Ngày vía Thần Tài nên mua loại vàng nào để cả năm đong đầy tài lộc, tấn lộc an danh, vạn sự may mắn?

Ngày Vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng?

Theo quan niệm nhân gian, tùy theo mong muốn về một năm nhiều tài lộc, may mắn mà bạn có thể lựa chọn số lượng vàng cần mua cho phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày này, giá vàng có thể tăng cao nên bạn chỉ nên mua vừa đủ để cầu may theo phong tục. Bạn có thể tham khảo số lượng vàng cần mua tùy theo mức độ cầu may dưới đây:

- Vàng Thần Tài 1 chỉ: Cầu Lộc.

- Vàng Thần Tài 2 chỉ: Cầu Phát.

- Vàng Thần Tài 5 chỉ: Cầu Tài.