Ngày làm việc điển hình của một trợ lý dành cho thế giới siêu giàu: Chu toàn mọi thứ, không thể chậm trễ dù chỉ 1 phút

Khi có tiền, bạn có thể mua cho mình chút thời gian nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Khi bạn giàu, bạn được phép bỏ qua những công việc nhỏ nhặt nhưng chiếm nhiều thời gian mỗi ngày, vì có người sẽ giúp bạn.

Còn khi bạn thuộc thế giới siêu giàu, bạn thực sự không cần làm bất kỳ điều gì, vì mọi thứ đã có người chuẩn bị đến tận răng. Hay ít nhất, đó là những gì xảy ra với các thành viên của Insignia.

Dành cho những ai chưa biết, Insignia là một công ty dịch vụ dành cho những khách hàng cực giàu, xuất hiện tại châu Âu vào năm 1996. Trải qua thời gian, công ty dần mở rộng ra nhiều thị trường, và năm 2019 đã xuất hiện tại New York - thành phố nhiều tỉ phú bậc nhất thế giới. Theo Richard Lewis - chủ tịch Insignia chi nhánh Hoa Kỳ chia sẻ, các khách hàng của họ chủ yếu sử dụng dịch vụ đặt chỗ và sắp xếp du lịch. Tuy nhiên, công ty có nguyên một đội ngũ trợ lý cá nhân, sẵn sàng thực hiện gần như "bất kỳ yêu cầu nào" khách hàng đưa ra, miễn là nó hợp pháp.

Vậy cuộc sống của một trợ lý cho giới siêu giàu sẽ diễn ra như thế nào? Câu chuyện của Jennifer - nhân viên từ Insignia chi nhánh New York sẽ giúp bạn phần nào hiểu được câu chuyện này.

Dậy 7h sáng, và chỉ có 1 tiếng để chuẩn bị

"Tôi chỉ ăn nhẹ buổi sáng, thường là một hộp yogurt (sữa chua), hoặc một quả chuối," - Jennifer chia sẻ.

Hành trình đến văn phòng của cô kéo dài 25 - 30 phút, đi từ thành phố Manhattan bằng tàu điện ngầm. Thi thoảng thì tốn nhiều thời gian hơn, phụ thuộc vào tình trạng của tàu. Bởi vậy, cô thức dậy vào 7h sáng và chỉ có 1 tiếng để chuẩn bị, sao cho đúng 8h phải bước ra khỏi nhà.

Ngày làm việc tại Insignia bắt đầu từ 9h sáng, nhưng cô luôn muốn có mặt sớm khoảng 8h30. Nửa tiếng còn lại sẽ dùng để kiểm tra email, và uống một ly cafe bổ sung năng lượng.

Chậm 1 phút cũng không được

"Các nhân viên khác lần lượt xuất hiện trong khoảng 8h30 - 8h59. Nhưng 9h01 sẽ là muộn, bởi chúng tôi có cuộc họp vào 9h mỗi sáng."

"Họp" ở đây là giữa các nhân viên của Insignia và cấp quản lý. Hiện tại, văn phòng công ty tại New York vẫn ở quy mô nhỏ, chỉ có 10 nhân viên nhưng phải thực sự chuyên nghiệp ở mọi lĩnh vực: du lịch, mua sắm, sắp xếp bữa tối... và đặc biệt là phải sẵn sàng thực hiện yêu cầu của khách hàng bất kỳ lúc nào.

Khách hàng đầu tiên: Món quà từ Cartier

Phòng chờ VIP của Cartier, dành cho khách hàng siêu giàu muốn có chút riêng tư khi mua sắm

Công việc đầu tiên trong ngày của Jennifer là đi lấy một chiếc đồng hồ tại hãng Cartier. Đó là một chiếc đồng hồ cực kỳ đặc biệt, do một vị đại gia đặt tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới.

Kế tiếp: Đặt bữa tối tại Polo Bar, cũng cho vị đại gia này

Dành cho những ai chưa biết, Polo Bar là nhà hàng đầu tiên do Ralph Lauren thiết kế tại New York, và là điểm đến nổi tiếng sang trọng của thành phố này. Lý do khiến Jennifer phải đến tận nơi để xác nhận là vì chính sách vào cửa cực kỳ nghiêm ngặt của nhà hàng này.

"Trừ phi là một VIP nổi tiếng, thì việc có bàn bất chợt tại Polo Bar là không thể, kể cả chỗ ngồi tại quầy. Để đặt chân vào đây bạn buộc phải đặt chỗ trước. Và nếu chỉ gọi điện, bạn sẽ phải đợi 1 tháng đấy."

Nhiệm vụ của Jennifer khi tới đây là xác nhận chỗ ngồi ưa thích của vị đại gia đã được giữ - đó là chiếc bàn tròn nằm trong góc, riêng tư và kín đáo, đồng thời đặt trước một chai Dom Perignon - loại champagne đắt tiền ưa thích của bà vợ.

