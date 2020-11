Ngắm "nàng thơ của Đoàn Văn Hậu" thử váy cưới, chị em mê ngay dáng váy cưới trễ vai khéo léo che vòng 1 khiêm tốn

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tuy chỉ dừng chân ở Top 10 nhưng Doãn Hải My vẫn là một nhan sắc được truyền thông đánh giá rất cao. Cùng với nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, Doãn Hải My còn là "nàng thơ tin đồn" của chàng cầu thủ điển trai Đoàn Văn Hậu, chính vì vậy mà nhất cứ nhất động của Doãn Hải My đều được công chúng quan tâm hết mực. Và đặc biệt là Top 10 HHVN 2020 chính là cô nàng 9x duy nhất mà Đoàn Văn Hậu follow trên trang cá nhân của anh chàng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kết thúc, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được dân tình đẩy thuyền cật lực. Hình ảnh mới nhất của Top 10 HHVN khi thử váy cưới lại càng khiến dân tình "bấn loạn" hơn bao giờ hết. Dù chỉ là bức ảnh hậu trường và có thể là Doãn Hải My thực hiện một bộ ảnh thời trang mới, nhưng công chúng không khỏi mong chờ một cái kết trọn vẹn bõ công "đẩy thuyền" bấy lâu nay.

Trong những bức ảnh hậu trường được hé lộ, Doãn Hải My xinh đẹp kiều diễm trong bộ váy cưới trễ vai với phần tay bồng bềnh ngọt ngào, phô diễn trọn vẹn nhan sắc cùng vóc dáng gợi cảm cân đối của Top 10 HHVN 2020.

Doãn Hải My khoe góc nghiêng thần thánh với ánh mắt mơ màng, sống mũi cao thanh tú, bờ vai trần mềm mại được phô diễn bởi thiết kế trễ vai yêu kiều.

So với rất nhiều những mẫu váy cưới lộng lẫy kiêu sa của các người đẹp Vbiz, mẫu váy mà Doãn Hải My khoác lên người nhẹ nhàng băng thanh hơn và có kiểu dáng đặc biệt hơn đôi chút.

Không chỉ ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của "bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu" các nàng chuẩn bị lên cô dâu còn có thêm gợi ý váy cưới vô cùng xinh đẹp ngọt ngào, thậm chí còn có thể khắc phục nhược điểm vòng 1 lép cho rất nhiều chị em. Đó là thiết kế váy cưới trễ vai.

Váy cưới trễ vai: Khéo che nhược điểm ngực lép, không để lộ miếng độn như váy cup ngực

Váy cúp ngực chỉ hợp với những cô nàng có vòng 1 gợi cảm, nếu ngực lép mặc vào bạn sẽ để lộ miếng độn ngực như chơi. Trong khi những thiết kế váy trễ vai lại khéo léo khoe vai trần và không bị nhấn quá nhiều vào vòng 1 nên rất thích hợp với những cô nàng ngực nhỏ.

Những cô dâu thích phong cách nhẹ nhàng yêu kiều thì những thiết kế trễ vai luôn là lựa chọn đầu tiên. Thiết kế có phần vai trễ để lộ bờ vai mềm mại, chưa kể phần ngực cũng không bị lộ nếu chẳng may các nàng có dùng thêm phụ kiện nâng đẩy.

Với những dáng váy cưới như này, đa phấn sẽ có thêm phần chun để cố định cho váy không bị tụt. Thiết kế còn có thêm phần bèo nhúm nhẹ nhàng xinh xắn trước ngực nên các nàng vòng 1 lép cũng thêm tự tin hơn khi diện váy.

Chi tiết voan được đính kết khéo léo để che đi nhược điểm ngực lép và tôn lên bờ vai trần mảnh mai của mọi cô dâu.

Váy cưới trễ vai: Tôn lên bờ vai trần mà không hề bị gợi cảm phô diễn quá mức

So với những thiết kế cup ngực thì váy trễ vai duyên dáng tinh tế hơn nhiều. Váy cup ngực bạn sẽ luôn cần đến khăn voan để che bớt vai, tránh lộ da thịt quá nhiều, trong khi những nàng vai to dễ lộ nhược điểm. Còn với váy trễ vay, bạn vẫn che bớt được phần bắp tay, phần ngực cũng kín đáo hơn nhờ đường viền tinh tế.