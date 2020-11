Ngành học xin việc "dễ như đi chơi", thu nhập rủng rỉnh, tích góp vài năm là có tiền mua xe sang và dùng đồ hiệu đắt tiền

Những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp của cả nam và nữ giới ngày một tăng, đặc biệt là xu nhu cầu làm đẹp tóc. Không những vậy, phần lớn mọi người đều sẵn sàng chi một khoản không nhỏ để có thể được tạo mẫu một kiểu tóc đẹp, phù hợp. Điều đó mở ra nhiều cơ hội phát triển dành cho nghề cắt tóc, khiến nghề nghiệp này ngày càng thu hút các bạn trẻ đam mê và có nhu cầu học tập, thực hành để trở thành nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

Cơ hội việc làm hấp dẫn

Nếu như trước kia việc cắt tóc, làm tóc rất đơn giản và được ít người chú ý đầu tư thì ngày nay mọi chuyện đã khác. Khi cuộc sống ngày một sung túc, đầy đủ hơn, việc làm tóc và chăm chút cho ngoại hình dần trở thành nhu cầu không thể thiếu với tất cả mọi người ở đủ giới tính, độ tuổi. Vì vậy nghề cắt tóc có tương lai vô cùng rộng mở, giúp bạn kiếm được thu nhập rủng rỉnh và đều đặn mỗi tháng.

Nghề tạo mẫu tóc có cơ hội việc làm hấp dẫn.

Hầu hết các salon lớn, các tiệm tóc nhỏ đều thiếu thợ làm tóc chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Do đó sau khi học xong nghề tóc bạn có thể đi làm luôn mà không phải vất vả xin việc cả năm trời như những ngành nghề khác.

Nếu như bạn được đào tạo nghề tóc bài bản và chuyên sâu, bạn còn có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến rất nhanh. Đam mê và nỗ lực có thể giúp bạn chạm đến những ước mơ như đạt các giải thưởng lớn về tạo mẫu tóc, tham gia các show diễn thời trang tóc (hair show), có cơ hội làm việc với những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng trong nước và thế giới.

Nghề có thể làm giàu

Làm nghề cắt tóc có giàu không là băn khoăn của rất nhiều người trước khi có ý định theo học nghề này. Hiện nay mức lương của thợ cắt tóc, nhà tạo mẫu tóc ngày càng tăng cao. Vì thế theo đuổi nghề cắt tóc có thể mang đến cho bạn mức thu nhập rủng rỉnh, đủ để sống dư dả, cố gắng phấn đấu bạn có thể mua được xe sang chục tỷ, đồ hiệu đắt đỏ, đi du lịch khắp nơi.

Một thợ phụ làm tóc có mức lương trung bình từ 6-7 triệu đồng/tháng, ngang ngửa với nhân viên kế toán, nhân sự,... Những thợ cắt tóc chính có thể nhận mức lương 10-20 triệu đồng mỗi tháng tùy từng salon.

Đặc biệt, nếu bạn mở salon tóc thì cơ hội kiếm tiền còn cao hơn nữa. Những người có kinh nghiệm trong nghề đều nói rằng mở salon tóc là “một vốn bốn lời”, có thể thu hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Nếu salon của bạn đông khách thì mỗi năm bạn có thể kiếm hàng tỷ đồng, điều mà nhiều người phải vất vả trong thời gian dài mới mong có được. Nếu như bạn muốn nhanh chóng có việc làm, tương lai rộng mở, công việc phát triển ổn định thì học nghề tóc chắc chắn là lựa chọn số 1.

Yếu tố cần có ở thợ cắt tóc chuyên nghiệp

So với nhiều nghề nghiệp tự do, thợ cắt tóc là một nghề có thu nhập hấp dẫn mà không quá vất vả. Tuy nhiên, đây cũng là một nghề nghiệp đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn so với những nghề khác. Không chỉ kỹ năng nghề, kỹ năng mềm của một thợ cắt tóc cũng có yêu cầu rất cao.