Trở lại văn phòng, chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp

Jennifer bên ly Starbucks ưa thích. Cô chia sẻ mình buộc phải uống cafe để bổ sung năng lượng trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều

Công việc kế tiếp của Jennifer là tìm "những khu resort trượt tuyết xịn nhất" tại Nhật Bản, nhằm phục vụ cho chuyến du lịch của khách hàng tiếp theo.

Hokkaido - Nhật Bản trong những năm gần đây đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng cho giới thượng lưu, thay cho dãy Alps đang dần trở nên nhàm chán. Bởi vậy, nơi đây có một loạt khách sạn, resort hạng sang mọc lên, trong đó lớn và nổi tiếng nhất là resort Niseko.

Điểm dừng chân kế tiếp: Chiếc áo từ Bergdorf

Đi trượt tuyết thì phải chuẩn bị điều gì? Dĩ nhiên là quần áo ấm. Và để giúp khách hàng có được một chuyến đi bất ngờ, Jennifer phải đi lựa một chiếc áo lót lông vũ của Bergdorf - thương hiệu sang trọng của Mỹ - có giá 4000 USD (khoảng 93 triệu đồng).

Chuyển hàng bằng máy bay trực thăng

Với 2 món quà sang trọng trong tay, Jennifer đến một cảng đáp trực thăng để chuyển hàng, do công ty Blade vận hành.

Blade là một ứng dụng cho phép khách hàng thuê riêng hoặc chung máy bay trực thăng để phục vụ di chuyển cự ly gần. Jennifer cho biết đây là loại hình dịch vụ rất được các khách hàng siêu giàu của Insignia ưa chuộng.

Trở lại văn phòng, chuẩn bị cho sự kiện lớn kế tiếp

Một cuộc họp đang đợi Jennifer tại văn phòng. Nhiệm vụ của cô và team là chuẩn bị cho một bữa tiệc đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng. Và dù khách đã chỉ định sẵn một trợ lý cho công việc này, nhưng tất cả đều phải giúp sức, lên ý tưởng sao cho sự kiện được chu toàn nhất.

Dự sự kiện tại Plaza Hotel

Sau cuộc họp, Jennifer phải thay một bộ đồ lịch sự, đến dự buổi tiệc tri ân khách hàng tại Plaza Hotel. Sự kiện bắt đầu từ 19h30 - 21h30, và nhiệm vụ của cô là phải đảm bảo nó diễn ra một cách trơn tru.

"Sự kiện tri ân được tổ chức 1 lần mỗi mùa. Khách hàng của chúng tôi thường xuyên di chuyển, nên đây là thời điểm hầu hết tất cả đều quay trở lại New York."

Sẵn sàng cho mọi yêu cầu khẩn cấp

Jennifer nghe điện thoại giải quyết nhu cầu của khách hàng ngay trong sự kiện

Đối với một trợ lý cho giới siêu giàu, việc có những yêu cầu khẩn cấp không phải là chuyện hiếm. Trong trường hợp lần này là việc khách hàng bị lỡ chuyến bay - điều thường xuyên xảy ra.

"Hầu hết các trường hợp khẩn cấp có liên quan đến máy bay - dù là máy bay cá nhân hay máy bay thương mại," - cô chia sẻ. "Lúc này, việc cần làm là kiểm soát thiệt hại do sự chậm trễ gây ra, và làm sao để khách đến được nơi cần đến.

Rốt cục, mọi chuyện cũng được giải quyết, dĩ nhiên theo cái cách của người có tiền. "Chúng tôi đặt cho khách một chiếc trực thăng đến sân bay khác để bắt chuyến kế tiếp. Mọi chuyện được giải quyết trong vòng 90 phút."

Kết thúc và trở về nhà

Jennifer xong việc vào lúc 22h30. Cô bắt một chiếc Uber trở về nhà, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi.

Thực ra, không phải ngày nào cũng dài như vậy - lần này là do có sự kiện. Tuy nhiên, số lượng các yêu cầu thì không có gì thay đổi - khoảng 3 - 4 công việc cần hoàn thành mỗi ngày.

"Một trợ lý cá nhân thường kết thúc ngày làm việc vào lúc 18h30, nhưng nếu khách hàng đang đi công tác hoặc có điều gì đó cần chuẩn bị thì có thể muộn hơn, khoảng 19 - 20h," - Jennifer cho biết. Ngoài ra, làm nghề này thì việc phải nghe điện thoại lúc nửa đêm cũng không có gì khó hiểu.

"Tôi nhận được những cuộc gọi vào lúc 3h sáng khoảng 3-4 lần mỗi tuần. Một trợ lý cần phải làm việc rất nhiều tại nhà, nên yêu cầu cơ bản là điện thoại phải để chuông, và laptop luôn sẵn sàng."