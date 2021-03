Nghe qua triết lý giáo dục, ba mẹ đã quyết định cho con học ở ngôi trường này

Vì sao triết lý giáo dục là yếu tố được đặt lên hàng đầu khi chọn trường cho con?

Triết lý giáo dục là khởi nguồn của giáo dục

Triết lý giáo dục của nhà trường chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp trồng người. Trước khi bắt tay vào sự nghiệp này, những người làm giáo dục phải đi tìm triết lý cho riêng mình, lấy đó làm nền tảng xây dựng chương trình, phương pháp phục vụ cho mục tiêu học tập và giảng dạy. Một trường học không có triết lý giáo dục sẽ như một cơ thể không có xương sống, triết lý giáo dục chính là nền tảng, là khung đỡ cho mọi sự phát triển của nhà trường và giáo dục sau này.

Triết lý giáo dục là kim chỉ nam

Triết lý giáo dục không chỉ là khởi nguồn mà còn là kim chỉ nam của hoạt động dạy và học. Mọi hoạt động trong nhà trường đều được tổ chức và thực hiện dựa trên triết lý giáo dục của ngôi trường đó. Nếu một ngôi trường không có triết lý giáo dục rõ ràng thì việc học tập và giảng dạy sẽ không hướng đến một mục tiêu cụ thể nào và kết quả học tập của học sinh cũng vậy.

Triết lý giáo dục sẽ nói lên ngôi trường đó như thế nào

Ba mẹ có thể chọn trường dựa trên triết lý giáo dục của ngôi trường đó vì triết lý giáo dục sẽ nói lên ngôi trường đó như thế nào. Như ngôi trường mang tên nhà triết học John Dewey - The Dewey Schools, với triết lý giáo dục là tổ chức sự trưởng thành của học sinh thông qua con đường tự học - tự giáo dục, giúp các em trở thành người có tâm hồn phong phú, có năng lực tự học, có tinh thần tự lập và sống có trách nhiệm, ngôi trường này đã trở thành nơi phụ huynh tìm đến, học sinh yêu thích, nhân viên tự hào.

Triết lý giáo dục sẽ cho thấy con bạn sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai

Triết lý giáo dục của mỗi ngôi trường không chỉ khẳng định về quan điểm và mục tiêu giáo dục của ngôi trường đó, mà còn thể hiện được tầm nhìn của nhà trường đối với học sinh. Hãy cùng xem học sinh của trường Phổ thông Dewey sẽ đạt được thành quả giáo dục như thế nào mà khiến mọi ba mẹ đều muốn cho con theo học tại đây.

The Dewey Schools là ngôi trường của sự khám phá, sáng tạo và tác động. Học sinh Dewey sau khi tốt nghiệp là những con người có tri thức và năng lực để có thể thi đỗ và theo học thành công tại các trường cao đẳng, đại học trong nước và quốc tế. Có khả năng song ngữ, giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, một cách thành thạo và lưu loát.

Học sinh Dewey sau khi tốt nghiệp là những cá nhân có năng lực học tập suốt đời, có khả năng tự học. Ngoài ra các em sẽ được trang bị trí tuệ và kỹ năng cần thiết để hội nhập hài hòa với thế giới hiện đại.

Dựa trên triết lý giáo dục của mỗi nhà trường, ba mẹ có thể hình dung ra hình ảnh con em mình khi trưởng thành, được trang bị không chỉ tri thức mà kỹ năng cần thiết cho cuộc sống đang diễn ra trong hiện tại và tương lai. Giáo dục là một quá trình dài, nhưng với những ngôi trường có tầm nhìn tốt như The Dewey Schools sẽ giúp ba mẹ hình dung ra bản phác thảo của các thế hệ tương lai, những người được truyền sức mạnh và truyền khả năng để làm chủ thế giới, trở thành người lãnh đạo tích cực đến cộng đồng, ở bất kỳ nơi đâu họ sống.

Ngôi trường mang tên nhà triết học John Dewey

The Dewey Schools truyền cảm hứng cho các em học sinh khám phá bản thân và những cơ hội trong thế giới xung quanh. Ngôi trường này đề cao việc xây dựng trải nghiệm học tập, kết nối kỹ năng nền tảng với những cơ hội thực tế và những triển vọng tương lai.

Lớp học hiện đại, truyền cảm hứng

Bằng việc xây dựng cơ sở vật chất và các thiết kế vật lý thể hiện tầm nhìn của nhà trường với các em học sinh, xây dựng không gian học tập và trải nghiệm an toàn, tự do, sáng tạo, đổi mới và kết nối, The Dewey Schools là ngôi trường truyền cảm hứng học tập cho các em học sinh, giúp các em chủ động trong việc học, tự do trải nghiệm cá nhân và tự tin thể hiện bản thân.

Không gian học tập rộng mở, giúp học sinh có trải nghiệm đa dạng.

Bên cạnh đó chương trình học tập của The Dewey Schools cũng rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập và định hướng của mọi học sinh. Chương trình Song ngữ được tích hợp với chương trình của trường đối tác Mount Vernon - Top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất tại Mỹ, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh, giúp các em có thêm cơ hội được học tập và trải nghiệm văn hóa tại Mỹ.

Chương trình Nâng cao với mức học phí hợp lý, được kế thừa những tinh hoa của chương trình Song ngữ, giúp các em học sinh vừa có khả năng thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong nước, vừa có cơ hội vươn ra thế giới.

Với mong muốn tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, tạo ra các tác động ngày càng sâu sắc hơn, The Dewey Schools đang hiện thực hóa sứ mệnh trở thành ngôi trường của sự khám phá, sáng tạo và tác động.

