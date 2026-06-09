Nghệ sĩ guitar gốc Việt 14 tuổi hợp tác với nhóm nhạc Indonesia sở hữu gần 500 triệu lượt stream

Từ giai điệu Việt đến sân chơi quốc tế

Trong làng nhạc Đông Nam Á, Batas Senja là cái tên không cần giới thiệu nhiều. Nhóm nhạc Indonesia này gắn tên mình với những ca khúc giàu cảm xúc về tình yêu, mất mát và nghị lực sống, và đang sở hữu lượng khán giả khổng lồ trên các nền tảng số. Bản hit Nanti Kita Seperti Ini của nhóm đạt gần 492 triệu lượt phát trên Spotify, còn Kita Usahakan Lagi từng dẫn đầu xu hướng trên YouTube và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok.

Chính nhóm nhạc đình đám này vừa quyết định bắt tay cùng một nghệ sĩ người Việt để ra mắt ca khúc "Iron Veins" (Mạch Máu Sắt). Điều đáng nói là nghệ sĩ đó mới chỉ 14 tuổi: Shumo AG, một tài năng guitar và sáng tác đang dần tạo dấu ấn riêng trong cộng đồng âm nhạc khu vực.

Cơ hội hợp tác không đến từ may mắn. Với nền tảng được đào tạo bài bản về guitar, thanh nhạc và sáng tác theo các chương trình quốc tế, Shumo AG đã sớm xây dựng được phong cách âm nhạc mang màu sắc Pop Rock cổ điển thập niên 70 - 80. Những nội dung âm nhạc này thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc Indonesia, tạo tiền đề để anh chủ động kết nối với Batas Senja.

"Iron Veins": Khi âm nhạc bắt đầu từ những vết thương

"Iron Veins" không đơn thuần là một sản phẩm hợp tác quốc tế. Với Shumo AG, ca khúc mang nhiều ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Hình ảnh "mạch máu sắt" được sử dụng như một ẩn dụ cho lớp giáp cảm xúc mà con người tự xây lên sau những tổn thương, biến cố trong cuộc đời. Lớp giáp đó giúp người ta tồn tại, nhưng cũng vô tình khiến họ xa cách với những người thân yêu và cả chính cảm xúc của mình.

"Viết nên ca khúc này là cách tôi thừa nhận rằng mình không muốn chỉ dừng lại ở việc sinh tồn nữa. Tôi muốn thực sự sống, thực sự cảm nhận và mở lòng với mọi người, ngay cả khi điều đó có thể khiến mình tổn thương", Shumo AG chia sẻ.

Quá trình sản xuất kéo dài hơn ba tháng với nhiều vòng trao đổi, thử nghiệm và tái phối khí. Ban đầu, Shumo AG xây dựng bài theo phong cách Rock Ballad, nhưng Batas Senja đề xuất chuyển hướng sang Folk-Pop Ballad. Đây từng là điểm lo ngại của nam nghệ sĩ trẻ, khi anh sợ bài hát có thể đánh mất tinh thần vốn có. Tuy nhiên, sau khi nghe bản thu thử với phần thể hiện của giọng ca chính Masitong, Shumo AG thay đổi suy nghĩ: phiên bản mới vẫn giữ nguyên cốt lõi cảm xúc, nhưng mở ra thêm những tầng ý nghĩa và màu sắc âm nhạc khác biệt.

Điều khiến Shumo AG ấn tượng nhất với các thành viên Batas Senja không phải danh tiếng hay quy mô của họ, mà là sự tỉ mỉ và chân thành trong cách làm việc. Thay vì chỉ tiếp nhận bài hát, nhóm dành thời gian tìm hiểu câu chuyện phía sau từng lớp cảm xúc trong ca khúc, thảo luận về thông điệp và điều chỉnh tác phẩm sao cho chạm tới khán giả Indonesia mà vẫn giữ nguyên tinh thần của bản gốc.

Sau quá trình hợp tác này, Shumo AG chia sẻ anh học được nhiều bài học quý giá về sự tối giản trong âm nhạc, tính kiên nhẫn trong sáng tạo và sức mạnh của cảm xúc chân thành. Theo anh, một ca khúc thành công không phải là nơi nghệ sĩ phô diễn kỹ thuật, mà là nơi người nghe tìm thấy sự đồng cảm.

Sau khi "Iron Veins" phát hành trên Spotify vào ngày 5/6, Shumo AG cho biết anh sẽ theo dõi phản hồi từ công chúng Indonesia trước khi lên kế hoạch dài hạn hơn tại thị trường này. Song song đó, nam nghệ sĩ cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động sang Australia và tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác quốc tế trong tương lai.

Màn bắt tay giữa Shumo AG và Batas Senja là minh chứng cho thấy tài năng trẻ người Việt hoàn toàn có thể bước vào sân chơi âm nhạc khu vực nếu được đầu tư đúng hướng và kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo của mình.