Nghệ sĩ Kim Xuyến gây bất ngờ với màn "tái xuất" chấn động ở tuổi 80

Tối 15/11, tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025, sàn diễn ở Hà Nội bất ngờ bùng nổ khi nghệ sĩ Kim Xuyến, 80 tuổi , xuất hiện trong bộ sưu tập “Kẻ mộng du” của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Chỉ vài bước catwalk, nữ nghệ sĩ gạo cội đã khiến toàn bộ khán phòng vỡ òa với thần thái đĩnh đạc, gương mặt rạng rỡ và phong thái đầy tự tin – một “visual tuổi 80” hiếm có khiến người xem không khỏi xúc động.

Nghệ sĩ Kim Xuyến

Khoảnh khắc Kim Xuyến bước ra dưới ánh đèn như đánh dấu một trong những màn “tái xuất” gây chấn động nhất của AVIFW năm nay. Vẻ đẹp của bà không nằm ở sự hoàn hảo mà ở sự an yên, thanh lịch, mang theo chiều sâu thời gian – đúng tinh thần “thời trang dành cho mọi lứa tuổi” mà bộ sưu tập hướng đến. Nhiều khán giả đã đứng dậy vỗ tay, xem đó là khoảnh khắc truyền cảm hứng nhất của đêm diễn.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Trước phần xuất hiện đặc biệt ấy, show thời trang mở màn đầy cảm xúc khi chính NTK Cao Minh Tiến cất giọng với ca khúc “Ing lả ơi”, đưa người xem vào không gian thấm đẫm văn hóa bản địa. “Kẻ mộng du”, gồm hơn 50 thiết kế, tiếp tục khẳng định phong cách của anh: tôn vinh chất liệu truyền thống qua gấm, kỹ thuật ghép vải thủ công của đồng bào dân tộc, bảng màu gợi Tây Bắc và điểm nhấn từ nghệ thuật sơn mài. Tất cả được hòa quyện trong một tư duy đương đại, tạo nên những bộ trang phục như đang kể lại câu chuyện văn hóa bằng hình khối và chuyển động.

Thanh Hương

Tú Oanh

Nghệ sĩ Kim Xuyến

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trên sàn catwalk cũng góp phần khuấy động bầu không khí đêm diễn: diễn viên Tuấn Tú, Thu Quỳnh, Tú Oanh, Thanh Hương, Quang Anh, Bảo Hân, Sỹ Hưng, Vũ Tuấn Việt, ca sĩ Tuấn Cry… cùng Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, người mẫu Huỳnh Tú Anh và Á hậu chuyển giới Minh Anh. Dù vậy, chính thần thái mềm mại nhưng đầy khí chất của Kim Tuyến mới là điểm nhấn khiến người xem không thể rời mắt.

Với “Kẻ mộng du”, Cao Minh Tiến một lần nữa chứng minh năng lực kể chuyện độc đáo của mình, sau những dấu ấn như “Đủng Đỉnh”, “Thoải Mộng” hay “Ẳn Xư Mờ Ấy O”. Ở phiên bản mới, anh chọn bước vào miền xúc cảm sâu hơn – nơi truyền thống không chỉ được giữ lại mà còn được tái sinh qua cấu trúc trang phục, kỹ thuật xử lý chất liệu và những đường nét đầy tính nghệ sĩ.

Sự xuất hiện của Kim Tuyến – vừa bất ngờ, vừa giàu cảm hứng – đã biến “Kẻ mộng du” thành một trong những show đáng nhớ nhất mùa thời trang năm nay. Ở tuổi 80, bà trở thành biểu tượng mới của vẻ đẹp bền bỉ, của tinh thần sống hết mình và của ý niệm rằng thời trang, suy cho cùng, là sự tự do.