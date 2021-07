Nghỉ ở nhà tránh dịch, lười skincare buổi sáng đến mấy cũng phải đảm bảo 3 bước để da khỏe đẹp 24/7

Trong những ngày nghỉ ở nhà tránh dịch, chị em sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc da, đặc biệt là vào buổi sáng do không phải vội vàng skincare để đi làm. Tuy nhiên, vì không phải tiếp xúc với quá nhiều yếu tố gây hại từ môi trường, chị em rút gọn quy trình skincare buổi sáng cũng không vấn đề gì. Nhờ đó, chị em sẽ có thời gian để ngủ thêm một chút, rồi ăn sáng, uống cà phê, trước khi bắt đầu làm việc online tại nhà. Dưới đây là quy trình buổi sáng chỉ 3 bước cơ bản nhất, chị em dù tối giản công cuộc chăm da đến đâu cũng không nên thiếu những thao tác này.

1. Rửa mặt bằng sản phẩm dịu nhẹ

Tưởng rằng vào buổi sáng, chúng ta chỉ cần làm sạch da bằng nước thôi nhưng thực chất, việc dùng thêm sữa rửa mặt cũng rất hữu ích đối với làn da. Lý do là bởi, sau một đêm dài, da mặt vẫn tiết dầu và mồ hôi, tồn đọng vi khuẩn từ chăn gối và các tàn dư sản phẩm skincare chưa thẩm thấu hết. Và như thế, bạn rất nên dùng sữa rửa mặt để giải phóng lỗ chân lông, giúp da thoáng sạch, khỏe khoắn hơn. Ngoài ra, việc làm sạch da bằng sữa rửa mặt vào buổi sáng còn giúp làn da thẩm thấu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm skincare tiếp theo. Làm sạch da vào buổi sáng thì bạn nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, làn da sẽ không bị bào mòn mà trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn.

2. Serum vitamin C

Serum vitamin C hợp dùng cả hai buổi trong ngày, nhưng lý tưởng nhất là thêm vào quy trình skincare sáng. Loại serum này chứa chất chống oxy hóa là vitamin C, có khả năng vô hiệu các gốc tự do sản sinh bởi nhiều yếu tố như ánh nắng, môi trường ô nhiễm, căng thẳng kéo dài, hút thuốc… Ngoài ra, serum vitamin C sẽ giúp xóa mờ đốm nâu, làm đều màu da, kích thích sản sinh collagen để da luôn căng mịn. Do đó, việc thêm serum vitamin C vào buổi sáng sẽ vừa giúp làn da của bạn trở nên tươi sáng, sạch khuyết điểm, vừa nâng cao hiệu quả chống lão hóa.

3. Kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Ở nhà cả ngày thì chị em sẽ rất dễ lười bôi kem chống nắng và cả kem dưỡng ẩm nữa. Tuy nhiên, các nàng không biết rằng, tia UV vẫn sẽ xuyên qua cửa kính và tấn công làn da của bạn, theo thời gian, những tổn thương tích tụ và biểu hiện ra thành tình trạng lão hóa. Do đó, việc bôi kem chống nắng ngay cả khi ở nhà là vô cùng cần thiết, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi mọi yếu tố gây lão hóa, xỉn màu và thâm nám.

Như đã nói ở trên thì chị em có thể lơ là việc bôi kem dưỡng ẩm khi ở nhà suốt ngày. Tuy nhiên, bước dưỡng ẩm vẫn vô cùng quan trọng để đảm bảo cho da độ mịn màng, căng khỏe. Và để không quên thao tác bôi kem dưỡng, bạn hãy sắm cho mình một lọ kem chống nắng tích hợp luôn công dụng cung cấp độ ẩm cho làn da. Nhưng cần lưu ý rằng, sản phẩm chống nắng ấy phải có chỉ số tối thiểu là SPF 30 và chống được cả tia UVA lẫn UVB nhé!

Ảnh: Instagram