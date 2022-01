Ngày 7/1, cả nước giảm 163 ca COVID-19 so với ngày trước đó, thêm 14.633 bệnh nhân được chữa khỏi

TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ



(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.633 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.479.048 ca

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.006 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.239 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 884 ca

- Thở máy không xâm lấn: 140 ca

- Thở máy xâm lấn: 723 ca

- ECMO: 20 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 06/01 đến 17h30 ngày 07/01 ghi nhận 233 ca tử vong tại:

+ Tại TP. Hồ Chí Minh (20) trong đó có 02 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang (1), Tây Ninh (1).

+ Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (23 ca trong 2 ngày), Long An (16), Tiền Giang (14), Vĩnh Long (14), Bình Dương (12), Bến Tre (11), Cần Thơ (11), Sóc Trăng (11), An Giang (10), Kiên Giang (10), Hậu Giang (10), Đồng Tháp (9), Tây Ninh (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Định (6), Khánh Hoà (6), Bình Phước (6), Bình Thuận (6), Quảng Ngãi (2), Huế (2), Đà Nẵng (2), Nghệ An (1), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 212 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.877 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM:

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.839.883 mẫu tương đương 75.500.440 lượt người, tăng 104.454 mẫu so với ngày trước đó.

TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG:

Trong ngày 06/01 có 804.906 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 157.740.557 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.146.683 liều, tiêm mũi 2 là 70.529.369 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 9.064.505 liều.

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 06/01 đến 16h ngày 07/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.278 ca nhiễm mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 16.254 ca ghi nhận trong nước (giảm 163 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố (có 11.423 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.723), Hải Phòng (795), Khánh Hòa (790), Bình Phước (716), Vĩnh Long (699), Cà Mau (676), Bình Định (667), Tây Ninh (583), Trà Vinh (498), TP. Hồ Chí Minh (489), Bến Tre (443), Hải Dương (443), Bắc Ninh (351), Quảng Ninh (345), Hưng Yên (319), Đà Nẵng (309), Thanh Hóa (275), Bà Rịa - Vũng Tàu (263), Hà Giang (263), Lâm Đồng (245), Thừa Thiên Huế (235), Kiên Giang (229), Cần Thơ (213), Bạc Liêu (210), Hòa Bình (197), An Giang (188), Quảng Ngãi (186), Quảng Nam (173), Nam Định (172), Thái Nguyên (165), Bắc Giang (162), Quảng Trị (160), Vĩnh Phúc (157), Hậu Giang (148), Đồng Tháp (135), Thái Bình (132), Nghệ An (131), Đồng Nai (127), Bình Thuận (121), Đắk Nông (106), Phú Thọ (103), Hà Nam (98), Tiền Giang (97), Sơn La (96), Sóc Trăng (91), Yên Bái (73), Phú Yên (56), Quảng Bình (54), Bắc Kạn (53), Bình Dương (52), Ninh Thuận (39), Tuyên Quang (35), Long An (32), Lai Châu (32), Cao Bằng (31), Lào Cai (27), Kon Tum (23), Điện Biên (21), Gia Lai (2).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (-270), Hải Phòng (-128), Gia Lai (-102).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Dương (+443), Vĩnh Long (+180), Bà Rịa - Vũng Tàu (+111).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.021 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.859.841 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 18.851 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.853.904 ca, trong đó có 1.476.231 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (506.902), Bình Dương (291.270), Đồng Nai (98.545), Tây Ninh (81.135), Hà Nội (62.174).

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY:

- Ngày 07/01/2022 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 43/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ có 3 mục. Khi người dân tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 với chi tiết các mũi tiêm.

- Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

- TP. HCM:

+ Sở Y tế TP. HCM cập nhật, thay thế Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 cho phiên bản hồi cuối tháng 11/2021. Theo đó, F0 ở TP.HCM được rút ngắn thời gian cách ly tại nhà từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, được bổ sung thuốc kháng virus Favipiravir.

+ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM tối 6/1 cho biết, TP.HCM ghi nhận thêm 5 trường hợp nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron, nâng tổng số ca Omiron được phát hiện lên là 11 ca.

- TP. Hà Nội: Trước bối cảnh số ca F0 tăng cao, đồng thời cũng nằm trong mục tiêu tiêm phủ vaccine cho toàn bộ người dân trên địa bàn, nhiều quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đã triển khai tiêm tại nhà cho người già yếu, người bại liệt, khuyết tật, người mất tri giác, mất năng lực hành vi...

- Tỉnh Phú Thọ: Ngày 6/1, ban hành kế hoạch tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 trên quy mô toàn tỉnh năm 2022.