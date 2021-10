Nghi phạm giết vợ cũ đêm 20/10 ở Vĩnh Phúc được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ

Sáng 22/10, một Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết cơ quan chức năng phát hiện Phùng Văn Cường (47 tuổi, ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) đã tử vong trong tư thế treo cổ. Đây là nghi phạm sát hại vợ là bà T.T.H. (43 tuổi) tối 20/10.

"Cường và nạn nhân từng là vợ chồng, nhưng do cờ bạc, nợ nần, hai người đã ly dị. Do vẫn còn yêu vợ và nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành. Cường thường xuyên theo dõi vợ và thể hiện những hành động bất thường", vị lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Hiện trường vụ án mạng tối 20/10.

Theo lời vị này, trước ngày gây án, Cường đã một số lần nhắc đến ý định giết vợ con.

Trước đó, tối 20/10, Công an TP Vĩnh Yên nhận tin báo về việc người phụ nữ bị chồng đâm tử vong tại một spa trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, bà H. đến quán cắt tóc ở địa chỉ số 1 đường Quang Trung, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, để chơi với chủ quán.

Khi Cường đến cầm con dao đâm nhiều nhát vào người bà H. rồi bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngày 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án Giết người, tổ chức truy tìm Cường.

Hiện nghi phạm của vụ án đã tử vong do đó cơ quan chức năng sẽ đình chỉ điều tra.