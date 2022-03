Ngày 8/3: Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp đôi, hoa nhập ngoại cao gấp 2-3 lần so với trước Tết khiến các shop hoa chỉ dám nhập về cầm chừng

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, không chỉ để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ, mà còn là dịp để phái mạnh bày tỏ tình yêu đến những người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời mỗi người.

Vì thế, cứ tới cận kề ngày 8/3 cũng là thời điểm giá hoa tăng cao và các cửa hàng hoa tươi tất bật chuẩn bị các loại mẫu mã sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Giá hoa tươi tăng gấp đôi, hồng Đà Lạt đã tăng gấp 2-3 lần ngày thường

Dịp lễ ngày 8/3 năm nay ghi nhận giá hoa tươi tăng mạnh, gần gấp đôi so với ngày thường.

Dịp lễ ngày 8/3 năm nay ghi nhận giá hoa tươi tăng mạnh, gần gấp đôi so với ngày thường. Theo tìm hiểu, giá hoa hồng Ecuador bán lẻ đã tăng từ 120.000 đồng lên 150.000 đồng/cành, mao lương Trung Quốc 180.000 đồng lên 230.000 đồng/bó, tulip Hà Lan giá 300.000 đồng tăng lên 450.000 đồng/bó… Riêng hoa hồng Đà Lạt đã tăng gấp 2-3 lần ngày thường, lên 20.000 - 30.000 đồng/cành hoa hồng loại thường, 40.000 - 50.000 đồng/cành loại đẹp.

Các loại hoa khác như hướng dương, mẫu đơn có giá từ 30.000-40.000 đồng/bông, hoa địa lan có giá khoảng 30.000-40.000 đồng/cành... Bên cạnh hoa tươi, các loại hoa hồng sáp được làm từ bọt xà phòng và sáp thơm, với nhiều màu sắc đa dạng như đỏ, xanh, tím... cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi ưu thế thời gian để được lâu, có giá khoảng 20.000 đồng/bông với loại hoa sáp thường và khoảng 25.000 đồng/bông với loại hoa sáp nhũ. Một bó hoa sáp sẽ dao động từ 280k - 450k tùy số lượng bông bên trong.

Còn giá các loại hoa nhập ngoại cao gấp 2-3 lần so với trước Tết nên hầu hết các shop hoa chỉ nhập về cầm chừng. Thay vào đó, các loại hoa đặc trưng theo mùa như cúc tứ quý, loa kèn, hồng leo… được các shop nhập về số lượng lớn bởi giá cả bình dân.

Shop hoa tươi ghi nhận sức mua tăng hơn dịp lễ tình nhân

Ngày 8-3 là ngày lễ lớn nhất trong năm của ngành hoa, vì đối tượng mua và được tặng đa dạng hơn, như mua tặng người yêu, mẹ, đồng nghiệp… nên sức mua dịp này tăng gấp đôi so với ngày tình nhân 14-2.

Chị Sương Mai (chủ cửa hàng hoa SM Flowershop nằm trên phố Yên Thế) khá nổi tiếng ở Hà Nội cho biết: "Đơn hàng hoa tươi phần lớn do khách lẻ đặt, còn từ cơ quan và công sở thì chưa nhiều do tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Tuy vậy nhìn chung lượng khách đặt mua vẫn đông hơn so với lễ tình nhân vì đối tượng tặng đa dạng hơn. Phân khúc đắt hàng nhất vẫn là các lẵng và bó hoa tươi có giá từ 300k - 500k là chủ yếu, giá trên 1 triệu cũng có nhưng hiếm người mua hơn".

Ngày quốc tế phụ nữ năm nay rơi vào thứ ba, nhưng nhiều khách đặt giao hoa sớm vào chủ nhật và thứ hai. "Giá xăng tăng, cước vận chuyển tăng, chưa kể toàn thế giới hưởng ứng Ngày quốc tế phụ nữ nên giá nhập sỉ hoa ngoại cũng tăng lên. Ngoài ra, thời gian đặt hoa cũng dài hơn, như hồng Ecuador, tulip Hà Lan… chỉ mất khoảng 1 tuần là nhận, nhưng ngày lễ 8/3 thì lên khoảng 2-3 tuần", chị Mai chia sẻ.

Ngay từ tháng 2 vừa qua, nhiều khách đã đặt hoa tặng vào dịp 8-3 để được giữ giá và được chọn nhiều mẫu. Còn những khách đặt cận ngày sẽ phải trả giá cao hơn từ 20% trở lên do giá hoa đội lên cao hơn.

"Hoa hồng được nhà vườn cắt và để kho lạnh 1-2 tuần trước lễ, giá sẽ rẻ hơn hoa hồng nóng được cắt cận lễ nhưng chất lượng hoa lạnh rất thấp, khách vừa mua về đã héo rất nhanh. Đợt này ngoài hoa ngoại tôi nhập thêm hoa hồng Đà Lạt loại premium giá cao hơn nhưng hoa to, chưng bền nên ưu tiên", anh Võ Duy Khánh, chủ tiệm hoa Flowers Paradise chia sẻ.

Đặc biệt, vài năm trở lại đây, rất nhiều người chọn kết các bó hoa bằng tiền thật để tặng cho người thân vào dịp lễ này. Anh Hoàng, một khách hàng cho biết: "Tới ngày này áo quần, trang sức không biết chọn thế nào cho phù hợp, thiết thực mà bỏ phong bì thì không được ý nhị nên tôi chọn tặng mẹ bó hoa bằng tiền thật. Mất thêm vài trăm ngàn tiền công và phụ kiện nhưng rất hài lòng".

Nắm bắt thị hiếu của khách hàng, các shop hoa tươi, quà tặng đều mở thêm dịch vụ “Kết hoa bằng tiền thật”. Những bó hoa được kết từ các tờ tiền mới có mệnh giá khác nhau, từ vài trăm, vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy theo nhu cầu của khách. Tiền công cho mỗi bó hoa dạng này vì thế cũng dao động theo số tiền nhiều hay ít, gói đơn giản hay công phu, cầu kỳ.

