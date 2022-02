Ngày đầu tiên đợt rét ĐẬM nhất từ đầu Đông: Hà Nội 8 độ, Mẫu Sơn xuống -0.4 độ, xuất hiện băng giá tại nhiều nơi

1. Tin gió mùa đông bắc

Đêm qua (19/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo: Ngày hôm nay (20/02), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay (20/02), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ nay (20/02) đến ngày 21/02, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (20/02) có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.



2. Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết

Từ nay (20/02) đến ngày 22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Dự báo KKL sẽ tiếp tục tăng cường trong những ngày tới khiến miền Bắc và miền Trung trải qua đợt rét đậm nhất của mùa đông năm nay, kéo dài đến hết tháng 2. Trong đó, đỉnh điểm của rét đậm, rét hại tập trung vào các ngày 20-22/2.



Sang tháng 3, không khí lạnh suy giảm dần về cường độ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa thời kỳ này có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Mùa xuân năm nay cũng được nhận định ẩm ướt hơn so với trung bình nhiều năm trước đó.

https://afamily.vn/ngay-dau-tien-dot-ret-dam-nhat-tu-dau-dong-ha-noi-8-do-mau-son-xuong-04-do-xuat-hien-bang-gia-tai-nhieu-noi-20220220093230855.chn