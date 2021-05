Nghe tin chị dâu phải nhập viện lúc đêm khuya, tôi hốt hoảng chạy tới thăm trong nỗi lo sợ, ngờ đâu nguyên nhân lại tê tái đến thế!

Anh tôi rất hay nhậu. Với anh ấy, nhậu nhẹt là một niềm vui. Gia đình tôi khuyên mãi, chị dâu cũng dùng đủ mọi cách nhưng anh chỉ giảm đi được vài ngày rồi lại đi nhậu tiếp. Đã thế, bạn bè anh toàn là những người hay rủ rê người khác nhậu cùng. Có hôm chủ nhật về chơi, tôi thấy anh nhận cũng hơn mười cuộc gọi rủ đi nhậu từ bạn bè. Tôi hay bảo anh, bạn bè tốt thì chơi, bạn bè kiểu rủ rê nhậu nhẹt rồi khích bác, chê xấu vợ anh thì tốt nhất tránh xa. Mà anh tôi có chịu nghe đâu.

Chị dâu tôi hiền, cam chịu nên khóc vì chồng suốt. Bố mẹ tôi thương con dâu nên càng hay lôi con trai ra mắng. Mà càng mắng thì anh đi càng dữ hơn. Đến mức bố mẹ tôi cũng chịu thua, khuyên chị dâu cứ mặc kệ chồng, ăn no rồi ôm con đi ngủ, không phải suy nghĩ gì.

Đêm qua, đang cho con ngủ thì tôi nhận được điện thoại của anh trai. Anh ấy run run, báo tin chị dâu gặp tai nạn giao thông, giờ đang nhập viện mà anh lại không có tiền. Nghe tin, tôi hốt hoảng đến mức vội vã gọi chồng trông con rồi chẳng kịp thay váy ngủ, chỉ mặc vội cái áo khoác rồi chạy đến viện. Chị dâu tôi đang mang thai mà còn đi đâu để bị tai nạn chứ?

Nghe tin, tôi hốt hoảng đến mức vội vã gọi chồng trông con rồi chẳng kịp thay váy ngủ, chỉ mặc vội cái áo khoác rồi chạy đến viện. (Ảnh minh họa)

Đến viện, thấy tình cảnh của anh trai mà tôi càng bực tức hơn. Anh ấy ăn mặc xộc xệch, cả người đều là mùi bia rượu, đi đứng còn chưa vững. Tôi gắt gỏng hỏi chị dâu đâu thì anh bảo bác sĩ đang khám. Lúc tôi gặp chị dâu thì mới rõ cơ sự. Thì ra anh tôi nhậu say quá không tự về nhà được nên gọi điện cho vợ đến đưa về. Chị dâu tôi đang có bầu nhưng vì sợ chồng tự về nguy hiểm nên vẫn đến quán nhậu. Không ngờ chị ấy bị choáng nên tự ngã. Cũng may chị đi chậm, em bé trong bụng vẫn bình an, nếu không, bố mẹ tôi và bố mẹ chị dâu chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh trai tôi.

Sáng sớm nay gia đình chị dâu kéo đến viện. Vừa thấy anh tôi, bố chị dâu đã chỉ thẳng tay đòi từ mặt con rể vì không chấp nhận được chuyện con rể ham nhậu nhẹt, làm khổ vợ. Bố mẹ vợ của anh cũng tuyên bố sau khi chị dâu xuất viện sẽ đưa thẳng chị ấy và đứa cháu lớn về bên ngoại, trả tự do cho anh trai tôi. Giờ anh tôi hối hận rồi nhưng không thể thay đổi được tình thế. Bố mẹ tôi cũng xin lỗi thay anh ấy nhưng bên thông gia vẫn chưa nguôi giận. Gia đình hai bên cũng đang căng thẳng với nhau vì không tìm được tiếng nói chung. Tôi phải làm sao để giữ chị dâu và cháu ở bên nhà mình đây? Cho chị ấy về bên ấy, có khi vợ chồng họ ly hôn mất.

(mybinh7865...@gmail.com)