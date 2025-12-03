Nghẹt thở ở HongKong: Gia đình sống chật vật trong căn hộ "bé như lỗ mũi", bồn cầu đặt ngay trong bếp

Nhắc đến các đô thị lớn, người ta thường nghĩ đến những tòa nhà sáng rực và nhịp sống sang trọng của dân văn phòng. Thế nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy lại là một lát cắt đời sống hoàn toàn khác: nhiều gia đình phải chật vật trong những căn phòng chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường.

Mới đây, loạt hình ảnh được tài khoản GTV chia sẻ đã phác họa rõ nét cuộc sống của hai mẹ con ở Hong Kong sau khi người mẹ ly hôn. Bà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được nơi ở phù hợp, và dù căn phòng chỉ vài mét vuông, tiền thuê mỗi tháng vẫn lên đến 4.000 HKD (tương đương 1hai,13 triệu đồng) - mức giá không hề dễ chịu ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Không gian sống của hai mẹ con thuộc dạng nhà xẻ nhỏ - kiểu căn hộ được chia thành nhiều phòng li ti để tối đa hóa diện tích cho thuê. Cách thiết kế này khiến không gian bị thu hẹp đến mức ngột ngạt: nhiều phòng không có ban công, không có nhà vệ sinh riêng, thậm chí không có cả cửa sổ. Căn phòng của hai mẹ con cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần mở cửa bước vào nhà là có thể thấy toàn bộ bố cục bên trong, không gian nhỏ đến mức bên trái là khu bếp, bên phải là bồn cầu. Do diện tích hạn chế nên căn hộ không có nhà tắm riêng, vậy nên nơi nấu ăn cũng là nơi tắm rửa, chủ nhà bố trí bồn cầu ngay góc phòng để có thể dùng chung hệ thống thoát nước với bếp.

Không gian sống của hai mẹ con nhỏ đến mức: bên trái là khu bếp, bên phải là bồn cầu

Họ nấu ăn trên 1 chiếc bếp gas nhỏ

Việc tắm rửa trở thành thử thách lớn đối với hai mẹ con. Họ phải tắm trong một không gian chật hẹp và luôn cẩn thận để nước không bắn tung tóe lên khu vực bếp. Sau này, họ nghĩ ra cách căng tấm nhựa quanh khu vực tắm, vừa hạn chế nước văng ra ngoài vừa giữ sạch các vật dụng xung quanh. Đồ dùng bếp và đồ dùng tắm đều được treo chung trong cùng một không gian nhằm tiết kiệm diện tích tối đa.

Hai mẹ con phải tắm ngay tại khu bếp vì không có nhà tắm riêng

Tại đây có đồ dùng nhà tắm...

...và cả đồ dùng nhà bếp

Bên cạnh khu bếp là góc phòng khách kiêm phòng ngủ và phòng ăn. Một chiếc bàn gấp nhỏ được sử dụng khi ăn hoặc khi con gái làm bài tập, xong phải xếp lại ngay để lấy lối đi. Tủ tivi, tủ lạnh và các hộp đựng đồ đều được tận dụng triệt để, đến từng centimet. Giường tầng giúp hai mẹ con có chỗ ngủ riêng, trong khi phía dưới là những hộp lớn chứa quần áo và chăn màn.

Không có chỗ phơi đồ, họ phải dùng một cây sào dài để treo quần áo ra ngoài cửa sổ hành lang - nơi duy nhất có nắng chiếu tới. Khi ở nhà, họ thường mở cửa chính để căn phòng thông thoáng hơn, nhờ gió từ hành lang thổi vào.

Giường tầng lớn giúp hai mẹ con có chỗ ngủ thoải mái

Khi ăn uống hoặc khi cần bàn để con gái học bài, hai mẹ con sẽ sử dụng bàn gấp gọn

Ban đầu, cuộc sống trong không gian bé tí này quả thực đã khiến hai mẹ con choáng ngợp. Thế nhưng theo thời gian, họ dần thích nghi, học cách sắp xếp ngăn nắp để sinh hoạt thuận tiện nhất. Với họ, điều đáng quý không phải diện tích căn phòng mà là sự lạc quan, kiên cường và tình cảm gắn kết. Dù chỉ vài mét vuông, cuộc sống của bà mẹ đơn thân và cô con gái vẫn tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Theo post.smzdm