Ngày ấy - Bây giờ của 2 đứa trẻ gốc Việt được nhận nuôi: Người là ngôi sao Hollywood, người trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức

Và cuộc sống của Lana Therese Condor và Philipp Roesler là một ví dụ điển hình. Hai người là những trường hợp trẻ mồ côi vô cùng may mắn khi được gia đình giàu có và tử tế nhận nuôi, để rồi cuộc sống cũng theo đó mà thay đổi ngoạn mục.

Lana Condor - cô bé mồ côi Cần Thơ được bố mẹ người Mỹ nuôi dạy trở thành ngôi sao Hollywood

Lana Condor (SN 1997) có tên thật là Trần Đông Lan sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ nhưng bị bố mẹ bỏ rơi từ khi còn sơ sinh. Thời điểm đó sống ở trại trẻ mồ côi, cô bé được nhận xét là vô cùng dễ thương, xinh xắn, dễ tính và ít khóc hơn các bạn đồng trang lứa. Bất kỳ ai đến trại trẻ thăm đều có thể dễ dàng bế Đông Lan.

Khi Đông Lan được 4 tháng tuổi, cơ duyên đã đưa cô bé đến với Bob Condor - một nhà báo Mỹ sang Việt Nam để nhận con nuôi. Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Đông Lan, ông Bob đã chắc chắn Đông Lan chính là cô con gái mà ông tìm kiếm bấy lâu nay.

"Tôi bước đến và bế đứa nhỏ lên. Tôi biết mình đang ngắm nhìn con gái tương lai. Con thật rạng rỡ, mở mắt trong một hoặc hai giây, nhìn tôi trước khi rúc vào vai phải của tôi. Tôi thấy con đang chạm vào áo sơ mi viền hồng của tôi bằng đôi bàn tay nhỏ bé", ông Bob kể trên Chicago Tribune năm 1997.

Đông Lan và người em trai (không cùng huyết thống) Khánh Hòa ngày nhỏ

Sau đó, cô bé Cần Thơ được bố mẹ đón sang Mỹ sinh sống kể từ đó và đặt cho một cái tên mới là Lana Therese Condor. Được biết ở gia đình mới, Lana còn có thêm 1 em trai cũng là người gốc Việt và là con nuôi của vợ chồng Bob Condor.

Sinh sống tại Mỹ, Lana được bố mẹ nuôi cho phép ăn mặc phóng khoáng, thời thượng như bao bạn đồng trang lứa, tuy nhiên cô bé ít trang điểm và thường xuyên để mặt mộc. Được biết, Lana và gia đình từng sống ở Whidbey Island, Washington và New York, trước khi định cư ở Santa Monica, California khi cô 15 tuổi.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m57 nhưng sau vài buổi diễn hài nho nhỏ trong gia đình, cô được cha mẹ khuyến khích theo đuổi diễn xuất và nghệ thuật. Ông bà Bob Condor sẵn sàng đầu tư kinh tế cho Lana theo học nghệ thuật ở những ngôi trường uy tín bậc nhất nước Mỹ.

Lana được ông bà Condor yêu thương như con gái ruột và luôn dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất

Hết cấp 2, Lana được theo học tại Joffrey Ballet - một trường trung học chuyên về múa, đồng thời cô còn có cơ hội học diễn xuất tại trường biểu diễn nghệ thuật Ailey. Đến năm 2013, Lana chuyển tới học tại trường nghệ thuật ở California.

Nhờ sự ủng hộ và khuyến khích từ cha mẹ, Lana nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật nói chung và nghiệp diễn xuất nói riêng. Cô từng góp mặt trong những siêu phẩm như X-Men: Apocalypse, Patriots Day, To All The Boy...

Khả năng diễn xuất của Lana được ghi nhận và góp phần giúp cô trở thành một trong những hiện tượng điện ảnh mới. Bên cạnh đó, cô nàng còn là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, làm người mẫu cho nhiều tạp chí danh tiếng. Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 2020, Lana đã nhận được giải Thế hệ Tiếp theo của Hollywood do Hiệp hội Phê bình Hollywood (HCA) bình chọn.

Lana được truyền thông Hollywood săn đón với tư cách là một ngôi sao đang lên

Năm 2021, Lana hào hứng chia sẻ về mục tiêu sắp tới là hợp tác phim với những sao gốc Á. Ngoài đóng phim, Lana vẫn không quên thân phận là một Trần Đông Lan. Cô luôn nhớ về nguồn cội và việc mình là người Việt Nam. Nữ diễn viên đã phát triển hẳn Quỹ học bổng nhằm giúp đỡ các nữ sinh Việt Nam học hết cấp ba. Trước đó, Lana cũng từng trở về Việt Nam để thực hiện chương trình giáo dục cho trẻ em tại Long An.

Lana Condor thăm trường THPT Cần Giuộc (Long An) cùng phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Obama, minh tinh Julia Roberts, diễn viên Ngô Thanh Vân,...

"Tôi đã quá may mắn khi có được cuộc sống như hiện tại. Tôi luôn dành những khoảnh khắc để thầm cảm ơn số phận. Bản thân tôi hy vọng sẽ có thể giúp đỡ cho việc ăn học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam trong tương lai và một ngày nào đó, khi thời điểm tới, tôi sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt", cô chia sẻ khi trả lời phỏng vấn với CNN.

Mới đây, Lana còn khiến fan hâm mộ vô cùng vui mừng khi đăng tải trên MXH thông tin vừa đính hôn với bạn trai lâu năm - nam diễn viên Anthony De La Torre.

