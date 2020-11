Ngày bận rộn chỉ cần nấu 2 món ăn này cũng đủ ngon miệng và đủ chất

Công dụng của đậu bắp

Đậu bắp chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Loại vitamin này có tác dụng tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch và nâng cao thể trạng. Bên cạnh đó, vitamin C còn bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý viêm nhiễm thường gặp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm amidan và viêm họng. Hàm lượng vitamin C trong đậu bắp có thể kích thích sản sinh collagen – một loại protein đặc biệt có tác dụng duy trì độ đàn hồi và căng bóng của da.

Bên cạnh đó loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp cân bằng độ ẩm và tăng hàng rào bảo vệ da. Đậu bắp chứa hàm lượng folate và vitamin K dồi dào, có tác dụng sản sinh mô da và ngăn chặn tình trạng tiêu hủy xương do quá trình thoái hóa. Bên cạnh đó, bổ sung đậu bắp thường xuyên còn hỗ trợ điều trị chứng loãng xương ở phụ nữ sau sinh và người cao tuổi.