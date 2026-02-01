Ngày hội "Đổi xăng lấy điện" khuấy động TP.HCM, hàng trăm khách hàng "tậu" xe điện VinFast tại chỗ

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tại Aeon Mall Bình Tân thu hút hàng trăm lượt khách đến lái thử và chốt mua xe máy điện

Hào hứng mang xe xăng đến, rước xe điện về

Trong 2 ngày cuối tuần, hòa chung không khí tại các địa điểm diễn ra sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" trên cả nước, khuôn viên trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) trở nên đặc biệt sôi động với dòng người tìm hiểu và lái thử các mẫu xe máy điện VinFast.

Trong dòng người đổ về các khu trưng bày xe, ông Hồ Tấn Tài (Tây Ninh) là một trong những khách đến sớm nhất. Lặn lội hàng chục km để tham gia sự kiện, ông Tài kiên nhẫn chờ lái thử, tham khảo thông tin rồi hoàn thành các thủ tục mua chiếc Feliz 2025 màu trắng.

" Tôi hoàn toàn đồng thuận và ủng hộ chủ trương chuyển đổi xanh của cả nước. Chiếc Feliz này có thiết kế đẹp, chạy êm nên tôi quyết định bán chiếc Yamaha Sirius cũ để mua " , ông Tài hồ hởi nói.

Ông Hồ Tấn Tài (trái) phấn khởi sau khi "tậu" được chiếc Feliz 2025 về đi Tết

Người đàn ông trung niên cho biết thêm, chiếc Sirius đời 2008 của ông được cửa hàng thu lại với giá hơn 7 triệu đồng. Bù thêm khoảng 17 triệu đồng, ông có chiếc xe máy điện mới để chơi Tết. Ông trở về nhà không bằng chiếc xe xăng cũ, mà được cửa hàng đón lên ngồi ô tô bán tải, phía sau là thùng hàng chở chiếc xe máy điện mới màu trắng ngọc trai.

Cũng đến sự kiện với mong muốn bán chiếc xe xăng cũ đã gắn bó hàng chục năm, anh Quốc Hào (TP.HCM) quyết tâm ra về bằng một chiếc xe máy điện mới. Sau khoảng gần một giờ cân nhắc các lựa chọn, anh Hào chốt chiếc Feliz màu đen.

"Mấy năm nay tôi chạy xe ôm công nghệ, nếu tiếp tục chạy bằng xe máy xăng thì khó cạnh tranh được, chi phí cho đổ xăng cũng nhiều nên tôi quyết định chuyển qua xe điện và tham gia Xanh SM", anh Quốc Hào chia sẻ mục tiêu và kế hoạch sắp tới của mình.

Anh Quốc Hào (trái) chốt mua Feliz 2025 để chạy dịch vụ

Anh Hào bán chiếc Honda Wave Blade ngay tại sự kiện được 11 triệu đồng. Bù thêm khoảng 13 triệu đồng, anh sở hữu chiếc Feliz 2025 màu đen để tiếp tục chạy xe ôm công nghệ thời gian tới.

Trải nghiệm trọn gói: Lái thử, nhận ưu đãi, chốt xe tại chỗ

Anh Hữu Tâm (áo đen) vui mừng khi tham gia lái thử miễn phí và nhận quà bốc thăm trúng thưởng

Không chỉ ở các gian trưng bày xe, sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" còn thu hút lượng lớn khách đến lái thử. Nhiều người đã không khỏi bất ngờ trong lần đầu cảm nhận khả năng vận hành của xe máy điện VinFast, trong đó có anh Hữu Tâm (TP.HCM).

"Xe tăng tốc nhanh nhưng êm , không ồn như xe máy xăng " , anh nói. Sau phần lái thử, như nhiều khách khác, anh Tâm còn được tham gia các trò chơi bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà thú vị. Anh cũng cho biết chắc chắn sẽ mua một chiếc xe điện, đặc biệt sau khi được tư vấn về các thủ tục hỗ trợ tài chính cho khách hàng.

Người dân được tư vấn tận tình về các giải pháp hỗ trợ tài chính và chương trình hậu mãi của VinFast

Cụ thể, khách hàng đang được hỗ trợ mua xe trả góp, 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, VinFast đang triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ tài chính khác như: ưu đãi 6% giá trị cho tất cả các dòng xe máy theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh"; hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 01/02, VinFast cũng triển khai chương trình "Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe" dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện đến ngày 31/03/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng.

Không chỉ hỗ trợ về tài chính, chất lượng dịch vụ 5 sao của VinFast còn được thể hiện tại sự kiện này khi hỗ trợ khách hàng toàn diện, từ khâu mua lại, thủ tục giấy tờ, cho vay lãi suất thấp đến vận chuyển xe về nhà.

Chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tổ chức từ 8h đến 20h trong ngày 31/1 và 1/2 tại 8 địa điểm ở cả 3 miền. Tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức tại Công viên Thanh Xuân. TP.HCM có 3 điểm tổ chức gồm: Aeon Mall Bình Tân, Emart Phan Văn Trị và Trung tâm thương mại Bà Rịa. Ngoài ra, chuỗi sự kiện cũng đồng thời diễn ra tại Khu đô thị Light Square (Hưng Yên), Vincom Thanh Hóa (Thanh Hóa), siêu thị GO! Nha Trang (Khánh Hòa) và Công viên Dương Tử Giang (Đồng Nai).