Nghe tiếng khóc nỉ non mỗi đêm ở phòng tắm, tôi lấy hết can đảm đẩy cửa vào và lặng người khi thấy chị gái mình bên trong

Xin chào Hướng Dương,

Chị gái tôi mới sinh con được 3 tháng, hiện vẫn còn đang ở cữ tại nhà tôi. Biết phụ nữ mới sinh thường rất yếu ớt nên gia đình tôi chăm sóc chị rất kĩ. Thường ngày chị tôi cũng chẳng thể hiện điều gì bất thường cả.

Cách đây một tuần, cứ đêm khuya tôi lại nghe tiếng khóc nỉ non phát ra từ phòng tắm. Là người yếu bóng vía nên tôi rất sợ hãi. Dù đang làm việc, cứ nghe thấy tiếng khóc là tôi vội vã chui vào giường ngay. Tôi cũng có nói với bố mẹ mình nhưng có lẽ do bố mẹ tôi say ngủ nên không biết chuyện gì cả.

Ảnh minh họa

Hôm qua, tôi quyết tâm lấy hết can đảm để làm rõ mọi chuyện. Vừa nghe tiếng khóc phát ra, tôi tim đập chân run bật điện nhà tắm lên rồi đạp cửa xông vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi sững sờ. Chị gái tôi đang ngồi bệt trong nhà tắm, khuôn mặt đẫm nước mắt và bàn tay vẫn còn rớm máu. Bên trên, vòi hoa sen vẫn còn mở nước, cả người chị ướt đẫm, run lên bần bật.

Tôi lao vào ôm chị dậy. Chị cũng hốt hoảng khi thấy tôi nên vội vàng tắt vòi hoa sen, lau khô người. Tôi cố hỏi chị có chuyện gì thì chị im lặng, chỉ bảo tôi đừng bao giờ kể lại chuyện này cho bố mẹ hay.

Ngẫm lại, anh rể tôi mấy hôm rồi đã không đến thăm con. Nhà chồng chị cũng chẳng thấy qua lại nữa. Có lẽ vì thế nên chị tôi buồn, khóc nức nở, suy sụp tinh thần như vậy. Nhưng tôi có hỏi thế nào thì chị cũng không nói. Tôi thật sự không biết phải làm sao để giúp đỡ chị gái mình Hướng Dương ạ. Hướng Dương có thể góp ý giúp tôi không? (mongtrang2990...@gmail.com.vn)

Xin chào bạn,

Chị gái bạn đang gặp vấn đề tâm lý sau sinh. Theo Hướng Dương cảm nhận, có lẽ chị ấy đã bị trầm cảm sau sinh rồi. Như bạn đã kể, việc chồng và nhà chồng không qua lại thăm nom có thể đã làm chị ấy buồn lòng, suy nghĩ nhiều. Nhưng chị ấy không muốn gia đình biết, đặc biệt không muốn bố mẹ bạn lo lắng nên mới cố giấu đi cảm xúc của mình. Và đêm đến, khi không còn ai thức thì chị ấy khóc cho chính nỗi đau của mình, chị ấy "buông" xúc cảm thật, thay vì giấu giếm, đè nén nó đi.

Nếu chị gái đã không muốn bạn kể chuyện này cho ai nghe, bạn hãy cứ làm theo lời chị mình. Điều đó thể hiện sự tôn trọng của bạn với chị ấy và khiến chị ấy tin tưởng bạn hơn. Bạn cũng không cần gặng hỏi lý do chị ấy buồn vì càng làm thế, bạn lại đang vô tình khoét sâu vào nỗi đau mà chị ấy muốn giấu đi.

Thay vào đó, bạn hãy khuyên mẹ mình để ý hơn đến chị gái. Đây là lúc chị ấy cần sự quan tâm, chăm sóc, cần chỗ dựa tinh thần nhất từ gia đình. Ngoài ra, bạn cũng hãy tạo cho chị gái sự thoải mái, thư giãn về tinh thần. Một khi đủ tin tưởng hoặc quá đau đớn, không giấu được nữa, tự khắc chị ấy sẽ bộc bạch mọi chuyện mà thôi.

Dù thế nào thì Hướng Dương mong bạn hãy chăm sóc, quan tâm thật kĩ đến từng hành động, trạng thái tâm lý của chị gái để còn có cách khắc phục tình trạng trầm cảm sau sinh bạn nhé. Đừng để đến khi mọi chuyện đi quá xa, lại không thể tìm cách cứu vãn nữa.

Thân gửi.

Hướng Dương.