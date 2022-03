Ngay sau ngày ra mắt, chàng rể tương lai đã vay mẹ vợ 100 triệu, lập tức pha xử lý của cô gái trẻ khiến đối phương "hiện nguyên hình"

Đừng vội "chốt hạ" đến hôn nhân với một người đàn ông mà chỉ dựa vào tình cảm của bạn dành cho anh ta. Muốn mọi thứ thật chắc chắn, ít rủi ro xấu xảy ra, chị em nên xem xét, đánh giá nhiều khía cạnh. Chẳng hạn như cách anh ta trân trọng gia đình bạn, hoặc xem xét nhân cách của họ liệu có thể xây dựng, vun đắp mối quan hệ lâu dài hay không. Câu chuyện của Q. dưới đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ cả tin, dễ vì dăm ba lời của đàn ông mà mủi lòng.

Ngay sau ngày ra mắt, chàng rể tương lai đã vay mẹ vợ 100 triệu và diễn biến kịch tính

Trong khoảng hơn 1 năm quen nhau, Q. đã nhiều lần chịu nhẫn nhịn, xuống nước với người đàn ông ấy. Trước đây, cô từng có một mối quan hệ yêu đương lâu năm, thậm chí cả hai còn nghĩ tới việc tổ chức đám cưới về chung một nhà. Vậy mà đến phút 90, người phụ nữ đau lòng phát hiện ra đối phương có "người thứ ba", nên cuộc tình "đứt gánh giữa đường".

Ảnh minh họa.

Q. không còn trẻ tuổi, cô nghĩ bản thân chẳng cần phải yêu đương sôi nổi như trước, giờ chỉ cần thấy hợp là "chốt". Và khi đó, cô quen người bạn trai hiện tại. Cả hai biết nhau qua ứng dụng hẹn hò. Một vài lần đi chơi, họ nảy sinh tình cảm với nhau. Đằng gái cảm mến đằng trai vì sự chân chất, thật thà và hiền lành. Tuy nhiên, sau khi họ yêu nhau vài tháng, đôi bên bắt đầu cãi vã nhiều hơn. Q. không muốn kết thúc mối quan hệ này, cô thường nhận lỗi sai về bản thân cho qua chuyện.

Tới thời điểm thích hợp, cả hai nói chuyện với nhau về những dự định xa hơn. Họ đã có buổi ra mắt với gia đình đối phương. Về phía Q., cô đã gặp bố mẹ của bạn trai, họ đều là những người hiền lành, tử tế, đối đãi với cô rất tốt. Còn khi bạn trai ra mắt nhà Q., anh ấy thậm chí còn lấy lòng hai phụ huynh. Đặc biệt, anh không ngại gọi họ là "bố mẹ".

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bạn trai Q. hành xử đúng mực. Nào ngờ sau ngày ra mắt đầu tiên, "chàng rể tương lai" đã gọi điện hỏi vay mẹ vợ 100 triệu. Lý do mà anh ta đưa ra là vì bố bị mắc bệnh cần mổ gấp, vả lại họ hàng bên nội ngoại đằng ấy chẳng ai giúp đỡ. Do quá túng thiếu nên anh mới phải vay "mẹ vợ tương lai". Bác gái nói sẽ suy nghĩ thêm và kể chuyện này với con gái. Cô nàng Q. vô cùng sốc, để xác minh vụ việc, cô đã gọi điện cho một người họ hàng của nhà bạn trai. Thì ra, chuyện bố của bạn trai Q. bị bệnh chỉ là màn kịch do chính anh ta tạo nên. Khi đã phát hiện ra sự thật, Q. trao đổi thẳng với bạn trai để tìm nguyên nhân.

Vậy mà bạn trai Q. nói phũ phàng: "Nhà em giàu vậy mà anh vay cũng ki bo à? Tưởng thế nào, vậy thì anh cũng chả dám bước chân tới nhà em đâu". Sau đó, Q. đã lập tức chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông này, cô tin rằng bản thân không thể gắn bó thêm với một kẻ ích kỷ, lòng dạ đầy toan tính.

3 đặc điểm xấu của đàn ông mà chị em nên nhận biết đề dè chừng

Kiểu người thích dựng chuyện tạo drama

Một điều cơ bản trong mối quan hệ bền vững là đôi bên nên thành thật, đừng dựng những câu chuyện phi lý để lấy lòng thương của người kia. Kiểu người quá thị phi, thích tạo ra những viễn cảnh giả dối thường chẳng đáng tin, không xứng đáng để bạn phải phí tâm sức.

Ảnh minh họa.

Kiểu người quá cơ hội

Nếu như sau buổi ra mắt, chàng trai đã "tăm tia" với tiền bạc của gia đình bạn, thì đó là hồi chuông rất đáng báo động. Bởi trong đầu họ chỉ toàn là vụ lợi về tiền bạc, của cải. Chứng tỏ cách họ ân cần, quan tâm, cũng chỉ bởi vì những giá trị vật chất mà thôi.

Kiểu người không có chí tiến thủ

Khi gặp khó khăn, một người đàn ông chuẩn mực, mạnh mẽ sẽ luôn biết tìm cách phấn đấu vượt qua nghịch cảnh. Phải thật sự bế tắc họ mới nhờ tới sự trợ giúp của người khác. Nếu gắn bó với một kẻ không có chí tiến thủ, cuộc sống tương lai của hai bạn sẽ vất vả, gặp nhiều khó khăn, chông gai.