Nữ diễn viên gốc Việt tại Hollywood - Lana Condor đã chính thức đính hôn với nam diễn viên Anthony De La Torre.

Philipp Roesler - Cậu bé Sóc Trăng được bố mẹ người Đức nhận nuôi trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức

Philipp Roesler sinh ngày 24/2/1973 tại Khánh Hưng, Ba Xuyên (nay là tỉnh Sóc Trăng). Ngay từ khi sinh ra anh đã là trẻ mồ côi và được chăm sóc bởi viện mồ côi công giáo của nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng Portieux. Tuy nhiên, khi Philipp 9 tháng tuổi, anh may mắn được một cặp vợ chồng người Đức đến thăm Việt Nam và nhận nuôi.

Nói về quyết định này của cha nuôi, Philipp Roesler kể lại: "Chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng nhiều đến ông, cũng như đa số những người thuộc thế hệ này. Lúc đó ông chỉ có hai lựa chọn, hoặc xuống đường biểu tình phản đối, hoặc giúp đỡ một cách thiết thực nhất. Ông đã chọn cách thứ hai, nhận một đứa con nuôi Việt Nam - đó là tôi".

Philipp Roesler lúc nhỏ

Năm 1973, Philipp rời xa Việt Nam và theo cha mẹ nuôi ra nước ngoài. Với tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, Philipp Roesler đã trưởng thành trong môi trường sống và giáo dục như một người Đức. Cùng tài năng của bản thân, anh đã làm nên những điều kỳ diệu tại đất nước này - điều mà không phải ai cũng có thể làm được.

Sau khi tốt nghiệp trung học với thành tích hạng A, Philipp Roesler gia nhập quân đội và được đào tạo trở thành sĩ quan Quân y. Tiếp đó, anh theo học tại một trong những môi trường giáo dục về y khoa hàng đầu nước Đức - đại học Y khoa Hannover và được nhận học vị Tiến sĩ Y khoa vào năm 29 tuổi.

Trước đó, từ năm 19 tuổi, Philipp Roesler đã gia nhập đảng Dân chủ tự do (FDP), nhưng đến những năm 2000, anh mới thực sự tập trung vào sự nghiệp chính trị. Sở hữu trí tuệ thông minh, biệt tài diễn thuyết, hòa nhã và khéo léo trong ứng xử, Philipp Roesler liên tục ghi nhiều kỷ lục trên chính trường Đức khi trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế trẻ nhất khi mới 36 tuổi, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ trẻ nhất (năm 2010). Năm 2011, anh khiến nhiều người Việt tự hào khi trở thành người trẻ tuổi nhất giữ vị trí Phó Thủ tướng. Philipp cũng là người gốc Á đầu tiên giữ cương vị quan trọng như vậy trong bộ máy nước Đức.

Năm 2011, Philipp Rösler thành công ngồi vào vị trí Phó Thủ tướng Đức. Và là người gốc nước ngoài, đồng thời là gốc Việt đầu tiên đạt đến cương vị này.

Sau khi thôi giữ chức Phó Thủ tướng Đức vào năm 2013, được biết anh đã trúng cử vào vị trí Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Chia sẻ với tờ Bild về sự thành công, Philipp Roesler từng tiết lộ cha nuôi chính là người ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ và quyết định của mình. Anh cho biết khi bản thân được 4-5 tuổi, cha nuôi đã đặt anh trước gương rồi nói: "Hãy nhìn con, rồi nhìn cha, con với cha khác nhau. Nhưng dù cho điều gì xảy ra, hay người ta nói cái gì, thì cha vẫn luôn là cha của con".

Sau khi thôi giữ chức Phó Thủ tướng vào năm 2013. Philipp lại trúng cử vào vị trí giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới WEF.

Xa quê hương từ nhỏ, đến năm 33 tuổi, Philipp Roesler mới lần đầu tiên trở về Việt Nam. Khi được hỏi lý do vì sao thời điểm này mới quay trở về, cựu Phó Thủ tướng Đức trả lời: "Tôi đi bởi vì vợ nói với tôi: 'Chúng ta rồi sẽ có con và em muốn có thể kể cho chúng nghe về đất nước nơi anh đã sinh ra'".

Sau lần trở về này, Philipp Roesler còn tiếp tục quay lại Việt Nam thêm nhiều lần nữa trong những chuyến công tác. Anh cũng bày tỏ mong muốn được đưa vợ cùng các con về lại quê hương để các con tìm hiểu về nguồn cội. Philipp Roesler cho biết: "Chúng tôi có 2 cô con gái sinh đôi và các con thường thắc mắc bản thân không giống bạn bè người Đức. Chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội và còn có thể tổ chức một chuyến đi xuyên Việt để giải thích cho các con về cội nguồn, gốc gác dòng máu Việt trong mình".

Hình ảnh hiếm hoi của đại gia đình cựu Phó Thủ tướng Đức

Từ câu chuyện hai đứa trẻ gốc Việt mồ côi, Lana Therese Condor và Philipp Roesler đã vượt qua số phận nghiệt ngã để trở thành một phiên bản hoàn hảo của chính mình, viết nên “câu chuyện cổ tích” trong thời hiện đại. Đây không chỉ là hiện tượng hiếm hoi trong thế giới, mà còn là niềm tự hào lớn lao cho người Việt Nam cả trong và ngoài nước.