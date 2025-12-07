Nghi phạm mặc đồ xe ôm công nghệ dùng dao đâm chết người: Bất ngờ nguyên nhân

Khoảng 17h15 ngày 6/12, tại khu vực gần giao lộ đường 339 - đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long, TP.HCM), người dân nghe tiếng hô hoán liền chạy ra kiểm tra. Khi đến nơi thì phát hiện ông N.N.M. (41 tuổi) nằm bất động trên vũng máu, trên người có vết thương. Sau đó, ông M. đã tử vong.

Thông tin trên PLO, người dân chứng kiến cho hay thời điểm trước khi phát hiện ông M. nằm bất động có thấy một người mặc đồ xe ôm công nghệ tiếp cận ông M. và có dùng vật nhọn đâm vào nạn nhân. Người này sau đó nhanh chóng lên xe máy dựng gần đó rồ rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh các tuyến đường, lấy lời khai nhân chứng để truy xét người liên quan.

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Chỉ vài giờ sau khi án mạng xảy ra, Công an phường Phước Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã bắt giữ ông V.A.T. (43 tuổi).

Tuổi Trẻ thông tin, lực lượng chức năng xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc nghi phạm T. đến xin vợ của ông M. (bán nước giải khát) đá lạnh để bỏ vào bình nước mang theo xe. Tuy nhiên, vợ ông M. từ chối vì lý do nghi phạm T. hay đến xin và hết đá lạnh để bán.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại, người vợ về nói với ông M.. Ông M. đi ra nói chuyện với nghi phạm T. thì hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn rồi T. cầm dao đâm ông M. tử vong.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.