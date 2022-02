Ngày nào cũng bỏ bữa tối có thể dẫn đến 5 tác hại nghiêm trọng, cả ung thư dạ dày, nhưng có 2 nhóm người không ăn tối cũng không sao

Để đạt được mục tiêu giảm cân, nhiều người chọn cách ăn kiêng, bỏ bữa tối, đặc biệt là những người béo phì. Mặc dù chúng ta vẫn được khuyến khích không nên ăn nhiều vào bữa tối sẽ tốt hơn nhưng nếu bỏ hẳn bữa tối thì thiệt - hơn thế nào?

Thực tế, bỏ bữa tối không những không giảm được cân mà còn mang lại tác hại lớn cho cơ thể.

5 tác hại của việc bỏ bữa tối trong thời gian dài mà bất kì ai có ý định thực hiện cần phải biết

1. Tổn thương niêm mạc dạ dày, có thể gây ung thư dạ dày

Nhịn ăn thường dẫn đến dạ dày và ruột tiết ra một lượng lớn dịch tiêu hóa, sinh ra môi trường có tính axit bên trong. Môi trường này rất dễ ăn mòn các cơ quan, bộ phận khác. Nếu bạn thường xuyên bỏ bữa tối, dạ dày sẽ ở trạng thái trống rỗng, lâu ngày sẽ kích thích tuyến tiêu hóa bài tiết một lượng lớn axit. Từ đó ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày và ruột, phá hủy niêm mạc đường tiêu hóa, không có lợi cho việc duy trì hệ thống tiêu hóa.

Ngoài ra, nếu bạn không ăn tối trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến tình trạng dày niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa, lâu ngày sẽ gây viêm dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày.

2. Suy giảm trí nhớ, sa sút tinh thần

Những người thường xuyên bỏ bữa tối dễ bị suy giảm chức năng não bộ, tinh thần sa sút, không thể tập trung, giảm trí nhớ.

Sau một ngày, nồng độ đường huyết của cơ thể thường xuống thấp, nếu không ăn thì nồng độ đường huyết của cơ thể người sẽ càng thấp hơn, não không được hỗ trợ liên tục nên dễ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, rõ ràng nhất là ở mặt tinh thần và trí nhớ.

3. Giảm sức đề kháng của cơ thể

Bỏ bữa tối dễ gây hạ đường huyết khiến các cơ quan không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, sức đề kháng của cơ thể cũng suy giảm. Đặc biệt ở lứa tuổi trung niên và người già, cơ thể không dễ hấp thụ các chất dinh dưỡng, nhất định phải ăn tối. Thay vì tập trung vào việc có nên ăn tối hay không thì bạn nên tập trung vào việc ăn gì.

4. Dễ bị béo phì



Nếu bạn không ăn đêm, năng lượng cơ thể cần sẽ không được bổ sung. Cơ thể bạn sẽ chọn cách làm chậm quá trình trao đổi chất và giảm mất năng lượng chứ không chuyển hóa chất béo trong cơ thể thành năng lượng thông qua các phản ứng sinh hóa phức tạp. Bởi vì cơ đốt cháy năng lượng nhanh chóng, cơ thể hy sinh cơ bắp và giữ lại chất béo. Cơ bắp mất đi, quá trình trao đổi chất cơ bản sẽ chậm lại, cuối cùng tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Lúc này, dù bạn có ăn lượng thức ăn như trước thì cơ thể cũng sẽ ưu tiên tích trữ mỡ thay vì chuyển hóa thành năng lượng để tiêu hao nên bạn sẽ béo hơn trước, từ đó hình thành vóc dáng ngấn mỡ.

5. Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Buổi tối, những gì bạn ăn trong bữa trưa đã được cơ thể tiêu hóa và hấp thụ cơ bản, bụng sẽ đói cồn cào tự nhiên. Nếu nhất quyết bỏ bữa tối, bạn có thể đói đến mức không thể ngủ vào ban đêm. Điều này ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi bình thường của cơ thể. Ngày hôm sau sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu tập trung...

