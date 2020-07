Ngày xưa bảo ra Hà Nội chỉ ăn được mỗi món ốc luộc thì nay một dọc quán ốc bình dân này, với "7749" món độc lạ sẽ khai sáng cho ai vẫn nghĩ ốc Hà Nội chỉ có 1 loại!

1. Ốc Thúy Hằng

- Địa chỉ: ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch - Mở cửa: 12h trưa đến 23h đêm

- Giá: từ 30.000 - 150.000 đồng/ món - Chấm điểm: 8,5/10



Với thâm niên tồn tại đã 5 năm nhưng không hề chạy quảng cáo, chỉ hút khách nhờ những lời truyền tai, ốc Thúy Hằng chính là địa điểm "ruột" của vô số chị em sống tại Hà Nội bởi đồ ăn ngon và giá cả hợp lý. Tuy rất nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết đến địa chỉ này, nếu đam mê món ốc biển mà không ghé qua đây thưởng thức 1 lần thì quả là thiếu sót.



Chủ nhân hàng ốc nổi tiếng này là một nàng dâu xứ cảng, chị lấy tên mình đặt cho quán và lấy ý tưởng kinh doanh từ việc buôn bán hải sản ở quê chồng. Vì rất thích ăn ốc biển nhưng thấy ở Hà Nội chưa có nhiều nơi bán ốc biển tươi, nên chị Hằng đã mở cửa hàng phục vụ món ăn này để mọi người không cần đi xa cũng có thể thưởng thức ốc biển với giá rẻ. Trung bình mỗi ngày quán tiêu thụ khoảng hơn 100kg ốc các loại, dịp cuối tuần hay những hôm mát trời thì ốc bán rất chạy, nhiều loại hết sớm.

Ở đây có menu vô cùng phong phú với hàng chục loại ốc hải sản khác nhau như móng tay, ốc đĩa, ốc đỏ môi, ốc sư tử, ốc cà na, ốc gai, bạch tuộc, chang chang... được chế biến theo nhiều cách khác nhau như nướng, xào, sốt trứng muối, sốt bơ tỏi, sốt me. Ngoài ra còn có các món ăn vặt quen thuộc như khoai lang kén, cút lộn xào me.

Trung bình mỗi món có giá từ 35.000 - 150.000 đồng/ đĩa tùy loại. Nếu đi 2 người thì chỉ cần mang theo 300k là đủ cho một bữa quà chiều thoải mái, còn đi cả gia đình hoặc nhóm đông thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều. Khách sẽ order ngay tại quầy chế biến ốc và có thể chọn ngồi trong nhà hoặc ngoài trời. Tầng 2 của quán decor khá đẹp, có điều hòa, sạch sẽ thoáng mát.

Các món ốc được chính tay chị chủ chế biến với bí quyết đặc biệt nằm ở những loại nước sốt, gia vị thơm ngon. Khách du lịch nước ngoài như Nhật, Hàn cũng nhiều người ghé qua ăn thử, dành tặng khá nhiều lời khen cho hương vị ốc ở đây. Đặc biệt, món bánh mì nướng bơ tại Thúy Hằng khá ngon, chấm với nước sốt ốc đảm bảo chị em sẽ mê mẩn.

Điểm trừ ở quán là chỗ để xe hơi chật, chỗ ngồi ngoài sân khá dốc, giờ cao điểm thì phải ngồi chờ khá lâu. Nếu muốn ăn uống thoải mái thì nên đến sớm nhé chị em.

2. Ốc Lan Hương Hải Phòng

- Địa chỉ: Số 120 Linh Lang (đầu ngã 3 Đào Tấn - Linh Lang) - Mở cửa: 15h-23h - Giá từ 40.000 - 150.000 đồng/ món - Chấm điểm: 8/10

Quán ốc này khá dễ tìm, với khu vực vỉa hè vô cùng rộng rãi, chỗ để xe cũng thoải mái, khách có thể chọn ngồi trong nhà có điều hòa hoặc ngồi ngoài sân. Bàn ốc phong phú với hàng chục loại khác nhau đặt ở ngay ngoài quán để khách dễ lựa chọn.

Cô chủ quán trực tiếp đứng bếp và nấu ốc khá nhanh. Ốc biển ở đây được chế biến theo kiểu Hải Phòng, với các loại nước sốt, gia vị khá đậm đà. Các đĩa ốc đều đầy đặn, phù hợp giá tiền, mách nhỏ chị em là món sò dương khổng lồ nướng mỡ hành và ốc móng tay xào rau muống ở đây rất ngon, order thêm 1 đĩa miến xào ngồi lai rai hóng mát buổi tối là thỏa mãn chiếc dạ dày rồi đó!

3. Ốc Colin

- Địa chỉ: Khu đô thị Mỹ Đình (ngã 4 Nguyễn Cơ Thạch - Trần Hữu Dực) - Giờ mở cửa: 17h - 23h - Giá: 20.000 - 110.000 đồng/ món - Chấm điểm: 8/10

Ốc ở đây được chế biến theo phong cách Sài Gòn, các món đều đầy đặn và chế biến khá nhanh chóng, không phải chờ lâu. Điểm cộng là chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, decor theo style như ở biển với bàn là chiếc thùng phuy tái chế và ghế gập tiện dụng. Quán có chỗ để xe ô tô, tầm chiều trở đi rất mát mẻ. Xung quanh có khá nhiều quán ăn khác, rất tiện nếu bạn muốn thưởng thức cả bữa tối lẫn ăn ốc cho vui.

Ở đây có món ngô xào cay khá nổi bật, ăn kèm ốc lạ miệng. Khuyến cáo nhỏ là ai không ăn được cay thì nhớ dặn bếp nêm gia vị vừa phải. Ốc len xào dừa rất ngậy và thơm, ăn hết một nồi nhỏ có thể gọi thêm chiếc bánh mì nướng to chù ụ để tận dụng hết nước sốt nha. Món mì xào rau muống ốc giác cũng khá lạ, thịt ốc thái mỏng xào giòn sần sật xào với sợi mì dai dai ăn cũng khá no, mà 1 đĩa đầy ắp chỉ khoảng 90.000 đồng. Bạn có tin rằng 1 đĩa sò lông nướng mỡ hành thơm phức ở đây có giá chỉ 60k không? Mà mỗi đĩa có tận 6 con với size to, khoảng chục con với size nhỏ, vừa nhai thịt sò ngọt giòn vừa thưởng thức vị béo ngậy của mỡ hành trộn cùng lạc, hấp dẫn quá đi chứ!

Những món còn lại trong menu như ốc móng tay, ốc hương, ốc bông... cũng có giá rẻ hơn các quán ốc biển khác, phù hợp cho chị em ăn chơi tiết kiệm, chỉ cần 200k là đủ cho 2 người ăn no. Chị chủ quán rất thân thiện nhẹ nhàng, nên dù địa chỉ quán hơi xa trung tâm thành phố thì cũng đáng để ghé thăm một lần chị em ạ!