Ngày mai miền Bắc đón 1 đợt lạnh mới, cha mẹ chọn máy sưởi cho con phải lưu ý 1 tính năng đặc biệt quan trọng dưới đây

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chuẩn bị đón một đợt rét đặc biệt mạnh bắt đầu từ tối nay 29/12. Cùng với việc chuẩn bị quần áo, giày dép giữ ấm cho bé thì với gia đình có trẻ nhỏ, máy sưởi gần như là vật dụng không thể thiếu vì tính tiện dụng và hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có vô vàn các loại thiết bị sưởi ấm khác nhau khiến người mua như lạc vào mê hồn trận.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có làn da mỏng manh, dễ kích ứng hơn so với người lớn, khả năng thay đổi thân nhiệt để thích ứng với môi trường cũng không cao, vì thế, khi chọn máy sưởi sử dụng cho trẻ, bố mẹ cần lưu ý nhiều yếu tố.

Kinh nghiệm chọn máy sưởi cho gia đình có trẻ nhỏ:

- Chọn loại máy sưởi có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng và diện tích phòng.

- Nên chọn loại máy sưởi có kèm chức năng tạo ẩm.

- Nên chọn loại máy sưởi mà vỏ máy được làm từ nguyên liệu có tính chịu nhiệt cao, khả năng tự ngắt điện khi nhiệt độ quá nóng để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ nhỏ có thể di chuyển nhiều phòng, nhiều địa điểm nên ưu tiên chọn loại nhỏ gọn, có bánh xe để dễ dàng trong việc di chuyển, thay đổi vị trí.

Lưu ý khi sử dụng máy sưởi trong các gia đình có trẻ nhỏ:

- Đặt máy sưởi ở nơi khô ráo, thông thoáng, ít đồ xung quanh, tránh xa các vật liệu dễ gây cháy nổ để máy sưởi tỏa nhiệt đều và hiệu quả nhất.

- Đặt máy sưởi ở nơi bằng phẳng, ít người qua lại để phòng tránh nguy cơ bị đổ.

- Đặt máy sưởi tránh xa trẻ ít nhất 1,5m để bảo vệ và giữ ẩm cho da bé.

- Không điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi quá chênh lệch với nhiệt độ môi trường bên ngoài và không sử dụng liên tục trong thời gian quá dài.

Bố mẹ có thể tham khảo một số loại máy sưởi an toàn cho trẻ nhỏ dưới đây:

Quạt sưởi điện Ceramic Sunhouse SHD7075

Được thiết kế dạng tháp sang trọng, hiện đại, nhỏ gọn, quạt sưởi điện ceramic Sunhouse trang bị công nghệ sưởi không đốt cháy oxy, giữ ấm cho da mà không làm khô da hay khó thở. Thêm vào đó, quạt còn tích hợp hệ thống phun sương tạo ẩm giúp cân bằng độ ẩm cho không gian, trẻ luôn thoải mái khi ở trong phòng có sử dụng máy sưởi.

Giá tham khảo: 4,2 triệu.

Máy sưởi kiêm tạo ẩm Welle Hàn Quốc

Thương hiệu Well của Hàn Quốc vốn nổi tiếng với các loại máy sưởi, máy tạo ẩm. Mới đây, hãng đã đưa ra thị trường sản phẩm 2in1, máy sưởi kiêm tạo ẩm, vừa có chức năng làm ẩm vừa có chức năng sưởi ấm, bổ sung hoàn hảo những nhược điểm của các loại máy sưởi phổ biến trên thị trường.

Máy sưởi Wella được trang bị khả năng tạo ẩm với nhiều chức năng như hẹn giờ, điều khiển từ xa, cảm biến hồng ngoại phát hiện cơ thể người. Sử dụng loại máy này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về 1 căn phòng vừa ấm áp lại vừa có độ ẩm lý tưởng, trong lành bảo vệ sức khoẻ cho bé yêu cũng như cả gia đình.

Giá tham khảo: 4 triệu đồng.



Máy sưởi Korihome EHK-368

Với công nghệ sưởi ấm PTC Ceramic, máy sưởi Korihome sẽ không đốt cháy không khí, không làm khô da. Ngoài ra, máy sưởi có chức năng phun sương tạo ẩm để duy trì độ ẩm hiệu quả cho phòng đang sử dụng máy sưởi, mang lại không khí trong phòng tốt nhất đối với sức khỏe trẻ nhỏ; tính năng tự ngắt khi nghiêng đổ hay quá nhiệt, phù hợp để sưởi ấm cho phòng diện tích 15 - 25 m2.

Giá tham khảo: 2,7 - 3,4 triệu đồng.

Máy sưởi mini phun sương DVOR

Kích thước rất nhỏ gọn và thiết kế hiện đại là điểm cộng về ngoại hình của chiếc máy sưởi có xuất xứ từ Hàn Quốc này. Ngoài ra, máy sưởi còn được tích hợp thêm tính năng phun sương tạo độ ẩm, được coi là chiếc máy 2 trong 1, vừa là máy sưởi, vừa là máy phun sương giúp làm nóng nhiệt độ phòng mà vẫn duy trì được độ ẩm cần thiết để đảm bảo sức khỏe.

Máy sưởi DVOR cũng có thể tự xoay để sưởi ấm đều không gian phòng cho bé nên đây là một lựa chọn rất phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, loại máy này ít bán trên thị trường, bố mẹ có thể tìm mua ở các cửa hàng chuyên bán đồ nội địa hay xách tay Hàn Quốc.

Giá tham khảo: 68.000 - 99.000 won (tương đương khoảng hơn 2 triệu đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển về Việt Nam).

Máy sưởi Sothing Warmbaby Heater

Kiểu dáng cực kỳ xinh xắn như một chiếc ống khói, thân máy Sothing Warmbaby được thiết kế những đường bo tròn mềm mại, hạn chế góc cạnh tạo vẻ đẹp hoàn thiện và an toàn cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, trọng lượng của máy sưởi Sothing của Xiaomi chỉ 580g, rất nhỏ gọn, lại có phần vỏ bằng nhựa chịu nhiệt tốt, khả năng chống cháy cao nên rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, nếu chẳng may trẻ chạm vào quạt thì cũng không sợ bỏng do lớp cách nhiệt dày dặn.

Về tính năng sưởi ấm, máy sưởi Sothing có khả năng tỏa nhiệt không gian rộng chỉ sau 2 giây, động cơ chạy nhẹ, êm không gây ra tiếng ồn. Nhờ sự nhỏ gọn nên các mẹ có con nhỏ dễ dàng mang theo chiếc máy sưởi này đi bất cứ nơi đâu, rất tiện cho các gia đình hay phải di chuyển

Giá tham khảo: 580.000 - 700.000 đồng.