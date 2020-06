Nghe tiếng cô bán vé số quen tai, tôi quay lại nhìn rồi chết sững, còn cô ấy cũng luống cuống đánh rơi cả xấp vé trong tay (P4)

Thì ra sau khi ra trường, N nhanh chóng xin được việc nhờ vào ngoại hình nổi bật của mình. Giám đốc công ty lúc này chính là chồng của cô ấy. Vì muốn bước chân vào cuộc sống giàu sang, trở thành vợ giám đốc nên N đã làm kẻ thứ ba, chen chân vào cuộc hôn nhân của ông ấy và vợ cũ. Ông ấy đương nhiên say mê N như điếu đổ nên không ngần ngại ly hôn vợ để đến với nhân tình.

Nhưng làm vợ giám đốc chỉ vài năm thì công ty của chồng N phá sản. Nguyên nhân vì bị vợ cũ cùng hai người con trả thù. Những chuyện ấy, N không kể sâu, tôi cũng không tiện hỏi nhiều nhưng tôi hiểu cô ấy đã rất ân hận. Chính mộng ước đổi đời nhanh mà không cần tốn sức đã đẩy cô ấy vào con đường ngày hôm nay.

Sau khi công ty phá sản, mọi tài sản của họ bị niêm phong. Ngay cả căn nhà cũng không còn để ở. Vợ chồng họ phải cúi mặt ra ở trọ trong điều tiếng thị phi. Để giúp chồng kiếm tiền trả nợ, N buộc phải đi làm quán bar, hát hò, nhảy nhót. Nhưng trong một lần về khuya, cô ấy bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

"Mạng sống vẫn còn nhưng thà chết còn sướng hơn". N bật khóc. (Ảnh minh họa)

"Mạng sống vẫn còn nhưng thà chết còn sướng hơn". N bật khóc. Cô ấy mất đi một chân, nhan sắc cũng xuống dốc không phanh vì không còn tiền bạc, vì quá nhiều biến cố ập đến cùng một lúc.

Bố mẹ N cũng chẳng khá giả gì, lại già rồi nên chỉ có thể giúp cô chăm con. Hai vợ chồng phải dắt díu nhau vào Sài Gòn kiếm sống. Ban đầu là ở nhờ nhà người quen, rồi lay lắt qua ngày, cô ấy đi bán vé số, chồng đi làm phụ hồ kiếm tiền. 3 năm qua, vợ chồng họ mới mua được mảnh đất nhỏ xíu và căn nhà tồi tàn ở ngoại ô rồi đón con vào.

Nghe N kể tôi cũng chẳng biết sẽ khuyên can hay an ủi cô ấy nữa. Kết cục ngày hôm nay, một phần cũng do N tự tạo nên. Phải chi ngày đó, cô ấy đừng ham hào hoa, phú quý, đừng chen chân làm kẻ thứ ba, phá hoại gia đình người khác thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Tôi dúi vào tay cô ấy 10 triệu, cười bảo tiền này coi như tôi mời cô ấy đi ăn một bữa. Nghe thế, N cúi gằm mặt, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Chúng tôi chia tay nhau, nhà ai nấy về. Nhưng hình ảnh N khắc khổ, khập khiễng đi bán vé số cứ ám ảnh tôi mãi. Mỗi khi nhớ tới hình ảnh cô gái kiêu hãnh 10 năm trước, tim tôi không khỏi nhói đau. Giờ đây, tôi không còn hận thù N nữa, chỉ cảm thấy thương xót. Tôi muốn giúp N, cho tiền cô ấy để trang trải bớt cuộc sống cho đỡ khổ cực nhưng lại sợ vợ nghi ngờ, ghen tuông thì rất mệt mỏi. Có cách nào để giúp cô ấy mà vợ không biết không? Và tôi nên giúp như thế nào để không bị lợi dụng cũng như không bị điều tiếng thị phi?

(thanhphu...@gmail.com)