Tố chất khéo léo, tỉ mỉ: Để tạo ra những kiểu tóc đẹp, một hair stylist cần có một đôi bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ. Chính sự khéo léo và tỉ mỉ sẽ là những tố chất làm tiền đề để bạn trở thành một thợ tạo mẫu tóc giỏi.

Tư duy nghệ thuật tốt: Tư duy nghệ thuật chính là “mắt nhìn”. Đây trên thực tế là những kiến thức có thể học, nhưng để tạo mẫu tóc phù hợp với từng khách hàng, thì mắt nhìn tinh tế là một điểm mạnh cho các nhà tạo mẫu.

Kiên trì, chăm chỉ: Là nghề nghiệp liên quan nhiều đến tay nghề, kỹ năng và kinh nghiệm, sự kiên trì rèn luyện chính là tố chất mà nhiều người theo đuổi nghề này cần có. Bên cạnh đó, để có được thương hiệu cá nhân riêng, một thợ tạo mẫu tóc cũng cần kiên trì trải qua quãng thời gian xây dựng quan hệ khách hàng cho mình.

Ham học hỏi, nhạy bén với xu hướng: Các nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật và làm đẹp luôn đổi mới liên tục, đó là lý do vì sao các hair stylist luôn phải cập nhập để bắt kịp xu hướng từng ngày.

Để trở thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp đòi hỏi nhiều kĩ năng.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Kỹ năng giao tiếp là một công cụ nghề nghiệp quan trọng của những nhà tạo mẫu tóc. Một nhà tạo mẫu có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ gây dựng được nhiều mối quan hệ tốt với khách hàng và nhanh chóng thành công trong sự nghiệp hơn.



Hiểu biết cơ bản về Marketing/PR thương hiệu cá nhân: Trong thời đại truyền thông công nghệ, không một ngành nghề nào là không cần đến marketing hay PR. Với nghề tạo mẫu tóc, danh tiếng là một “chứng chỉ” khẳng định tay nghề, kinh nghiệm và sự thành công. Một nhà tạo mẫu tóc biết cách gây dựng danh tiếng cho mình sẽ có một con đường sự nghiệp ổn định hơn. Họ có thể dựa trên danh tiếng đó để tiến xa trong sự nghiệp, thậm chí lấn sân qua nhiều lĩnh vực liên quan để mở rộng kinh doanh.

Học tạo mẫu tóc ở đâu?

Cách thức học nghề tạo mẫu tóc phổ biến hiện nay là học tại các học viện, salon, một số ít theo học tại các khóa học ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về các điều kiện thực hành và phát triển nghề nghiệp, việc học nghề tại các salon, tiệm cắt tóc là cách thức tối ưu nhất.

Thông thường, mỗi khóa học nghề thường kéo dài từ 2 tháng đến 1 năm, tùy theo khả năng của mỗi người. Tại các trung tâm dạy nghề, học viên sẽ được đào tạo một cách bài bản hơn với các môn học lý thuyết và thực hành kết hợp.

Còn tại các tiệm tư nhân, học viên mới vào học sẽ được coi là người thợ phụ "sai vặt", làm đủ thứ việc, từ gội đầu, dọn dẹp cửa hàng, đến làm “chân chạy” chuyên đi lấy thuốc hoặc các dụng cụ cho quán. Thời gian học ra nghề luôn tùy thuộc vào thầy và sự tỉ mỉ của người học.

Đối với cắt tóc nam thì thời gian để thành nghề thường không dài bằng cắt tóc nữ, chỉ khoảng 2 tháng là có thể bắt đầu hành nghề đi cắt tóc cho khách, vì các kiểu tóc nam thường khá đơn giản.

Học phí tại các trung tâm học nghề thường dao động từ 700.000 – 3 triệu đồng/tháng tùy vào chương trình và địa điểm học.