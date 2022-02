Nghi án mẹ bỏ con vào máy giặt rồi treo cổ tự tử: Xót xa cảnh người đàn ông gục khóc, ôm chặt vợ con vào lòng

Như đã thông tin, vụ việc đau lòng được phát hiện tối 5/2 (mùng 5 Tết) tại phòng trọ nằm trong con hẻm nhỏ tại đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. 2 nạn nhân tử vong bao gồm chị C. và con gái mới 7 tháng tuổi. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra làm rõ.

Chị C. và con gái 7 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong phòng trọ

Tại hiện trường, chị C. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ, trong khi con gái chị tử vong trong máy giặt tại phòng trọ. Thời điểm trước khi vụ việc được phát hiện, chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Chồng chị C. đưa con gái lớn đi chơi không có nhà, tới tối khi quay về, anh này mới hay vợ và con nhỏ đã tử vong.

Quá đau đớn với mất mát lớn, người đàn ông gục khóc tức thì, trong khi 2 tay giang ra ôm chặt vợ con. Hình ảnh khiến những người có mặt tại hiện trường thời điểm đó không khỏi xót xa.

Người đàn ông gục khóc ôm chặt vợ con

Theo chia sẻ của những người hàng xóm, vợ chồng chị C. cùng 2 con nhỏ sinh sống tại đây đã lâu. Ngay sau khi vụ việc được họ báo cho công an, hiện trường được phong tỏa và khám nghiệm. Chồng chị C. và một số nhân chứng được công an lấy lời khai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

