Ngẩn ngơ trước bộ ảnh đáng yêu đến khó tin của những thiên thần nhỏ khi say giấc nồng

Những thiên thần nhỏ luôn đáng yêu trong mọi hành động, tuy nhiên chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua lúc các bé say ngủ. Nhìn hình ảnh các bé ngủ say giấc trông thật bình yên, vô tư, an nhiên, không ưu phiền và vô cùng hạnh phúc. Nhờ vậy, người lớn chúng ta ngắm các bé ngủ cũng như được tiếp thêm năng lượng và xua tan đi mọi lo toan trong cuộc sống.

Thông qua các bộ ảnh, nữ nhiếp ảnh gia muốn ca ngợi vẻ đẹp, sự kỳ diệu khi những sinh linh bé nhỏ vừa ra đời.

Các bé có thể ngủ ở mọi tư thế mà mình yêu thích, với đủ sắc thái và biểu cảm khóc, cười, vô cùng đáng yêu và ngộ nghĩnh. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho nhiếp ảnh gia Sima Lipovetsky, một nhiếp ảnh gia đến từ Israel thực hiện một bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời này của các em bé sơ sinh. Sima chia sẻ: "Trẻ em rất ngây thơ và xinh đẹp. Tôi muốn nắm bắt tất cả những niềm vui và cuộc sống của chúng vào bộ ảnh này".

Thông qua các bộ ảnh, nữ nhiếp ảnh gia muốn ca ngợi vẻ đẹp, sự kỳ diệu khi những sinh linh bé nhỏ vừa ra đời và chuyển tải thông điệp rằng ai khi mới sinh ra cũng đều ngập tràn hạnh phúc và niềm tin vào cuộc sống.

Để có được các bức hình dễ thương và ưng ý nhất, Sami tỉ mẩn chọn lựa trang phục và đạo cụ thích hợp và cẩn thận, khéo léo tạo dáng cho các bé.

Toàn bộ nhân vật chính góp mặt trong bộ ảnh đều là trẻ sơ sinh dưới 2 tuần tuổi. Sau khi đã tìm được những người mẫu nhí ưng ý, để có được các bức hình dễ thương và ưng ý nhất, Sami tỉ mẩn chọn lựa trang phục và đạo cụ thích hợp và cẩn thận, khéo léo tạo dáng cho các bé như chống cằm, dùng tay gối đầu khi ngủ… Cô cố gắng đặt các bé trong các tư thế thoải mái nhất để chúng có thể tự do thể hiện cảm xúc. Nhờ vậy, những bức ảnh được ra đời đều vô cùng tuyệt vời, tinh tế và có thể tạo được cho người xem cảm giác nhẹ nhàng và bình yên tựa những cánh hoa.

Điểm hấp dẫn nhất của loạt ảnh là tác giả đã bắt được mọi biểu cảm, vẻ đáng yêu, hồn nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của các người mẫu nhí. Đặc biệt, nhờ sự nhẹ nhàng của Sima, hầu hết các bé đều ngủ rất ngon và không hề thức dậy khi nữ nhiếp ảnh gia tác nghiệp.

Một bức ảnh đặc biệt với sự góp mặt của bố cùng mái tóc ấn tượng nâng niu giấc ngủ cho con.

Bộ ảnh nhanh chóng thu hút được sự chú ý cũng như yêu mến của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy cũng đều xuýt xoa và ngẩn ngơ vì sự đáng yêu và ngây thơ của các bé và nhiều người còn cho biết họ còn cảm nhận được sự bình yên và mọi áp lực, lo toan dường như đều được giải tỏa. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh còn lại của bộ ảnh siêu dễ thương này và "tan chảy" với những biểu cảm đa dạng của các thiên thần nhỏ nhé!

Các bé giống như các thiên thần bé nhỏ đang mơ màng ở vùng đất mộng mơ.

Một "bé thỏ hồng" với đôi tai siêu bự siêu đáng yêu.

Dáng ngủ kiểu con ếch này là một trong những tư thế yêu thích nhất của Sima trong bộ ảnh này.

Bé ngủ ngon lành trên tấm thảm xinh.

Còn gì đáng yêu hơn một thiên thần nhỏ trong chiếc mũ nhỏ và một chiếc giường siêu nhỏ nhưng siêu độc đáo?

Cu cậu với biểu cảm đầy suy tư không biết đang mơ gì đây?

Một chiếc kén ấm áp, em bé thoải mái say giấc nồng.

Ngủ nhưng vẫn không quên nâng niu ôm chặt chú gấu bông.

Anh em mình tình thân mến thương ngay cả trong giấc ngủ.

Một khuôn mặt đăm chiêu cau mày đầy suy nghĩ khác.

Bé cuộn tròn trong len hồng mang lại cảm giác bình yên đến lạ.

Say giấc trên chiếc thảm lông êm ái.

Bức ảnh khiến người xem có cảm giác như đang ngắm một thiên thần thực sự.

Bức ảnh hiếm hoi "chộp" được khoảnh khắc bé bỗng thức khi đang chụp hình.

Một cục bông trắng bé xíu đáng yêu.

Sự đáng yêu khiến người xem như muốn "tan chảy".