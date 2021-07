Nghe báo cháy, mẹ vội bế con trai xuống nhà hóng hớt, lúc hàng xóm nhắc nhở mới bàng hoàng nhận ra mình quên mất một người

Vào ngày 21/7, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu nhà tập thể ở đường Tây Thành, thành phố Vĩnh Khang, Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Lực lượng cứu hỏa sau khi nhận được thông tin đã ngay lập tức đến hiện trường và giải cứu thành công một bé gái đang ngủ say trong một căn hộ.

Được biết, vào lúc hơn 1 giờ chiều ngày xảy ra vụ việc, người dân đã gọi điện báo cảnh sát nói rằng có khói bốc ra từ khu nhà tập thể. Sau khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, phát hiện đám cháy bùng phát tại tầng 3 của nhà ở, họ lập tức tiến hành chữa cháy. Lúc này một người mẹ hoảng loạn thông báo rằng con gái cô đang mắc kẹt bên trong căn hộ. Những người lính cứu hỏa nhanh chóng lục soát khắp hiện trường để giải cứu nạn nhân.

Theo chia sẻ của người mẹ họ Ôn, hôm đó khi đang ở trong nhà đột nhiên cô nghe tiếng còi hụ của xe cứu hỏa. Người mẹ vội vàng ôm đứa con trai nhỏ rồi di chuyển xuống dưới lầu để hóng chuyện cùng hàng xóm và xem lính cứu hỏa làm việc.

Một lúc sau, có thông tin cho biết đám cháy xảy ra ngay đúng tầng mà gia đình cô Ôn ở. Người mẹ ôm con trai trong lòng, thở phào nhẹ nhõm vì cả nhà may mắn thoát nạn.

Cho đến lúc này, được vài người hàng xóm nhắc nhở, người mẹ như sực tỉnh giấc, nhớ ra rằng cô còn một đứa con gái lớn đang ngủ trong phòng. Người mẹ hoảng loạn chạy đến thông báo, nhờ lính cứu hỏa giúp đỡ.

Sau khi đến được căn hộ của cô Ôn, lính cứu hỏa đã phát hiện một cô bé nằm bất động trong phòng ngủ. Thật may mắn cô bé chỉ ngủ rất say chứ không phải ngất xỉu do ngạt khói. Bé gái đáng thương bị hai anh lính cứu hỏa lạ mặt đánh thức nên hoảng sợ khóc lóc, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đừng khóc nha cô bạn nhỏ. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây!", người lính nhẹ nhàng trấn an cô bé.

Cuối cùng, bé gái cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô bé ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của anh lính cứu hỏa và được giải cứu an toàn khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Điều tra sơ bộ cho thấy một cư dân ở tầng 3 của khu nhà tập thể đã để sạc điện thoại trên giường nên gây ra chập điện. Nhờ được báo cáo kịp thời, lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy nhanh chóng nên vụ cháy không gây thương vong và thiệt hại lớn về tài sản.

Sau khi sự việc được lan truyền, hành động của người mẹ đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Trong giai đoạn nguy hiểm nhất mà cô ta chỉ lo bế con trai đi hóng chuyện, quên hẳn luôn đứa con gai đang ngủ say ở trong phòng. Đây có thật sự là hành vi của một người mẹ?

Nếu như những người hàng xóm không nhắc nhở, các anh lính cứu hỏa không kịp giải cứu thì không biết kết quả của bé gái này sẽ ra sao, liệu người mẹ này có thể tiếp tục sống với sự dằn vặt đến suốt đời hay không?

Có ý kiến nhận định rằng trong mắt người mẹ này, hẳn là đứa con trai quan trọng hơn con gái nên cô ta mới có thể đãng trí đến như vậy.

(Nguồn: 163)