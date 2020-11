Ngày hội mua sắm tưng bừng cùng HiPP, Farlin, Philips Avent tại Hà Nội

Đây là hoạt động thường niên diễn ra hàng năm được Tuticare tổ chức, với sự tham dự của hàng nghìn mẹ bầu và các mẹ có con nhỏ. Tại sự kiện, các mẹ sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị, các thông tin hữu ích về việc chăm sóc sức khỏe mẹ và bé cũng như mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi lớn. Và năm nay, thật vinh dự khi BTC chương trình nhận được sự hợp tác tham gia tài trợ từ Công ty TNHH Thương Mại Vạn An với tư cách Nhà tài trợ Kim cương.

Được thành lập từ những năm 2000, công ty TNHH Thương Mại Vạn An hiện nay đã có 15 năm trên thị trường cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho mẹ và bé. Được sự tín nhiệm của các khách hàng tiêu dùng, cộng với bề dày kinh nghiệm trong các sản phẩm cung cấp, công ty VẠN AN nói chung và các sản phẩm của Vạn An nói riêng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hàng triệu khách hàng tiêu dùng trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Năm 2003, Vạn An chính thức trở thành nhà nhập khẩu và phân phối thương hiệu HiPP – thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em tiêu chuẩn Organic của Liên minh châu Âu tại thị trường Việt Nam. HiPP là thương hiệu hang đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em. Các sản phẩm của HiPP là sự lựa chọn tuyệt vời của các bà mẹ thông thái cho nguồn thức ăn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của bé. Tất cả các nguyên liệu làm nên các sản phẩm HiPP đều được kiểm soát chặt chẽ từ cây trồng đến khi thu hoạch. Dấu chứng nhận Organic của HiPP đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp tốt nhất, vượt xa các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Minh Châu Âu.

Năm 2006, Vạn An chính thức nhập khẩu và phân phối thương hiệu đồ dùng trẻ em cao cấp của Đài Loan – Farlin. Farlin được thành lập vào năm 1972 với mong muốn tạo ra những sản phẩm tuyệt vời cho bé, giúp bé yêu luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lương. Theo suốt quá trình phát triển trải qua hơn 40 năm, giá trị cốt lõi mà Farlin luôn muốn hướng tới là sáng chế và cung cấp các sản phẩm chăm sóc bé giúp đảm bảo sức khỏe và sự phát triển khỏe mạnh của các bé.

Năm 2014, Vạn An trở thành nhà phân phối chính thức của thương hiệu Philips Avent – thương hiệu đồ dùng cao cấp cho mẹ và bé của Anh Quốc. Với 2 dòng sản phẩm tiêu biểu là Dụng cụ hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ (Dụng cụ hút sữa bằng tay, dụng cụ hút sữa bằng điện, các dụng cụ trữ sữa như cốc trữ sữa và túi trữ sữa, các phụ kiện hỗ trơ…) và Dụng cụ cho giai đoạn ăn dặm (Máy hấp xay thức ăn 2 trong 1, máy xay mini, yếm ăn dặm, thìa tập ăn dặm, bát ăn dặm cho bé.), Philips Avent đã trở thành lựa chọn hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm cho mẹ và bé.

Ngày 27 – 28/11/2020 tới đây, các nhãn hiệu hàng đầu phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Vạn An như HiPP, Farlin, Philips Avent, Yoomi sẽ xuất hiện tại Mùa sinh Fair 2020 với những chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

- Các dòng sản phẩm thực phẩm HiPP giảm tới 15%

- Váng sữa Burine mua 1 tặng 1

- Dầu olive và omega3 giảm 15%

Cùng nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn khác chờ đón ba mẹ.

MÙA SINH FAIR 2020 – NGÀY HỘI LÀM MẸ LẦN THỨ 5

Địa điểm: Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô – 91 Trần Hưng Đạo, HN

Thời gian: Từ 07h30 – 21h00 ngày 27 – 28/11/2020

Chi tiết Ba&Mẹ xem tại: http://bit.ly/Muasinhfair2020 để cập nhật những thông tin ưu đãi và quà tặng hấp dẫn trong chương trình lần này