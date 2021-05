Nghỉ học tránh dịch: Cho con thử ngay 1 trò chơi hay ho giúp trẻ kết nối bạn bè mà lại tốt cho trí não

Những ngày gần đây, khi Việt Nam liên tục xuất hiện các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, một lần nữa các phương án ứng phó với dịch COVID-19 được kích hoạt ở mức độ cao nhất nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Theo đó, nhiều tỉnh thành đã tiến hành cho học sinh học trực tuyến.

Tuy điều này giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, song lại có thể gây ra một số hệ lụy khác, xuất phát từ chính việc phải ở nhà quá nhiều dẫn tới không được giao lưu với bạn bè, nảy sinh tâm lý buồn chán… Nếu chưa nghĩ ra trò chơi trong nhà mùa dịch thì bố mẹ có thể áp dụng ngay cách sau.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video giới thiệu một trò chơi online vô cùng hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ - đó là Backyard.co.

Hướng dẫn chơi game Backyard.co cho trẻ em

Ngay lập tức phía dưới đoạn clip ngắn chia sẻ về loại trò chơi này, đã có rất nhiều bạn nhỏ rủ nhau chơi. Có vẻ như còn khá mới nên hầu hết ai cũng muốn thử.

Backyard có gì hấp dẫn?

Với trò chơi Backyard, các bé có thể chơi game và trò chuyện cùng nhau thông qua video call. Không chỉ thế, Backyard cũng hoàn toàn miễn phí với rất nhiều trò chơi hấp dẫn như: Nối từ, vẽ hình đoán ý, ma sói, lô tô, cờ vua,... cho bé tùy thích lựa chọn. Có thể thấy, đây hầu hết đều là những trò mang tính chất giải trí, thúc đẩy trí não của trẻ và ít gây ảnh ra những hệ lụy tiêu cực tới tinh thần của trẻ.

Để tham gia trò chơi này, bố mẹ và các bé có thể đăng ký bằng tài khoản Google hoặc Apple.

Nếu như Among Us là loại trò chơi sinh tồn đích thực, vui nhất để "thử thách" tình bạn; New Horizons là trò chơi đồ họa đáng yêu đỉnh nhất thì Backyard chính là trò chơi lý tưởng nhất để cả nhóm bạn có thể cùng nhau vui chơi, giải trí nhẹ nhàng. Theo đó, bố mẹ có thể mang tới lợi ích 2 trong 1 cho con: vừa giúp trẻ thư giãn, lại vẫn được giao lưu chuyện trò với bạn bè.



Backyard chia thành hai phiên bản là: Backyard Football và Backyard Skateboarding thích hợp cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên. Thao tác các phím điều khiển đơn giản và người chơi nhanh chóng trở thành "cao thủ" trong trò chơi này. Đây đều là 2 trò chơi hấp dẫn và vui nhộn, phù hợp với trẻ em.

- Với Backyard Football, đây là một phiên bản dành cho trẻ nhỏ, người chơi có thể tự tạo cho riêng mình một đội bóng với những khả năng điều khiển đội bóng mạnh mẽ, cuốn hút và đơn giản.

- Với Backyard Skateboarding, "cuỡi" trên những tấm ván trượt với tốc độ nhanh như ánh chớp và những cú nhào lộn trên không tuyệt mĩ sẽ khiến bọn trẻ vô cùng thích thú. Ngoài ra, những thủ thuật nhỏ trong trò chơi có thể áp dụng tốt khi thực hành trong thực tế.

Tuy đây là trò chơi kết nối bạn bè nhưng do phải tiếp xúc nhiều với màn hình điện thoại hoặc máy tính có thể không tốt với thị lực và sức khỏe của trẻ, vậy nên cha mẹ cần kiểm soát chặt giờ giấc cho trẻ chơi, đồng thời nên cân nhắc cho trẻ tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời ngay trong khu vực an toàn, gần nhà và tuân thủ các biện pháp an toàn để phòng chống dịch bệnh.