Ăn tối như thế nào để tốt cho sức khỏe và giảm cân: 5 nguyên tắc ăn tối cần nhớ

Nguyên tắc 1: Đa dạng hơn, ít năng lượng hơn

Rau: Lượng rau ăn vào buổi sáng và buổi trưa ít hơn 500 gam, vì vậy bạn có thể ăn nhiều rau tươi vào buổi tối sẽ tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng, chưa kể năng lượng thấp và nhanh no. Đặc biệt là các loại rau tươi không cần nấu chín.

Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành: Ăn một ít đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành một cách điều độ không chỉ có thể tiêu thụ protein chất lượng cao mà còn có hàm lượng chất béo tương đối thấp, rất thích hợp cho những người nhỏ muốn giảm cân.

Thịt: Cho dù là thủy sản hay thịt gia cầm, số lượng tối đa không quá 50 gam. Một khi ăn quá nhiều thịt sẽ dẫn đến nhu động ruột chậm hơn, amoniac sẽ bị giữ lại trong đường ruột, dễ làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết. Đồng thời, thịt chứa một lượng chất béo nhất định, ăn nhiều có thể góp phần vào việc gây béo phì.

Nguyên tắc 2: Chủ yếu ăn nhẹ, nhai chậm

Nhai chậm không chỉ giúp thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng cho công việc đường tiêu hóa mà còn giúp bạn dễ ăn hơn và giảm lượng thức ăn thừa.

Ngoài ra, do hoạt động của con người giảm bớt vào ban đêm và tiêu thụ ít năng lượng hơn nên thức ăn vào ban đêm chủ yếu là thức ăn nhẹ. Đối với thịt nên chọn cá, tôm, thịt gia... nên kiểm soát số lượng. Đối với các loại rau, các loại rau lá xanh, nên ăn loại có nhiều chất xơ hoặc khoáng chất thì càng tốt. . Không nên ăn các loại rau quả có hàm lượng đường cao.

Nguyên tắc 3: Ăn ít đồ chiên rán, ngọt, mặn

Cách chế biến bữa tối chủ yếu là hấp, luộc, hầm. Tốt nhất không nên ăn đồ chiên, rán. Đồ ngọt, mặn nên ăn càng ít càng tốt để tránh tiêu hóa chất béo và năng lượng.

Nguyên tắc 4: Không ăn quá khuya

Thông thường, thời gian ăn tối không nên quá 7 giờ tối, vì thời gian trống của dạ dày là khoảng 4 giờ. Theo cách này, buổi tối trước khi đi ngủ, thức ăn trong dạ dày đã được tiêu hóa phần lớn, cơ thể có thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhờ vậy sẽ bảo vệ chức năng tiêu hóa bình thường.

Nguyên tắc 5: Ăn càng muộn càng nên ăn ít

Nên ăn tối vào giờ bình thường, ăn no 7-8 phần là điều nên làm. Nếu muốn giảm cân chỉ cần ăn no 5 phần là được. Còn nếu vì lý do nào đó mà phải ăn quá muộn thì nên ăn thật ít. Nếu không ăn tối thì khoảng cách giữa bữa đầu tiên và bữa sau cùng là gần 18h, dù chưa có thức ăn vào bụng nhưng dịch tiêu hóa sẽ được tiết ra. Tuy không nhiều nhưng về lâu dài cũng đủ gây hại cho sức khỏe đường tiêu hóa.





Nếu bạn thuộc 2 nhóm người này thì không ăn tối cũng không sao

Nếu bạn thuộc một trong hai kiểu người này, bạn không phải lo lắng về những tác động tiêu cực của việc bỏ bữa tối đối với cơ thể.

1. Những người ăn trưa quá muộn

Nhiều người bỏ lỡ thời gian ăn trưa tốt nhất vì lý do công việc, chẳng hạn như những người phục vụ trong nhà hàng thường đặt bữa sáng lúc 10 giờ và bữa trưa vào khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều. Đối với những người này, họ thường không có cảm giác đói, vì vậy bữa tối có thể cân nhắc không ăn.

2. Những người ngủ lúc 9 giờ đêm

Đối với những người đi ngủ quá sớm, bữa tối có thể bỏ qua. Đối với những người như vậy, việc điều chỉnh bữa trưa để ăn sau là phù hợp, miễn là đủ năng lượng và dinh dưỡng trong cả ngày, bỏ bữa tối thì không sao, lại có thể đạt được mục tiêu giảm cân.

