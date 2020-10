Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Thị trường hoa tươi sôi động, giá bán tăng mạnh gấp 2 lần so với tuần trước

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi càng sôi động và giá tăng khá mạnh so với những ngày trước.



Theo khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội cho thấy hầu hết các loại hoa tươi đều có chiều hướng tăng giá, với mức tăng từ 30 - 50% so với giá bán trước đó.

Cụ thể, giá hoa cúc bông đơn trắng và vàng dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/chục, tăng gấp 2 lần so với giá bán dịp rằm tháng 8 (cách đây 2 tuần). Hoa cúc bông chùm bán 30.000 - 35.000 đồng/bó, tăng khoảng 30% từ 10.000 - 15.000 đồng/bó so với trước đó khoảng 2 tuần.

Hoa tươi ngập chợ dân sinh Hà Nội, giá bán tăng mạnh so với trước đó khoảng 2 tuần.

Lay ơn vườn trồng tại các vùng ngoại thành Hà Nội có giá từ 50.000 - 80.000 đồng/chục, tăng từ 10.000 - 30.000 đồng/chục so với trước. Hoa ly 5 tai to có giá từ 180.000 - 250.000 đồng/chục cành tùy chợ; cành nhỏ 3 tai cũng có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chục cành, tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/chục tùy loại hoa và tùy chợ.

Hoa hồng nhập từ Đà Lạt bán với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/chục bông tùy theo màu và độ tươi đẹp của hoa, tăng gấp 2 lần so với giá bán trước đó. Hoa hồng nhung trồng tại các vùng trồng Hà Nội bông to đẹp có giá 50.000 - 80.000 đồng/chục bông, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/chục bông. Hoa salem giá bán từ 50.000 - 80.000 đồng/bó tùy chợ và tùy hoa, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/bó.

Hầu hết các loại hoa đều tăng giá, cao nhất là có một số loại hoa tăng đến 50%.

Theo các tiểu thương phản ánh, giá hoa tươi tăng mạnh trong dịp Lễ 20/10 năm nay là vì trùng với những ngày đầu tháng 9 Âm lịch nên nhu cầu mua hoa tăng mạnh. Đặc biệt, do thời điểm vừa qua lũ lụt hoành hành ở khu vực miền Trung làm gián đoạn giao thông cục bộ. Nhiều chuyến bay và tàu bị hủy do mưa bão, do đó việc nhập khẩu hoa từ Đà Lạt ra Hà Nội gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn cung hoa nhập bị hạn chế.

Cùng với đó, các sản phẩm hoa cúc, hoa hồng trồng tại khu vực ngoại thành Hà Nội do thời gian qua gặp nắng nóng kéo dài, hoa kém phát triển nên nguồn cung tại chỗ cũng không nhiều.

Nhiều chuyến bay và tàu bị hủy do mưa bão, do đó việc nhập khẩu hoa từ Đà Lạt ra Hà Nội gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn cung hoa nhập bị hạn chế.

Cũng do nguồn cung hoa giảm, giá tăng mạnh nên các lẵng hoa được bán tại các cửa hàng hoa trong dịp này cũng tăng mạnh.

Tại các cửa hàng hoa, hầu hết các lẵng hoa có giá thấp cũng tăng 300.000 đến trên 1 triệu đồng/lẵng. Nếu như những năm trước các cửa hàng hoa có những lãng hoa chừng 150.000 dưới 300.000 thì dịp này rất hiếm.

Tại cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Tuân (Hà Nội), nhân viên bán hàng cho biết, càng sát ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 giá hoa nhập ngoại và giá hoa nội địa đều có xu hướng tăng mạnh, nhân viên cắm hoa và giao hàng đều làm việc hết công suất.

Do nguồn cung hoa giảm, giá tăng mạnh nên các lẵng hoa được bán tại các cửa hàng hoa trong dịp này cũng tăng mạnh.

Theo một số chủ cửa hàng cho biết phần lớn hoa kết vào lẵng hoa năm nay là nhập, như hồng, salem, phi yến, cẩm tú cầu, phong lan… Đồng thời do giá hoa nhập đã tăng nên khó có những lẵng hoa rẻ như mọi năm. Phần lớn mỗi lẵng hoa đắt lên từ 50.000 - 200.000 đồng tùy theo lẵng to hay nhỏ so với cùng kỳ năm trước.

Hoa nhập thường đẹp, lạ hơn về màu sắc nên được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Sở dĩ giá hoa cao cũng do công vận chuyển và khan hiếm. Do vậy, khách hàng tới mua hoa nhập thường là người có thu nhập cao.

Mỗi bó hoa nhập cắm đơn giản cũng đã có giá từ 2 triệu đồng. Đắt nhất là khoảng 20 triệu với 100 bông hồng và nhiều loại cắm kèm.

Theo các chủ cửa hàng hoa, ngày hôm nay chính là thời gian cao điểm để họ buôn bán và phục vụ người tiêu dùng cho ngày 20/10. Chính vì thế, dự báo của một số cửa hàng hoa, giá hoa tươi có thể sẽ tăng hơn nữa cho tới tận cuối ngày.