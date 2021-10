Nghỉ tập gym, chị em lo sợ bị sồ sề, mất form: Huấn luyện viên chỉ ra sự thật khiến ai cũng gật gù

Muốn tập gym để có body đẹp, nhiều chị em lo sợ bị sồ sề, mất form khi dừng tập

Sở hữu một cơ thể đẹp vạn người mê luôn là khát khao của phái nữ. Thế nên, nhu cầu giảm mỡ tăng cơ chưa bao giờ khiến chị em thôi dừng lại. Tập gym là một trong những bộ môn quan trọng nhất giúp bạn sở hữu cơ thể đẹp khỏe, săn chắc. Thế nhưng, có một sự thật là, chị em bị ám ảnh vì những tin đồn như ngừng tập gym khiến người chảy xệ, mất form.

Điều này khiến không ít chị em e ngại với bộ môn gym. Một bộ phận có ý định tập gym để giảm cân lo ngại rằng khi mình ngừng tập luyện thì cơ thể cũng sẽ phát phì trở lại. Như vậy thì thật sự rất đáng quan ngại. Đa số chị em phụ nữ không có nhu cầu giảm cân nhưng muốn "độ body" cho thêm quyến rũ, lộ rõ đường cong e ngại sau khi có được đường cong chữ S, không tập gym nữa, vậy thì người cũng sồ sề ra mất hết vóc dáng đã tốn bao công sức tiền của đập vào.

Đó là suy nghĩ của một bộ phận chị em, nhất là chị em bỉm sữa. Nhóm hội này thà chấp nhận cơ thể như hiện tại còn hơn phải nghĩ về tương lai khi ngừng tập gym. Vậy, thực hư chuyện ngừng tập gym khiến cơ thể trở nên sồ sề, chảy xệ, mất form... cần phải hiểu thế nào cho đúng? Chúng ta cùng theo dõi giải đáp ngay dưới đây của huấn luyện viên nhé!

Không có chuyện ngừng tập gym khiến cơ thể chị em bị sồ sề, mất dáng, vậy hiểu sao mới đúng?

HLV Bùi Thị Yến Xuân (làm việc tại TP.HCM) khẳng định, nhiều chị em muốn theo đuổi bộ môn gym nhưng lo lắng dừng lại có thể khiến người chảy xệ, mất form là hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Nói chính xác thì khi bạn đang tập gym đều đặn mà bỏ, không tập luyện nữa thì cơ thể sẽ trở về hình dáng ban đầu chứ không có chuyện tập gym rồi ngừng tập sẽ khiến cơ thể bạn trở nên xấu xí, sồ sề hơn.

"Cũng giống như chăm sóc da, nếu bạn chăm sóc đều đặn hàng ngày thì da sẽ đẹp lên dần dần, không chăm nữa thì da sẽ xấu đi so với lúc đang chăm sóc da đều vậy. Tập gym đều đặn giúp cơ thể khỏe đẹp hơn nhưng khi dừng lại thì vóc dáng dần dần sẽ xấu hơn lúc đang tập đều đặn và theo thời gian sẽ quay lại về cơ thể như chưa từng tập luyện", HLV Bùi Thị Yến Xuân cho biết.

Vị huấn luyện viên nhận định, lúc tập luyện, cơ thể sẽ đẹp hơn nhưng không tập nữa thì tất nhiên cơ thể sẽ không còn săn chắc như giai đoạn tập luyện. "Điều đó cũng có nghĩa, chị em đi tập gym mà bỏ giữa chừng thì "auto" người bị sồ sề, chảy xệ, mất form là không có căn cứ", HLV Yến Xuân nói.

Theo HLV Yến Xuân, người bị chảy xệ, mất form sau khi bỏ tập gym là do chị em bỏ bê không chăm sóc cơ thể. Tập luyện giúp chị em giảm mỡ tăng cơ. Nếu nghỉ tập thì cơ thể sẽ hoạt động theo hướng giảm cơ tăng mỡ, quay lại mốc xuất phát. Không đảm bảo ăn uống khoa học thì người sẽ sồ sề bởi chế độ ăn uống chiếm 70% hành trình để sở hữu một cơ thể đẹp, thon gọn hơn. Nói chung, việc tập gym không làm cơ thể bạn xấu hơn lúc ban đầu được, chỉ có hiểu sai khái niệm mới làm bạn khó tiếp cận cái đẹp hơn thôi.

Vị huấn luyện viên khẳng định, để sở hữu một cơ thể đẹp bền vững, một sức khỏe tốt nhất, bạn nên duy trì tập luyện đều đặn kết hợp chế độ ăn uống khoa học, được thiết kế riêng cho mình bởi các huấn luyện viên. Nếu bạn muốn giảm cân thì cần chú ý lượng calo in < calo out và ngược lại. Bỏ tập giữa chừng tuy không khiến người bạn mất form so với ban đầu nhưng không thể có được cơ thể khỏe đẹp đúng nghĩa. Đừng đổ lỗi do dừng tập gym mà người sồ sề, xấu xí bạn nhé!