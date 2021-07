Nghệ An: Nam phật tử trong chùa bị đâm tử vong

Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong xảy ra tại chùa Viên Quang (đóng trên địa bàn xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An).

Ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn) xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 21h15' đêm 23/7 tại khu vực đọc kinh của chùa Viên Quang.

Chùa Viên Quang nơi xảy ra vụ việc

Thời gian trên, Nguyễn Hữu Bách (28 tuổi, trú xã Kim Liên, Nam Đàn), Hoàng Văn V. (30 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) cùng một số người khác đang đọc kinh trong chùa Viên Quang thì V. và Bách xảy ra mâu thuẫn.

Trong cơn tức giận, Bách xuống bếp lấy 1 con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người của V.

Con dao đối tượng Bách gây án.

V. nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, nạn nhân V. đi tu tại chùa Viên Quang nhiều năm nay. Bách cũng là phật tử tu tại chùa Viên Quang nhưng không thường xuyên.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân V. cho người nhà đưa về quê mai táng.

Đối tượng Bách được cơ quan công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra làm rõ.