Ngày sinh nói gì về vận mệnh của Công chúa Lilibet tóc đỏ?

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, tại một bệnh viện nhỏ ở California, cô bé Lilibet Diana Mountbatten-Windsor – con gái của Vương tử Harry và Meghan Markle cất tiếng khóc chào đời. Cái tên “Lilibet” là lời tri ân ngọt ngào dành cho cố Nữ hoàng Elizabeth II, còn “Diana” là tình yêu bất diệt hướng về người mẹ quá cố của Harry, Công nương Diana. Và như một sự trùng hợp thú vị, khi xem lá số chiêm tinh, Lilibet mang trong mình năng lượng Song Tử - dấu hiệu của giao tiếp, ánh sáng và trí tuệ cùng điểm nhấn của cung mọc Sư Tử (Leo Rising), biểu tượng cho sức hút và khả năng tỏa sáng tự nhiên. Theo nhà chiêm tinh Debbie Frank, người từng là bạn tâm giao và cố vấn của Công nương Diana, cô bé Lilibet “sẽ lớn lên với khả năng chạm vào trái tim người khác, giống như cách Diana từng làm”.

Lilibet: Cô bé Song Tử nói nhiều, giàu cảm xúc và “biết cách khiến người khác mỉm cười”

Theo Debbie Frank chia sẻ trên tạp chí PEOPLE, Lilibet là một “Gemini chính hiệu”: Hoạt bát, lanh lợi, tò mò và rất thích giao tiếp. Sinh vào buổi trưa đầy nắng, cô bé được dự báo là người có sức sống dồi dào, đầu óc nhanh nhạy và đặc biệt biết cách thể hiện bản thân.

Điều thú vị là Lilibet có điểm tương đồng với ông nội – Vua Charles, cùng Vương hậu Camilla và Vương phi Kate khi đều có cung mọc là Sư Tử. Điều này mang đến cho cô bé sức hút tự nhiên và sự tự tin của một người “biết mình là ai”. Có thể nói, trong tương lai, Lilibet sẽ là một nhân vật dễ chiếm được cảm tình của công chúng, bởi cô không chỉ đáng yêu mà còn có năng lượng lôi cuốn như một “ngôi sao nhỏ của thời đại mới”.

“Cô bé có thể khiến người khác mỉm cười chỉ bằng cách xuất hiện, giống như cách Hoàng tế Philip từng khiến Nữ hoàng vui vẻ,” nhà chiêm tinh nói.

Dấu ấn di truyền từ Công nương Diana - trái tim biết yêu thương

Công nương Diana là người thuộc cung Cự Giải – một cung nước nhạy cảm, chu đáo và giàu lòng trắc ẩn. Theo Debbie Frank, giữa hai bà cháu có sợi dây liên kết vô hình. "Diana từng là người luôn chăm lo và yêu thương người khác bằng tất cả tấm lòng. Lilibet cũng có khả năng hướng năng lượng của mình vào việc giúp đỡ, chăm sóc và mang lại niềm vui cho mọi người", bà nhận xét.

Cũng theo bà Frank, nếu Diana còn sống, bà sẽ vô cùng xúc động khi biết cả hai người cháu gái là Công chúa Charlotte (con của William) và Lilibet (con của Harry) đều được đặt tên theo mình. "Đó là một cử chỉ đầy tình yêu thương của cả hai người con trai, và Diana hẳn sẽ rất hạnh phúc", bà nói.

Cá tính mạnh mẽ và có thể... “át vía” anh trai Archie

Lilibet được sinh ra khi anh trai Archie vừa tròn hai tuổi. Hai anh em không chỉ cách nhau về tuổi mà còn khác biệt rõ trong chiêm tinh. Archie thuộc cung Kim Ngưu điềm tĩnh, kiên định và thích sự ổn định; còn Lilibet mang năng lượng Song Tử với Mặt trăng ở Bạch Dương nhanh, mạnh và quyết đoán.

"Cô bé có bản năng lãnh đạo rất sớm, muốn mọi thứ phải diễn ra ngay lập tức và không dễ chấp nhận bị chậm trễ", Debbie Frank nhận xét. Chính vì vậy, trong tương lai, mối quan hệ giữa hai anh em sẽ vừa gắn bó vừa... thỉnh thoảng bùng nổ những “cuộc chiến nhỏ trong nhà”. Nhưng về lâu dài, Lilibet và Archie được dự báo sẽ là cặp anh em có mối liên kết bền chặt, bù trừ cho nhau – một người an tĩnh, một người rực rỡ.

Cái tên “Lilibet” và mối dây định mệnh với cố Nữ hoàng Elizabeth II

Ít ai biết rằng “Lilibet” chính là biệt danh thuở nhỏ của cố Nữ hoàng Elizabeth II – cái tên thân mật mà cha bà, Vua George VI, đặt khi con gái nhỏ chưa phát âm chuẩn tên của mình. Việc Harry và Meghan chọn cái tên này từng gây nhiều tranh cãi trong hoàng gia, nhưng với Debbie Frank, "đó là sự trân trọng, không phải nổi loạn".

Điều đặc biệt là dù hai người mang cung hoàng đạo khác nhau – Nữ hoàng là Kim Ngưu, còn Lilibet là Song Tử, họ lại có điểm kết nối rất riêng: Cả hai đều được “bao quanh bởi tình yêu và nụ cười”. “Taurus là biểu tượng của sự kiên nhẫn, còn Gemini là biểu tượng của giao tiếp. Một người tĩnh, một người động – đó là sự cân bằng đẹp đẽ", bà nói.

Còn một chi tiết thú vị khác: Hoàng tế Philip – người chồng gắn bó suốt đời với Nữ hoàng cũng thuộc cung Song Tử. "Có lẽ chính vì thế, Lilibet có thể khiến Nữ hoàng từng mỉm cười giống như cách Philip đã từng", Debbie Frank bày tỏ.

Sinh ra giữa kỷ nguyên truyền thông, lại lớn lên ở Mỹ trong khi mang danh vị Hoàng gia Anh, Công chúa Lilibet là hiện thân của sự giao thoa giữa hai thế giới: truyền thống và tự do. Không gò bó trong những quy tắc hoàng gia, cô bé được dự báo sẽ có tuổi thơ bình thường hơn, nhưng cũng phong phú hơn, đúng tinh thần của Song Tử: khám phá, giao tiếp, và học hỏi không ngừng.

Dưới góc nhìn của chiêm tinh học, Lilibet không phải “bản sao” của Diana hay Elizabeth II, mà là một biểu tượng mới của thế hệ hoàng gia trẻ dám bước ra khỏi khuôn mẫu. Cô bé sẽ không bị ánh hào quang che phủ, mà sẽ tự mình tỏa sáng, bằng trí tuệ, lòng nhân ái và nụ cười trong trẻo được dự báo “sẽ khiến cả thế giới yêu thương mình”.