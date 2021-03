Nghe chị gái tiết lộ bí mật về cái đêm định mệnh anh rể qua đời mà tôi bàng hoàng (P2)

Cách đây 2 tháng anh rể tôi qua đời vì tai nạn. Thời điểm anh gặp nạn là vào lúc đêm muộn. Khi đó anh có hơi men trong người nên không làm chủ được tay lái, đã tự gây tai nạn cho chính mình. Lúc đưa anh vào đến bệnh viện thì đã không thể cứu chữa nổi nữa.



Chị gái tôi suy sụp vô cùng. Anh rể vốn là trụ cột kinh tế trong nhà, chị tôi cũng đi làm nhưng lương không cao. Chị đột ngột mất đi chồng, các cháu tôi mất đi bố, thật sự là nỗi đau xót vô vàn.

Trong 2 tháng qua hễ rảnh rỗi tôi đều ghé qua nhà chị gái trò chuyện, tâm sự cho chị được khuây khỏa. Cũng động viên chị cố gắng vượt qua nỗi mất mát để lo cho các con còn nhỏ dại. Vậy tại sao giờ chị gái lại nói rằng đang đợi anh? Trước sự chất vấn của tôi, chị gái cúi đầu im lặng một lúc lâu. Rồi như đã hạ quyết tâm trong lòng, chị ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm tôi nhấn mạnh từng chữ: "Là tại chị… tại chị nên anh ấy mới…". Nói rồi chị gục vào vai tôi khóc nức nở. Tôi ôm chị mà bàng hoàng không thốt nên lời.

Vào cái đêm anh rể xảy ra tai nạn, thực ra anh đã về nhà một lần lúc gần 11 giờ. Nhưng chị gái tôi khóa chặt cửa không cho anh vào. Nguyên nhân bởi chị giận dỗi, ghen tuông chồng.

Hóa ra sau khi ăn cơm tối xong anh rể tôi bị một nữ đồng nghiệp gọi đi. Cô ta bảo có chuyện rắc rối trong công việc muốn nhờ anh chỉ bảo. Anh rể nói với chị gái rằng họ chỉ là đồng nghiệp bình thường không hề có quan hệ gì mờ ám. Nhưng chị gái tôi không nghe, chị cấm chồng đến gặp người đồng nghiệp đó. Anh không chấp nhận, hai người cãi nhau vài câu rồi anh rể kiên quyết dắt xe đi.

Đó cũng là nguyên do khi anh trở về chị tôi tức giận khóa trái cửa không cho chồng vào nhà. Anh rể gọi vợ rất lâu, xin lỗi và thề thốt bản thân không làm gì có lỗi song chị vẫn không chịu mở cửa. Tức mình anh quay xe đi nhậu với bạn. Để rồi trên đường về đã xảy ra tai nạn thương tâm ấy.



"Nếu tối đó chị mở cửa cho anh vào thì đã chẳng có chuyện gì…", chị gái khóc nấc nói với tôi. Tôi chỉ còn biết an ủi chị rằng đó là một tai nạn không may, chị không hề có lỗi gì cả. Nhưng tôi biết lời an ủi của mình chẳng có tác dụng gì, chị tôi đã mặc định đó là lỗi của chị ấy rồi.

2 tháng qua không đêm nào chị được ngủ ngon. Đêm nào chị cũng để cửa như vậy chờ chồng về. Chị tự huyễn hoặc mình rằng anh đang đi gặp bạn, lát nữa anh sẽ về. Chị để sẵn cửa cho chồng, anh có thể dễ dàng vào nhà không cần gọi cửa nữa. Và anh vẫn khỏe mạnh bên cạnh chị, không hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi giật mình khi nhận hiện tại tâm lý chị gái thật bất ổn, không bình thường chút nào. Chị ấy vì quá dằn vặt và tự đổ lỗi cho bản thân đến mức ám ảnh. Vậy mà suốt 2 tháng qua tôi và bố mẹ không hay biết gì.

Dỗ mãi chị gái mới ngủ lại được, trong lòng tôi thấy lo lắng cho chị quá. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, mẹ con chị sẽ gặp nguy hiểm nếu đêm hôm có kẻ xấu lẻn vào nhà. Vấn đề tâm lý của chị nữa, tôi phải làm gì để giúp chị? Có nên đưa chị đi khám bác sĩ tâm lý?

