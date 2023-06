Ngắm nhan sắc xinh đẹp của nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội

Hà Quỳnh Diệp là một trong 20 nữ sinh lọt vào chung kết cuộc thi "Duyên dáng Nữ sinh Đại học Luật Hà Nội - Charm of Law năm 2020. Được biết đây là cuộc thi do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức. Cuộc thi trở thành nơi tôn vinh nét duyên dáng của các nữ sinh ngành luật, từ vẻ đẹp ngoài hình đến nhân cách và trí tuệ. Charm of Law được tổ chức 2 năm một lần, bao gồm 10 vòng thi tuyển chọn gắt gao. Đồng thời, đây cũng là sân chơi giúp các nữ sinh giao lưu học hỏi và cùng nhau tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Lọt vào top 20 thí sinh xuất sắc của cuộc thi, Hà Quỳnh Diệp không chỉ thu hút bởi ngoại hình mà còn gây ấn tượng với thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Nói về cuộc thi Charm of Law 2020, cô không đặt quá nhiều về kết quả mà xem đây là một cơ hội để hoàn thiện bản thân, trau dồi thêm kiến thức, giao lưu học hỏi và kết thêm những người bạn mới.

"Tham gia các cuộc thi, bản thân em có cơ hội được hỏi thêm nhiều kỹ năng mới, ngoài các kỹ năng mềm như ứng xử, trình diễn trên sân khấu… em còn học thêm được nhiều kiến thức, và các bạn mới. Các bạn không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi ở nhiều lĩnh vực. Điều này đã thôi thúc em cố gắng và hoàn thiện bản thân hơn, Quỳnh Diệp chia sẻ.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, Quỳnh Diệp còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng, 12 năm liền là học sinh giỏi toàn diện, luôn đạt kết quả cao những môn học cần tư duy phân tích sâu sắc.

Hà Quỳnh Diệp sinh năm 2001, là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi tham dự cuộc thi, nữ sinh chưa nghĩ tới việc sẽ tham gia các cuộc thi nhan sắc với quy mô lớn hơn. Cô muốn dành thời gian học hỏi và trải nghiệm bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau và theo đuổi ước mơ trở thành một luật sư sau khi tốt nghiệp trường Đại học luật. Hiện Diệp từng thực tập tại Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội.



Hiện Quỳnh Diệp đang ưu tiên cho việc học là chính. Ngoài ra, Diệp có đi làm thêm để học hỏi thêm kinh nghiệm. Nữ sinh này chia sẻ, "mình luôn đặt cái tâm để sống và thực hiện công việc được tốt nhất, luôn cố gắng từ những điều nhỏ nhặt nhất".

Quỳnh Diệp tâm sự, mình cứ cố gắng trau dồi, rèn luyện tư duy, tri thức rồi có ngày sẽ gặt hái được trái ngọt. Mua được những thứ giá trị do mình tự tạo ra cho tương lai.

Không chỉ có thành tích học tập ấn tượng, cô nàng cá tính này còn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, thử sức với công việc làm sale bất động sản và làm người mẫu ảnh cho một số nhãn hàng thời trang từ cuối năm 2 đại học. Những công việc này giúp Quỳnh Diệp có thể tự lập và trang trải được một phần trong cuộc sống.

Là người không ngại khó khăn, sẵn sàng thử sức với những trải nghiệm mới. Quỳnh Diệp có quan điểm, lập trường rõ ràng, "mình chỉ trải nghiệm ở giới hạn cho phép chứ không bao giờ

đánh đổi và luôn bản lĩnh từ chối khéo trước cám dỗ. Nữ sinh cho biết tính cách cương trực, thẳng thắn và mạnh mẽ của mình rất hợp học Luật. Điều này giúp cô nàng có tư duy tốt, lập luận sắc bén trong công việc lĩnh vực bất động sản".

Quỳnh Diệp cho biết, ngoại hình rất quan trọng nhưng xinh đẹp cũng chỉ là điểm cộng. Quan trọng là cách sống, cách cư xử trong cuộc sống. Diệp tự nhận mình con nhiều thứ thiếu sót cần phải học hỏi, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày tốt hơn nữa. Nữ sinh luôn luôn cố gắng trau dồi cả về ngoại hình lẫn trí thức.

Diệp tích cực tham gia câu lạc bộ thiện nguyện, nổi bật là chương trình tình nguyện Đông ấm Thái Nguyên năm 2020, tại điểm trường Hòa Khê 1 - Trường Tiểu học số 2 Văn Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Chương trình đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, giúp thầy cô và các em học sinh tại điểm trường Hòa Khê, thắp sáng lên niềm tin, mang đến mùa mùa đông ấm áp, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh vùng cao đến trường.

Với tấm lòng nhân ái, giàu tình yêu thương, đồng cảm và sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn. 2 năm nghỉ dịch Diệp nấu đồ ăn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho chốt kiểm dịch. Diệp tham gia câu lạc bộ từ thiện với mong muốn được lan tỏa yêu thương, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khốn cùng. Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình.

Tuy bận rộn với nhiều hoạt động ngoại khóa nhưng thành tích học tập của cô nàng này trong học kỳ vừa rồi cũng không hề suy giảm phong độ.

Bên cạnh việc sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình chuẩn thì Quỳnh Diệp còn có sở thích nấu ăn. Cô nàng rất thích tự tay nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.

Để nấu được những mâm cơm ngon lành như thế này, ngoài niềm nấu nướng, cô nàng Quỳnh Diệp cũng hay lên mạng để học hỏi công thức nấu ăn và cách trình bày món ăn của các đầu bếp chuyên nghiệp.

Được sinh ra trong gia đình gia giáo và bố mẹ yêu chiều. Quỳnh Diệp thường được mẹ thưởng cho những chuyến du lịch gia đình. Trong ảnh là Quỳnh Diệp và mẹ trong một chuyến đi du lịch gần đây.

May mắn có sự hỗ trợ và ủng hộ từ phía gia đình, Diệp cũng không có nặng nề về chuyện tiền bạc, nên cô nàng được thỏa sức sống với đam mê và thực hiện ước mơ của mình.