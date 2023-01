Nghe lời dặn dò của mẹ chồng, tôi vội xé đơn ly hôn

Vợ chồng tôi ở riêng, cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng dư dả, thoải mái. Chỉ có điều, chồng tôi rất thích nhậu nhẹt. Dù tôi làm đủ mọi cách, từ năn nỉ, khuyên răn, dọa nạt thì anh vẫn không từ bỏ cuộc nhậu nào với bạn bè. Đôi lúc ức chế quá, tôi khóc lóc, đòi ly hôn nhưng chồng vẫn chứng nào tật đó.

Tôi có bầu, chồng vẫn ham nhậu đến mức quên cả lịch đưa vợ đi khám thai. Anh còn nói nhậu là để giải tỏa căng thẳng, kết nối quan hệ bạn bè, để phát triển công việc. Những lý do không thuyết phục vẫn được anh tận dụng tối đa để biện minh cho hành động của mình.

Vì mẹ đẻ ở xa nên khi tôi sinh con, mẹ chồng đến ở cùng để chăm sóc tôi ở cữ. Suốt 3 tháng, mẹ chứng kiến cuộc sống khổ tâm của tôi nên thương lắm. Bà an ủi, động viên tôi suốt. Chồng tôi vẫn thế, có con nhỏ nhưng ỷ lại vào mẹ mình nên vẫn đàn đúm nhậu nhẹt với bạn bè. Lần nào anh về khuya, mẹ chồng lại mắng cho một trận.

Tuần vừa rồi, con tôi bị sốt lúc nửa đêm nhưng chồng tôi lại ngủ say như chết. Cũng không phải vì anh mệt mỏi gì mà vì anh say rượu, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Gọi anh mãi không được, tôi và mẹ chồng phải gọi xe taxi đưa con đến bệnh viện. Cũng may sau 2 ngày nằm viện, con cũng đỡ và được cho về nhà. Đương nhiên, trong 2 ngày đó, chồng tôi chỉ đến thăm nom chút rồi về chứ không ở lại chăm bé. Quá chán nản, tôi viết đơn ly hôn, để sẵn trong tủ trang điểm. Tôi dự định đợi mẹ chồng về quê thì sẽ đưa đơn cho chồng để kết thúc tất cả.

Tối qua, mẹ chồng tôi thu xếp đồ đạc để về quê lo Tết. Xong xuôi hết rồi, bà gọi vợ chồng tôi lại, nhẹ nhàng nhắc nhở, dặn dò. Bà hỏi chồng tôi có còn nhớ những lần mẹ dắt chạy khỏi nhà vì bị bố đe dọa trong khi ông say không? Hay có nhớ đến những lằn roi mà mẹ phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua? Rồi có muốn con cái sẽ chịu thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn?

Chồng tôi ngồi cúi mặt xuống nền, im lặng. Mẹ chồng rơi nước mắt, nói trước đây bố chồng tôi cũng nhậu nhẹt, về nhà đánh vợ. Hồi đó bà từng có suy nghĩ muốn bỏ chồng nhưng vì thương con nên cố chịu đựng. Sau một lần bị tai nạn, bạn bè chỉ đến thăm còn vợ vất vả chăm nuôi, bố chồng tôi mới nhìn thấu lỗi sai của mình và thay đổi dần dần. Cuộc sống của mẹ chồng mới hạnh phúc, thoải mái hơn. Mẹ chồng nói như nhắc nhở chồng tôi về nghĩa vụ của một người đàn ông, một người chồng.

Mẹ còn khuyên tôi hãy mạnh mẽ, cho chồng thêm thời gian để thay đổi. Nếu sau khoảng thời gian đó mà chồng tôi vẫn chứng nào tật đó thì ly hôn cũng không muộn. Đừng vội vàng để sau này phải hối hận. Tôi bần thần một lúc rồi vào phòng, xé đơn ly hôn.

Từ hôm mẹ chồng về quê, chồng tôi cũng có sự thay đổi dần theo chiều hướng tốt hơn. Tôi mừng lắm. Nhưng tôi vẫn sợ, nếu chồng lại quay về lối sống cũ, lúc đó, tôi có nên chuyển về quê sống cùng mẹ chồng để bà răn dạy lại con trai mình không? Chứ ly hôn chỉ là bước đường cùng, tôi không muốn con chịu thiệt thòi vì thiếu cha mẹ.