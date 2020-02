Ngày càng có nhiều ca dương tính Covid-19 trên du thuyền ở Nhật: Virus corona mới liệu có lây lan nhanh hơn khi bị cách ly trong các tàu trên biển?

4 du thuyền lớn là Diamond Princess, Westerdam, World Dream và Royal Caribbean's The Anthem đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus corona mới Covid-19 (nCoV). Bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vụ dịch là tàu du lịch Diamond Princess, hiện đang cách ly ngoài khơi bờ biển Yokohama, gần Tokyo. Con tàu đã được cập cảng từ 3/2 sau khi có một hành khách thử nghiệm dương tính Covid-19. Kể từ đó, rất nhiều người dương tính với virus này ngay khi đang ở trên du thuyền và 2 người trong số bệnh nhân được xác nhận dương tính mới tử vong sáng nay.



Theo CNN, hai tàu khác là tàu Westerdam, hiện đang tìm kiếm một cảng ở Biển Hoa Đông và East China Sea cập bến tại Hong Kong, cũng đã bị đình trệ do lo ngại về dịch Covid-19. Royal Caribbean, The Anthem of the Sea đã cập cảng gần thành phố New York, tại một cảng ở Bayonne, New Jersey, nơi 27 hành khách đã được kiểm tra Covid-19. Trong một tuyên bố, theo CNN, Royal Caribbean đã xác nhận rằng, giống như các hãng hàng không, họ cũng đang làm việc để giúp hạn chế sự lây lan của Covid-19.

"Chúng tôi tiếp tục làm việc với sự tư vấn chặt chẽ với CDC, WHO và các cơ quan y tế địa phương để phù hợp với hướng dẫn của họ và đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của khách và phi hành đoàn của chúng tôi", đại diện chủ tàu cho biết.

Liệu bệnh tật có lây lan nhanh hơn trên các tàu du lịch, Covid-19 tất nhiên không phải ngoại lệ?

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Cdc, "du lịch bằng du thuyền thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa các mối quan tâm về sức khỏe". Điều đó phần lớn là do các tàu du lịch đưa một lượng lớn người đến với nhau trong môi trường đông đúc, nửa kín, và điều đó có thể tạo điều kiện cho các bệnh lây truyền từ người sang người.

Theo CDC, các vụ dịch bệnh từ tàu du lịch được báo cáo thường xuyên nhất liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm GI như norovirus và các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin như thủy đậu.

Nhiều người lo lắng virus corona mới Covid-19 dễ lây lan trên du thuyền.

Một vấn đề lớn khác liên quan đến bệnh tật trên các tàu du lịch là, một khi hành trình hoàn tất và một nhóm hành khách rời khỏi tàu, một nhóm khác gần như ngay lập tức lại được chở ra biển. Cdc giải thích, sự bùng phát dịch bệnh trên tàu có thể duy trì trong nhiều chuyến đi bằng cách truyền nhiễm giữa các thuyền viên vẫn ở trên tàu hoặc do ô nhiễm môi trường dai dẳng. Trong chuyến đi, hành khách cũng có thể tiếp xúc với bệnh tật, bệnh tật lây lan trong chuyến thăm cảng rồi mang mầm mống bệnh lây nhiễm trên tàu...





Nhưng cho đến nay dịch Covid-19 bùng phát, ngay cả khi virus được nhận định có khả năng lây lan nhanh hơn qua tiếp xúc giữa người với người ở khoảng cách gần thì "không có bằng chứng nào cho thấy Covid-19 lâu lan nhanh hơn trên tàu du lịch so với những nơi khác", Jeremy Brown (giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chăm sóc Cấp cứu tại Viện Sức khỏe Quốc gia và là tác giả của cuốn sách Influenza: The Hundred-Year Hunt to Cure the Deadliest Disease in History) chia sẻ với Health.

TS Brown cũng khẳng định, du thuyền không phải nơi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. "Khách sạn, khuôn viên trường đại học và tiệc sinh nhật là những ví dụ khác của cùng một không gian hạn chế. Và bất cứ nơi nào trong số đó cũng có khả năng lây lan virus corona mới Covid-19", chuyên gia cho hay.

Nếu bạn có kế hoạch đi du thuyền trong những tháng tới mà lo lắng Covid-19 cũng như nhiều dịch bệnh khác có khả năng lây lan nhanh hơn khi ở trong môi trường này thì chuyên gia khẳng định, điều này thực sự không cần bận tâm, miễn là bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh, sức đề kháng tốt.

"Nhưng nếu bạn là một người có hệ thống miễn dịch yếu thì tốt nhất nên tránh các cuộc tụ tập đông người vào thời gian này bởi chúng quá thuận lợi cho virus, vi khuẩn sinh sôi, phát sinh nhiều bệnh, không chỉ Covid-19 mà bệnh cúm mùa cũng nguy hiểm không kém", TS Brown nói.

Ngoài ra, dù ở nơi nào chứ không cứ gì trên du thuyền, bạn nên che mặt khi hắt hơi để tránh lây lan vi trùng và rửa tay thường xuyên đúng cách. Hãy ở nhà nếu bạn cảm thấy ốm yếu để tránh lây lan vi trùng sang cho người khác. Những biện pháp này tuy đơn giản nhưng có hiệu quả rõ rệt để phòng tránh từ Covid-19 đến bệnh cúm…

(Nguồn: Health, Cdc)