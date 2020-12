Ngắm những em bé sinh non, nhẹ ký "biến hóa" thành thiên thần mũ đỏ đáng yêu trong đêm Giáng sinh đầu đời

Tối 24/12, những ông bố bà mẹ có trẻ sinh non nằm tại khoa Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ không khỏi bất ngờ và xúc động khi được các bác sĩ, điều dưỡng và hộ sinh xuất hiện.

Họ đem theo món quà là nhiều chiếc mũ Noel tí hon dành tặng hơn 30 em bé đang ấp Kangaroos nhân dịp Giáng sinh.

Thiên thần mũ đỏ được cha mẹ ấp kangaroo truyền hơi ấm.

Hoạt động ý nghĩa này đã được các nhân viên y tế tại khoa lên kế hoạch và chuẩn bị khoảng một tháng trước.

Từ trưa 23/12, sân khấu nhỏ trang trí với cây thông Noel, hộp quà, những quả châu đủ sắc màu... đã được các y bác sĩ khoa Nhi - Sơ sinh chuẩn bị để đón những công chúa nhỏ và hoàng tử bé.

Hoạt động vô cùng ý nghĩa đêm giáng sinh của các BS.

Không chỉ dừng lại ở đó, các y bác sĩ tại khoa đã tranh thủ giờ nghỉ sau ca trực để tự chọn vải về và may những chiếc mũ Noel xinh xắn với mong muốn giúp các bé có kỷ niệm thật đẹp đầu đời, cũng là lời chúc an lành may mắn đến các gia đình trong dịp Giáng sinh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh chia sẻ, nuôi trẻ sinh non là một chặng đường dài gian nan khiến các bà mẹ phải chịu nhiều áp lực, lo lắng, căng thẳng.

Vì thế, ngoài việc đem hết năng lực chuyên môn để điều trị cho các con, y bác sĩ cũng cần tạo không khí vui vẻ, lạc quan cho các bà mẹ.

Những chiếc mũ được cắt may tỉ mỉ.

"Thời gian qua, khoa đã có rất nhiều hoạt động dành cho sự nỗ lực của gia đình, cũng như em bé đã trải qua lớp học thích nghi với cuộc sống quá sớm bên ngoài bụng như: lì-xì năm mới, trao mũ tốt nghiệp và thực hiện video nhân ngày trẻ sinh non thế giới..." - bác sĩ Hà nói.

Sự quan tâm của các y bác sĩ đã giúp cho mọi người xích lại gần nhau.

Chị N.T.T.V. (21 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) mân mê bàn tay nhỏ xíu của con trai đầu lòng tâm sự: "Tôi bị vỡ ôi sớm, chuyển dạ sanh khi thai được 29 tuần. Con sinh ra chỉ cần nặng chưa đầy 900gram. Sự sống của con mong manh và yếu ớt vô cùng. Sau 1 tháng chăm sóc điều trị, hiện con tăng cân tốt và ăn sữa giỏi. Đây cũng là đêm giáng sinh đầu tiên của con, mong con luôn khỏe mạnh và an nhiên".

3 anh em "thiên thần mũ đỏ".

Dự kiến trong 2 ngày 24-25/12, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ sẽ đón khoảng 70 "thiên thần nhỏ" lần lượt chào đời.

Trong năm 2020, Khoa Nhi – Sơ sinh của Bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật như đo huyết áp động mạch xâm lấn, thông khí nhân tạo không xâm lấn. Đặc biệt là nuôi sống trẻ sơ sinh cực non 780gram tương đương 25,3 tuần tuổi, với tỷ lệ nuôi sống trẻ sơ sinh non tháng đạt 95,5%.

Cùng thả tim cho những khoảnh khác đáng yêu của các em bé trong đêm Giáng sinh đặc biệt:

Sự quan tâm của các y bác sĩ đã giúp cho mọi người xích lại gần nhau.

Cả gia đình hạnh phúc chụp hình đêm Giáng sinh.

Giáng sinh như nhân đôi hạnh phúc vời người mẹ này.

Gương mặt đáng yêu của cậu bé vừa chào đời.

Các nhân viên y tế khoa Nhi - Sơ sinh tự tay làm các món quà cho bé.