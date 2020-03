Nghe tiếng sột soạt trên trần nhà, người đàn ông tưởng mèo nhưng không ngờ đó là "bé Na" dài tận 5 mét ghé thăm nhà

Theo Tribun news đưa tin, mới đây, Cơ quan quản lý thiên tai thành phố Denpasar, Indonesia, đã nhận được tin báo về việc một "bé Na" dài 5m đột nhập vào nhà người dân địa phương. Sau đó, nhân viên tại đây phải mất đến 1 tiếng rưỡi để bắt và thả nó về môi trường tự nhiên.

Vào khoảng 11h trưa ngày 13/3, một người dân đã báo cáo đến chính quyền địa phương khi nghi ngờ nhà mình bị "bé Na" ghé thăm. Vào đêm trước đó, anh đã nghe thấy tiếng động sột soạc trên khoảng không giữa trần nhà và mái nhà nhưng chỉ đơn giản nghĩ đó là con mèo hoang mà thôi. Sáng hôm sau, người này mới nghe hàng xóm nói rằng họ nhìn thấy một con trăn hay rắn bò trên mái nhà thì lập tức gọi báo cơ quan chính quyền và yêu cầu sự giúp đỡ.

5 nhân viên của Cơ quan quản lý thiên tai thành phố Denpasar được cử đến để giải quyết vụ việc. Vì lý do an toàn, họ không leo lên mái nhà để kiểm tra mà thay vào đó là dụ dỗ con vật đến một góc nhà. Tiếp đến, họ xuyên thủng trần nhà rồi dùng các dụng cụ hỗ trợ như dây thừng và ống nhựa để đưa "bé Na" xuống trước khi nhận ra nó là một con trăn dài đến tận 5 mét, thân to khoảng bằng đùi của người trưởng thành.

Sau khi được đưa xuống khỏi mái nhà, con trăn có ý định bò trốn đi nhưng bị các nhân viên bắt lại và nhốt vào bao tải. Thời gian gần đây, chính quyền thành phố Denpasar đã nhận được nhiều tin báo việc trăn, rắn "ghé thăm" nhà người dân nhưng con trăn phía trên có kích thước to hơn cả.

(Nguồn: Tribun Bali News)