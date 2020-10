Nghệ An: Nữ giáo viên mầm non mất tích bí ẩn nhiều ngày, gia đình cầu cứu cơ quan chức năng

Theo trình báo từ phía gia đình gửi Ban công an xã Tiến Thuỷ (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), cô giáo Nguyễn Tú Anh (30 tuổi, trú xã Tiến Thuỷ) - giáo viên trường mầm non Tiến Thuỷ mất tích bí ẩn từ nhiều ngày nay.

Cô giáo Tú Anh mất tích khỏi nhà từ 16 giờ, ngày 28/9. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi, liên hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cô Tú Anh vẫn không có tin tức.

Chân Dung cô giáo Tú Anh trước khi mất tích.

Theo thông báo tìm kiếm của Ban công an xã Tiến Thuỷ, cô giáo Tú Anh cao 1,62 mét, nặng 47kg, tóc dài quá vai.

Được biết, cô giáo Tú Anh đã li hôn chồng cách đây 4 năm và có một con gái 5 tuổi.