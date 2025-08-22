Ngày biết danh tính người thừa kế toàn bộ tài sản của mẹ, chồng tôi như phát điên, tôi cũng thấy sợ sự kiên quyết của bà

Tôi và chồng tuy sống cùng nhà nhưng đã ăn ngủ riêng gần nửa năm nay. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vốn đã rạn nứt từ lâu bởi tính tình anh ấy ăn chơi, thích tụ tập bạn bè đêm ngày bỏ mặc vợ con. Tôi chịu đựng nhiều năm nhưng càng ngày càng thấy kiệt sức, cuối cùng đành nộp đơn ra tòa ly hôn.

Mẹ chồng tôi vốn là người phụ nữ cứng rắn, cả đời tần tảo mua được căn nhà mặt phố cùng mảnh đất ngoại ô. Bà thương cháu nội vô cùng. Khi thấy tôi kiên quyết ly hôn, bà không khuyên nhủ được nên đã lẳng lặng gọi luật sư, lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai tôi. Bà bảo thẳng, con trai bà thì bà đã quá hiểu, có bao nhiêu cũng nướng vào rượu chè, bạn bè, chỉ có đứa cháu là niềm hy vọng. Nếu cho cháu thì sau này chắc chắn tôi sẽ là người quản lý thay, như vậy bà mới yên tâm.

Ngày chồng tôi nghe tin, anh ta như phát điên. Anh hét vào mặt mẹ: "Tài sản là của bố mẹ, sao mẹ không để cho con mà lại cho thằng bé? Mẹ tính loại con ra khỏi nhà này sao?". Bà chỉ im lặng nhưng ánh mắt kiên quyết đến mức tôi cũng thấy rùng mình.

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, chồng tôi thay đổi hẳn. Anh ta thường xuyên về nhà, không phải để lo cho con mà chỉ để moi móc, lục lọi giấy tờ. Có hôm, anh còn xông vào phòng mẹ, đập phá chiếc tủ gỗ nơi bà cất giấy tờ pháp lý. Tôi lao vào can ngăn thì bị anh ta hất ngã xuống nền nhà. Đứa con trai hoảng sợ khóc thét, bà lặng lẽ ôm cháu vào lòng, còn tôi thì chỉ biết run rẩy.

Điều khiến tôi đau nhất không phải là chuyện tài sản mà là sự thật trần trụi về người chồng tôi từng yêu thương. Anh không hề quan tâm đến tôi hay con, tất cả chỉ xoay quanh tiền và quyền lợi. Anh còn dọa nếu tôi tiếp tục giành quyền nuôi con, anh sẽ tung hê đủ thứ chuyện bịa đặt, bảo tôi gian díu với người khác nên về đòi bỏ chồng... khiến tôi không còn mặt mũi nào ở cơ quan.

Mẹ chồng bảo tôi cứ yên tâm, bà đứng về phía tôi nhưng càng như thế, mối quan hệ mẹ con càng căng thẳng. Nhiều đêm, tôi nghe anh gào lên ngoài sân, đập phá đồ đạc, chửi bới cả mẹ lẫn tôi. Hàng xóm kéo đến xem, họ xì xào bàn tán, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình bế tắc như vậy.

Tôi thương mẹ chồng, thương con, đồng thời cũng sợ hãi người đàn ông từng đầu gối tay ấp. Đêm nằm nghe tiếng thở dài của mẹ, nhìn gương mặt ngây thơ của con, tôi không biết phải làm gì để bảo vệ con và giữ được sự yên tĩnh cho mẹ chồng khi đã ở tuổi xế chiều?