ấn tượng, tinh tế mang tên Bài ca của biển cả.

Cùng với vẻ ngoài hành tráng, siêu du thuyền Bài ca của biển cả có nhiều tiện ích nổi bật, ấn tượng nhất là Đài quan sát sao Bắc Đẩu (North Star). Đài quan sát thực chất là cabin hình cầu được nâng cao hơn 90 m so với mực nước biển. Khi đứng trên đài, du khách có cơ hội thưởng thức toàn cảnh biển cả, chiêm ngưỡng hoàng hôn từ trên cao.

Đến với Anthem of the Seas, du khách còn có cơ hội trải nghiệm dịch vụ RipCord by iFLY. Đây là dịch vụ nhảy dù trong không gian nhà, mô phỏng cảm giác bay lượn không cần nhảy ra máy bay. Ngoài ra, du khách còn trải nghiệm dịch vụ Two70 độ với không gian giải trí độc đáo nhìn ra biển. Hai bức tường lớn của Two70 độ có thể chuyển thành màn hình video khổng lồ, tạo không gian giải trí đa phương tiện ấn tượng, mang đến cho du khách giây phút thư giãn độc đáo.

Ngoài ra, Anthem of the Seas siêu du thuyền còn có nhiều dịch vụ thư giãn như sảnh tắm nắng, bể bơi, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vực giải trí tích hợp nhiều công nghệ hiện đại… Các dịch vụ trên du thuyền được thiết kế phù hợp cho du khách ở mọi lứa tuổi.

Vì sao người Việt có xu hướng du lịch 4 ngày 3 đêm trên siêu du thuyền

Theo thông tin mới nhất từ hãng lữ hành Startravel, siêu du thuyền Anthem of the Seas có hành trình 4 ngày 3 đêm để du khách trải nghiệm Singapore - Malaysia. Trong dịp cận Tết Nguyên Đán, đây là giai đoạn thích hợp để du khách Việt có dịp trải nghiệm du lịch trước khi về nhà ăn Tết.

Do cập bến dịp cuối năm đầy bận rộn, các tour du lịch du thuyền tập trung dịch vụ “trải nghiệm trọn gói”. Nếu đi cùng gia đình, du khách được tận hưởng kỳ nghỉ tết giữa “thành phố giải trí trên biển” với đầy đủ tiện nghi, giải trí, không cần mất thời gian đến nơi đông đúc.

Điểm tiện lợi nhất ở tour du thuyền của lần này là du khách không cần check-in hay check-out nhiều lần tại các khách sạn. Mọi hành lý và thủ tục sẽ được lo liệu gọn gàng, giúp gia đình không phải bận tâm đến việc di chuyển hay các thủ tục phức tạp.

Ngoài ra, hệ thống nhà hàng đa dạng mang đến những bữa tiệc ẩm thực đặc sắc từ Á sang Âu, những góc trên tàu được trang trí ngập tràn không khí Tết, hòa cùng không khí giao thừa ấm cúng và mới lạ giữa biển khơi.

Khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và gia đình với các hoạt động thú vị như leo núi, khu lướt sóng mô phỏng, hay xem phim 3D. Hồ bơi ngoài trời, khu vực tắm nắng và spa là nơi lý tưởng để cả khách thư giãn sau một ngày dài khám phá các điểm đến nổi tiếng.

Ngoài ra, nhiều hành khách đã đặt tour bởi họ được trải nghiệm với khu mua sắm miễn thuế ngay trên tàu có đầy đủ các loại sản phẩm từ thời trang, mỹ phẩm đến đồ lưu niệm mang nhãn hiệu nổi tiếng với mức giá hấp dẫn.

Với kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày từ ngày 25/1/2025 (26 Tết) đến ngày 2/2/2025 (mùng 5 Tết), nhiều công ty lữ hành gợi ý tour du thuyền. Trong đó, đơn vị lữ hành Startravel gợi ý du khách tận hưởng tour du xuân Đông Nam Á 4 ngày 3 đêm trên du thuyền từ 28 Âm lịch đến Mùng 2 Tết, vừa kịp quay về nhà để đón Tết truyền thống.

Tại Singapore, du khách chiêm ngưỡng Gardens by the Bay, Công viên Sư Tử Biển và khám phá Jewel Singapore với thác nước nhân tạo lớn nhất thế giới. Ở Penang, Malaysia bạn sẽ tận hưởng không gian biển xanh ngọc bích và thưởng thức ẩm thực Tết Châu Á độc đáo. Bạn và gia đình sẽ có những ngày đầu năm thật thư thái và khác biệt, mà không lo giá cả leo thang hay bị ảnh hưởng bởi đám đông du khách.

Tour du thuyền 5 sao Đông Nam Á bằng du thuyền Anthem of the Seas được cho là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ Tết, giúp khách có những giây phút thư giãn trọn vẹn, đón năm mới theo cách hiện đại, thanh bình và đẳng cấp nhất.

Ngoài ra, khách có thể cân nhắc các tour du lịch ngày Tết khác. Đơn vị lữ hành Startravel có kinh nghiệm hàng chục năm về du lịch du thuyền 5 sao gợi ý một số trải nghiệm uy tín như: Tour du thuyền Singapore - Malaysia, khởi hành ngày 30/01/2025 (Mùng 2 Tết), Tour du thuyền Singapore - Malaysia - Thái Lan, khởi hành ngày 04/02/2025 (Mùng 7 Tết), Tour du thuyền Trung Quốc - Nhật Bản, khởi hành ngày 27/01 (28 Tết), 28/01 (29 Tết), 31/01 (Mùng 3 Tết), 02/02 (Mùng 5 Tết)...