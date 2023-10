Ngày họp mặt của những cao thủ 9.0 IELTS: Câu chuyện của những hành trình chinh phục đỉnh cao

Sự kiện năm nay đã đánh dấu một sự phát triển mạnh mẽ cũng như cái nhìn của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của Tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng trong thời đại hiện nay.

The EXPO Championship: Hành trình tìm kiếm người chiến thắng

The EXPO Championship là cuộc thi đánh giá trình độ tiếng Anh dựa trên tiêu chuẩn IELTS mà thí sinh sẽ trải qua nhiều vòng thi chất lượng để đánh giá và cải thiện trình độ tiếng Anh của họ. Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 1000 người tham gia từ các trường đại học trên khắp Việt Nam. Cuộc thi không chỉ đòi hỏi kiến thức tiếng Anh mà còn khả năng sáng tạo, giao tiếp, và xử lý tình huống.

Cuộc thi nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ các đối tác quan trọng, bao gồm IDP - Trung tâm khảo thí IELTS và IDP Du học, Du học Đức Anh, nhãn hàng TOTODAY...

Sau nhiều vòng thi cam go và đầy thử thách, vượt lên trên hàng nghìn thí sinh, Top 5 xuất sắc của The EXPO Championship sẽ tranh tài Vòng Chung Kết tại The ADORA Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

"A Meeting of Nines": Talkshow của Những Cao Thủ 9.0 IELTS

Talkshow "A Meeting of Nines" là buổi chia sẻ mà những người đam mê tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những người đã đạt được điểm số tối đa - 9.0 IELTS Overall.

Bộ tứ diễn giả quyền lực 9.0 IELTS Overall gồm:

Thầy Đặng Trần Tùng: Là một trong những người Việt Nam đầu tiên 6 lần đạt 9.0 IELTS và người thứ 2 ở Việt Nam danh điểm 9.0 tại 4 kỹ năng

Thầy Luyện Quang Kiên: Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt IELTS 9.0 tất cả 4 kỹ năng

Thầy Vũ Hải Đăng: Là một trong những người Việt Nam đầu tiên đạt điểm tuyệt đối 9.0 IELTS Writing

Cô Trương Hải Hà: Một trong số ít cô gái ở Việt Nam thành công chinh phục 9.0 IELTS, với 2 kỹ năng Listening và Reading đạt điểm tuyệt đối.

Các diễn giả sẽ chia sẻ về những bí quyết, cách học hiệu quả, và những câu chuyện thành công trong hành trình chinh phục IELTS. Với slogan "Take a chance, Make a change" buổi Talkshow sẽ là một sự kiện truyền cảm hứng và kiến thức giá trị cho tất cả mọi người.

TIW EXPO 2023 - Ngày Hội Tiếng Anh lớn nhất năm tại The IELTS Workshop

Sự kiện TIW EXPO 2023 không chỉ thu hút bởi cuộc thi The EXPO Championship và talkshow "A Meeting of Nines" mà còn có nhiều hoạt động thú vị khác, người tham dự có cơ hội nhận được nhiều món quà hấp dẫn từ các đơn vị tài trợ như Voucher học bổng IDP, voucher mua sắm TOTODAY... đây còn là cơ hội giúp bạn kết nối với những người bạn có cùng đam mê.

Năm nay, sự kiện TIW EXPO 2023 đã thu hút hơn 2.000 lượt đăng ký tham gia và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các bạn trẻ yêu tiếng Anh và IELTS trên toàn Thành phố.

Ai sẽ là Quán quân của The EXPO Championship?

Trong không khí hào hứng của sự kiện, cuộc thi "The EXPO Championship" đã bước vào vòng chung kết với sự tham gia của 5 thí sinh xuất sắc nhất. Hàng nghìn khán giả đang chờ đón và không ngừng cổ vũ cho những quán quân tương lai.

Hãy cùng chờ đợi và theo dõi các vòng thi căng thẳng của cuộc thi "The EXPO Championship" để khám phá ai sẽ là Quán quân xuất sắc nhất năm nay! Cùng những giải thưởng quý báu và sự công nhận xứng đáng đang chờ đón người chiến thắng.

Có mặt ngay tại TIW EXPO 2023 - Ngày hội tiếng Anh lớn bậc nhất năm

Với những giải thưởng hấp dẫn và nhiều cơ hội học hỏi quý báu, TIW EXPO 2023 và các hoạt động hấp dẫn tại sự kiện là một cơ hội tuyệt vời cho tất cả những người yêu tiếng Anh. Nếu bạn chưa đăng ký, đừng bỏ lỡ cơ hội này!

Chào mừng bạn đến với TIW EXPO 2023 và cùng chung tay làm nên một sự kiện vô cùng đặc biệt. Hãy tham gia và thể hiện tình yêu của bạn đối với tiếng Anh và IELTS.

Để có mặt tại TIW EXPO 2023, đăng ký ngay tại đây!!

Ngoài ra, bạn cũng có thể test trình độ tiếng Anh hoàn toàn miễn phí để có thể xác định khả năng của bản thân nữa nhé.

Thông tin sự kiện TIW EXPO 2023:

Khu vực TP. HCM: 15.10.2023, 18:00 tại ADORA Center Tân Bình

Khu vực Hà Nội: 14.10.2023, 13:00 tại Học viện Ngân hàng