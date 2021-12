Ngày 18/12, có thêm 15.895 ca COVID-19 mới, trong đó 10.493 ca cộng đồng

TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.341), Hà Nội (1.244), TP. Hồ Chí Minh (1.019), Tây Ninh (941), Bến Tre (826), Đồng Tháp (785), Cần Thơ (749), Bình Phước (715), Khánh Hòa (601), Vĩnh Long (595), Bạc Liêu (475), Trà Vinh (454), Sóc Trăng (447), Kiên Giang (398), An Giang (374), Thừa Thiên Huế (361), Hậu Giang (340), Bình Thuận (328), Đồng Nai (319), Bình Định (279), Bà Rịa - Vũng Tàu (270), Tiền Giang (264), Bắc Ninh (249), Lâm Đồng (225), Hải Phòng (208), Đà Nẵng (193), Thanh Hóa (192), Bình Dương (167), Quảng Ngãi (121), Gia Lai (119), Nghệ An (99), Phú Yên (94), Quảng Nam (86), Vĩnh Phúc (86), Đắk Nông (72), Thái Bình (70), Nam Định (67), Quảng Ninh (63), Hưng Yên (63), Hà Giang (59), Hòa Bình (57), Long An (57), Quảng Bình (47), Sơn La (44), Hải Dương (43), Ninh Thuận (40), Phú Thọ (36), Quảng Trị (34), Thái Nguyên (28), Ninh Bình (25), Hà Nam (24), Bắc Giang (23), Kon Tum (20), Tuyên Quang (16), Lào Cai (13), Yên Bái (5), Hà Tĩnh (5), Cao Bằng (4), Lai Châu (2), Điện Biên (2).



Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (420), Bình Định (106), Bình Phước (102).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (709), Cà Mau (270), Thừa Thiên Huế (222).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.294 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.524.368 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 15.458 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.518.886 ca, trong đó có 1.094.346 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (493.669), Bình Dương (288.930), Đồng Nai (94.511), Tây Ninh (63.073), Long An (39.594).

TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ

(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.645 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.097.163 ca

2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.895 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 5.480 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.304 ca

- Thở máy không xâm lấn: 159 ca

- Thở máy xâm lấn: 933 ca

- ECMO: 19 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Từ 17h30 ngày 17/12 đến 17h30 ngày 18/12 ghi nhận 248 ca tử vong tại:

Tại TP. Hồ Chí Minh (65) trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (1), Bình Dương (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Cà Mau (1), Thái Nguyên (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai (24), An Giang (23), Tiền Giang (15), Kiên Giang (15), Bình Dương (14), Đồng Tháp (12), Cần Thơ (12), Sóc Trăng (11), Tây Ninh (9), Long An (9), Vĩnh Long (9), Khánh Hoà (7), Bình Thuận (7), Cà Mau (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Bạc Liêu (3), Quảng Ngãi (1), Gia Lai (1), Lạng Sơn (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 249 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.351 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 213.489 mẫu xét nghiệm cho 446.252 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 28.713.370 mẫu cho 72.505.300 lượt người.

TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG

Trong ngày 17/12 có 955.033 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 137.574.609 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.631.255 liều, tiêm mũi 2 là 60.799.084 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 1.144.270 liều.

Trong ngày Bộ Y tế:

- Bộ Y tế có Công văn số 10737/BYT-DP ngày 17/12/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur về việc hướng dẫn giám sát và phòng chống COVID-19 biến thể Omicron.

- Bộ Y tế có văn bản hoả tốc số 10745/BYT-MT ngày 17/12/2021 gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình thu hồi văn bản số 3529/SYT-NVY, báo cáo kết quả xử lý và báo cáo thực hiện gửi về Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia trước ngày 19/12/2021.

- Bộ Y tế có văn bản số 10746/BYT-MT ngày 17/12/2021 gửi Văn phòng Chính phủ về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết âm lịch.

- Bộ Y tế có Công điện số 2090/CĐ-BYT ngày 17/12/2021 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Kiên Giang; các đơn bị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Trung Bộ và Nam Bộ về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão RAI.

- Bộ Y tế có Quyết định số 5721/QĐ-BYT ngày 17/12/2021 về việc ban hành danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký.

- Bộ Y tế có Công văn số 10755/BYT-DP ngày 18/12/2021 gửi Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với Đoàn công tác của Chủ tịch nước đi thăm Campuchia.

- TP. Hà Nội: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Đống Đa, Hà Nội đã đưa vào vận hành cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ với quy mô 600 giường tại Ký túc xá trường Đại học Thủy Lợi.

- Tỉnh Cần Thơ: Ngày 17/12, UBND thành phố Cần Thơ ban hành công văn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong công tác quản lý F0, F1 trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau khi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 do cơ sở y tế thực hiện, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn xử trí người có kết quả dương tính giống như người mắc COVID-19 xác định, không cần chờ kết quả RT-PCR để khẳng định.

- Tỉnh Quảng Ninh: Từ ngày 18/12, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai tiêm mũi 3 tăng cường vaccine phòng COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh; người có chỉ định tiêm nhưng từ chối tiêm chủng nếu trở thành F0 sẽ thu phí điều trị.