Nghi phạm giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương từng mua 2 hộp sơn để "sơn lại nhà bị thấm nước", sau đó đi thuê cửa hàng khác

Liên quan đến vụ ông D.C.C. (ở H.Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) mất tích gần 8 tháng, sau một thời gian điều tra, đến ngày 10/7 thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (40 tuổi, ở P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo điều tra được biết, Năng đã nợ ông C khoảng 1,8 tỉ đồng. Ngày 28/11/2020, ông C. đến gặp Năng ở TP.Hải Dương và bị người này giết hại.

Khu vực ngôi nhà xảy ra vụ án, nay được một người khác thuê lại làm cửa hàng áo dài.

Đáng nói, sau khi giết chủ nợ, Năng đưa xác đi chôn ở khu đô thị Long Đỉnh (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, Năng đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi điều tra vụ án.

Suốt gần 8 tháng sau khi gây án, Năng vẫn sinh hoạt bình thường và còn mua khẩu trang, thuốc sát khuẩn ủng hộ công tác chống dịch của địa phương, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Năng còn thuê 1 khu nhà mới ở ngã ba để mở quầy thuốc gia đình mình.

Theo người hàng xóm cạnh nhà Năng cho biết, Năng không có điều tiếng gì ở địa phương và chưa từng có tiền án, tiền sự. Chính vì thế khi nghe tin Năng bị bắt, hàng xóm đều rất bàng hoàng.

Theo người hàng xóm, đối tượng Năng đã mua 2 hộp sơn về sơn lại nhà trước khi trả cho chủ.

Người hàng xóm nhớ lại: "Trước đấy tôi thấy nó đi mua 2 hộp sơn, hỏi nó thì nó bảo để sơn lại nhà, có chỗ bị thấm nước. Mình cũng có để ý gì đâu, ai ngờ nó lại làm ra chuyện như vậy.

"Thời gian vợ chồng nó ở đây rất ít khi qua lại với hàng xóm và hằng ngày xe ra xe vào cửa hàng của nhà đó nhiều, khi thì khách mua hàng, giao hàng, khi thì học sinh của vợ nó nên tôi cũng không để ý xem có chuyện gì xảy ra hay không", bà hàng xóm bán nước gần đó cho biết.

Được biết, sau khi trả căn nhà đó, vợ chồng Cao Tài Năng đã thuê sang ngôi nhà phía đối diện ngay ngã 3 để kinh doanh thuốc. Căn nhà cũ thì được một người phụ nữ khác thuê lại kinh doanh áo dài.

Căn nhà mới mà đối tượng Năng thuê sau khi sát hại chủ nợ

Như tin tức đã đưa, cách đây gần 8 tháng, ông D.C.C. đi xe ô tô Mazda CX5 lên TP.Hải Dương gặp Cao Tài Năng để đòi nợ. Sau đó, ông C. mất tích 1 cách bí ẩn khiến gia đình phải trình báo cơ quan công an để tìm kiếm.

Đến này 11/6, cơ quan công an tìm thấy chiếc xe ô tô ông C. đã dùng để đi đến nhà Năng ở khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Chiếc xe không có người coi giữ, có dấu hiệu bị tẩy xóa dấu vết, mất camera hành trình.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp của các ngành chức năng, Công an tỉnh Hải Dương đã dần làm rõ được vụ án và xác định nghi phạm là Cao Tài Năng.