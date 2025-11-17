Ngày mai trời mưa rét, chỉ cần 4 nguyên liệu giá rẻ này nấu chung trong 1 nồi là có ngay món ăn thơm ngon, cực đưa cơm!

Trời lạnh, chúng ta thường thèm những món ăn ấm áp và dễ chịu. Hiện tại, ngoài chợ nhiều loại rau củ theo mùa cũng cực kỳ tươi ngon và bạn có thể ta hồ làm các món ngon ấm bụng. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn bạn cách làm một món ăn đơn giản mà lại ngon tuyệt cú mèo!

Sự kết hợp các nguyên liệu trong món ăn này thật sự tuyệt vời. Củ cải trắng được hầm mềm và đậm đà, nấm hương mang đến hương thơm nồng nàn, hấp dẫn, những viên cá viên dai dai và phần bánh trứng thơm bùi - mỗi nguyên liệu đều mang đến hương vị riêng biệt. Tuyệt vời hơn nữa, sự kết hợp này rất bổ dưỡng - củ cải trắng hỗ trợ tiêu hóa, nấm hương tăng cường miễn dịch, cá viên cung cấp protein chất lượng cao, và nhìn chung món ăn ít calo, đặc biệt phù hợp với những người quan tâm đến sức khỏe.

Nói về hình thức, món ăn này khá bắt mắt. Củ cải trắng được ninh chín vàng ươm, nấm hương bóng bẩy, cá viên hồng nhạt và bánh trứng vàng ươm hiện lên mờ ảo trong nước dùng. Cuối cùng, một chút rau mùi xanh mướt điểm xuyết thêm sắc màu, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn. Đặc biệt, khi dọn ra, nồi lẩu vẫn còn bốc hơi nghi ngút, tạo nên một bầu không khí ấm áp, lôi cuốn.

Điều làm nên sức hấp dẫn thực sự của món ăn này chính là vị ngon khó cưỡng. Vị umami của món ăn này hoàn toàn đến từ chính nguyên liệu: Vị đậm đà của nấm hương, độ tươi ngon của cá viên, hương thơm béo ngậy của bánh trứng, và vị củ cải trắng thấm đẫm tinh túy của nước dùng. Mỗi miếng đều mang đến một trải nghiệm thưởng thức tinh túy và đích thực.

Trời càng lạnh, món ăn này càng ngon. Nó không chỉ làm ấm bụng mà còn sưởi ấm cả trái tim. Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn gia đình đơn giản mà ngon miệng, sao không thử kết hợp món này? Chắc chắn nó sẽ trở thành món ăn thường xuyên trên bàn ăn mùa đông lạnh giá của gia đình bạn!

Nguyên liệu làm món canh củ cải hầm há cảo trứng và nấm hương

1 củ cải trắng, một ít nấm hương, 2 tép tỏi, 1 thìa canh nước tương, lượng muối biển thích hợp, lượng cá viên vừa phải, 10 cái há cảo trứng (có thể thay bằng há cảo tôm), một nắm nhỏ hoa huệ khô, rau mùi.

Cách làm món canh củ cải hầm há cảo trứng và nấm hương

Bước 1: Gọt vỏ củ cải trắng, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Rửa sạch và cắt nấm hương thành từng miếng, thái nhỏ tỏi thành các lát. Phần há cảo trứng bạn có thể băm 150g thịt, trộn với một chút hành lá thái nhỏ, muối ướp khoảng 15 phút. Sau đó đập 2 quả trứng vào bát, đánh tan. Đun sôi dầu trong chảo rồi dùng một chiếc muôi tròn làm khuôn, đổ lượng trứng vừa phải vào muôi, xoay đều để tạo thành lớp vỏ há cảo. Sau khi lớp vỏ trứng đông lại bạn cho một ít nhân vào rồi gập đôi lại. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm tỏi. Sau đó cho củ cải trắng và nấm hương vào xào đều. Thêm muối và nước tương rồi tiếp tục xào đều cho ngấm gia vị. Sau đó bạn cho thêm một bát tô nước sôi vào rồi đậy nắp, đun nhỏ lửa cho đến khi củ cải chín mềm. Thời gian đun khoảng 8-10 phút.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho cá viên và há cảo trứng vào. Cá viên bạn có thể mua tại các siêu thị, rất sẵn có. Đậy nắp và đun nhỏ lửa thêm 2-3 phút nữa. Khi cho cá viên vào, bạn có thể cho thêm một ít hoa huệ khô đã được rửa sạch và ngâm mềm. Điều này không chỉ tăng thêm hương vị mà còn giúp món ăn bổ dưỡng hơn. Đun nhỏ lửa vài phút cho đến khi các nguyên liệu chín, sau đó rắc thêm chút rau mùi lên trên trước khi dùng.

Thành phẩm món canh củ cải hầm há cảo trứng và nấm hương

Món canh này này tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Vị umami chủ yếu đến từ hương vị nguyên bản của các nguyên liệu như nấm hương, há cảo trứng, cá viên và hoa huệ khô. Nấu một nồi canh này vừa tươi ngon lại thơm lừng, rất kích thích vị giác. Không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn rất phù hợp cho những ai muốn giảm cân, tập luyện thể thao hoặc duy trì lối sống lành mạnh!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh củ cải hầm há cảo trứng và nấm hương!