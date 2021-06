Nghẹn lòng tang lễ các nạn nhân vụ cháy phòng trà tại TP Vinh, người thân ngã quỵ bên linh cữu

Chiều 15-6, Viện Khoa học hình sự (C09), Bộ Công an cùng Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy, khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân tử vong tại căn nhà có phòng trà Fill (146 đường Đinh Công Tráng - giao nhau đường Nguyễn Biểu 1, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) .

Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho người thân đưa về quê nhà tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Thi thể các nạn nhân được đưa về quê nhà.

Người nhà của gia đình nạn nhân Nguyễn Trọng H. (38 tuổi) đã thuê 2 chiếc xe tang đưa 4 thi thể gồm anh H., chị Nguyễn Thị Hiên (37 tuổi, vợ anh H. - đang mang thai tháng thứ 5) cùng hai con Nguyễn Đan N. (11 tuổi), Nguyễn Hoàng P. (5 tuổi) về quê nhà tại xóm 2, xã Thanh Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Hai chiếc xe tang từ nhà tang lễ về qua hiện trường vụ cháy dừng lại ít phút rồi tiếp tục lăn bánh về quê nhà.

Gia đình tổ chức tang lễ cho gia đình anh H. tại quê nhà Thanh Chương.

Rất đông người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.

Lễ an táng các nạn nhân được tổ chức.

Người thân ngã quỵ bên linh cữu.

Thi thể hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan P. (44 tuổi) và cháu Nguyễn Ngọc Minh H.(12 tuổi, con chị P.) người thuê trọ cũng được người thân đưa về phường Cửa Nam, TP Vinh tổ chức lễ tang.

Như đã đưa tin, khoảng hơn 0 giờ sáng 15/6, xảy ra vụ cháy lớn tại căn nhà có Phòng trà ca nhạc Fill (146 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh) khiến 6 người ngủ trong căn nhà thiệt mạng.